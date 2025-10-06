ราคาปัจจุบัน Shopify วันนี้ คือ 178.15 USD ติดตามการอัปเดตราคา SHOPON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SHOPON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Shopify วันนี้ คือ 178.15 USD ติดตามการอัปเดตราคา SHOPON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SHOPON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Shopify โลโก้

ราคา Shopify(SHOPON)

ราคาปัจจุบัน 1 SHOPON เป็น USD

$178.43
$178.43$178.43
+0.79%1D
USD
Shopify (SHOPON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:13:42 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Shopify (SHOPON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 173.03
$ 173.03$ 173.03
ต่ำสุด 24h
$ 178.92
$ 178.92$ 178.92
สูงสุด 24h

$ 173.03
$ 173.03$ 173.03

$ 178.92
$ 178.92$ 178.92

$ 180.4000668050079
$ 180.4000668050079$ 180.4000668050079

$ 138.6031384583193
$ 138.6031384583193$ 138.6031384583193

+0.75%

+0.79%

+8.04%

+8.04%

ราคาเรียลไทม์ Shopify (SHOPON) คือ $ 178.15 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSHOPON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 173.03 และราคาสูงสุด $ 178.92 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SHOPON คือ $ 180.4000668050079 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 138.6031384583193

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SHOPON มีการเปลี่ยนแปลง +0.75% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.79% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.04% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Shopify (SHOPON) ข้อมูลการตลาด

No.2449

$ 629.69K
$ 629.69K$ 629.69K

$ 56.20K
$ 56.20K$ 56.20K

$ 629.69K
$ 629.69K$ 629.69K

3.53K
3.53K 3.53K

3,534.59276035
3,534.59276035 3,534.59276035

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Shopify คือ $ 629.69K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 56.20K อุปทานหมุนเวียนของ SHOPON คือ 3.53K โดยมีอุปทานรวมที่ 3534.59276035 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 629.69K

ประวัติราคา Shopify (SHOPON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Shopify ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +1.3985+0.79%
30 วัน$ +37.14+26.33%
60 วัน$ +78.15+78.15%
90 วัน$ +78.15+78.15%
การเปลี่ยนแปลงราคา Shopify ในวันนี้

วันนี้ SHOPON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +1.3985 (+0.79%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Shopify ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +37.14 (+26.33%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Shopify ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SHOPON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +78.15 (+78.15%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Shopify ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +78.15 (+78.15%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Shopify (SHOPON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Shopifyทันที

อะไรคือ Shopify (SHOPON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Shopify มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Shopify ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSHOPONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Shopify บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Shopify ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Shopify (USD)

Shopify (SHOPON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Shopify (SHOPON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Shopify

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Shopify ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Shopify (SHOPON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Shopify (SHOPON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SHOPONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Shopify (SHOPON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Shopifyใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Shopify บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

SHOPON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Shopify(SHOPON) เป็น VND
4,688,017.25
1 Shopify(SHOPON) เป็น AUD
A$269.0065
1 Shopify(SHOPON) เป็น GBP
133.6125
1 Shopify(SHOPON) เป็น EUR
151.4275
1 Shopify(SHOPON) เป็น USD
$178.15
1 Shopify(SHOPON) เป็น MYR
RM748.23
1 Shopify(SHOPON) เป็น TRY
7,475.174
1 Shopify(SHOPON) เป็น JPY
¥27,078.8
1 Shopify(SHOPON) เป็น ARS
ARS$261,216.0005
1 Shopify(SHOPON) เป็น RUB
14,118.3875
1 Shopify(SHOPON) เป็น INR
15,716.393
1 Shopify(SHOPON) เป็น IDR
Rp2,969,165.479
1 Shopify(SHOPON) เป็น PHP
10,539.354
1 Shopify(SHOPON) เป็น EGP
￡E.8,437.184
1 Shopify(SHOPON) เป็น BRL
R$954.884
1 Shopify(SHOPON) เป็น CAD
C$247.6285
1 Shopify(SHOPON) เป็น BDT
21,801.997
1 Shopify(SHOPON) เป็น NGN
259,692.818
1 Shopify(SHOPON) เป็น COP
$690,502.274
1 Shopify(SHOPON) เป็น ZAR
R.3,053.491
1 Shopify(SHOPON) เป็น UAH
7,498.3335
1 Shopify(SHOPON) เป็น TZS
T.Sh.437,714.55
1 Shopify(SHOPON) เป็น VES
Bs38,480.4
1 Shopify(SHOPON) เป็น CLP
$167,995.45
1 Shopify(SHOPON) เป็น PKR
Rs50,054.8055
1 Shopify(SHOPON) เป็น KZT
95,830.448
1 Shopify(SHOPON) เป็น THB
฿5,761.371
1 Shopify(SHOPON) เป็น TWD
NT$5,444.264
1 Shopify(SHOPON) เป็น AED
د.إ653.8105
1 Shopify(SHOPON) เป็น CHF
Fr140.7385
1 Shopify(SHOPON) เป็น HKD
HK$1,382.444
1 Shopify(SHOPON) เป็น AMD
֏68,202.946
1 Shopify(SHOPON) เป็น MAD
.د.م1,642.543
1 Shopify(SHOPON) เป็น MXN
$3,281.523
1 Shopify(SHOPON) เป็น SAR
ريال668.0625
1 Shopify(SHOPON) เป็น ETB
Br26,954.095
1 Shopify(SHOPON) เป็น KES
KSh23,022.3245
1 Shopify(SHOPON) เป็น JOD
د.أ126.30835
1 Shopify(SHOPON) เป็น PLN
644.903
1 Shopify(SHOPON) เป็น RON
лв774.9525
1 Shopify(SHOPON) เป็น SEK
kr1,667.484
1 Shopify(SHOPON) เป็น BGN
лв297.5105
1 Shopify(SHOPON) เป็น HUF
Ft59,282.9755
1 Shopify(SHOPON) เป็น CZK
3,714.4275
1 Shopify(SHOPON) เป็น KWD
د.ك54.5139
1 Shopify(SHOPON) เป็น ILS
578.9875
1 Shopify(SHOPON) เป็น BOB
Bs1,231.0165
1 Shopify(SHOPON) เป็น AZN
302.855
1 Shopify(SHOPON) เป็น TJS
SM1,646.106
1 Shopify(SHOPON) เป็น GEL
484.568
1 Shopify(SHOPON) เป็น AOA
Kz163,290.5085
1 Shopify(SHOPON) เป็น BHD
.د.ب66.9844
1 Shopify(SHOPON) เป็น BMD
$178.15
1 Shopify(SHOPON) เป็น DKK
kr1,140.16
1 Shopify(SHOPON) เป็น HNL
L4,696.034
1 Shopify(SHOPON) เป็น MUR
8,091.573
1 Shopify(SHOPON) เป็น NAD
$3,069.5245
1 Shopify(SHOPON) เป็น NOK
kr1,776.1555
1 Shopify(SHOPON) เป็น NZD
$306.418
1 Shopify(SHOPON) เป็น PAB
B/.178.15
1 Shopify(SHOPON) เป็น PGK
K746.4485
1 Shopify(SHOPON) เป็น QAR
ر.ق648.466
1 Shopify(SHOPON) เป็น RSD
дин.17,909.4195
1 Shopify(SHOPON) เป็น UZS
soʻm2,146,385.0485
1 Shopify(SHOPON) เป็น ALL
L14,798.9205
1 Shopify(SHOPON) เป็น ANG
ƒ318.8885
1 Shopify(SHOPON) เป็น AWG
ƒ320.67
1 Shopify(SHOPON) เป็น BBD
$356.3
1 Shopify(SHOPON) เป็น BAM
KM297.5105
1 Shopify(SHOPON) เป็น BIF
Fr525,364.35
1 Shopify(SHOPON) เป็น BND
$229.8135
1 Shopify(SHOPON) เป็น BSD
$178.15
1 Shopify(SHOPON) เป็น JMD
$28,580.6045
1 Shopify(SHOPON) เป็น KHR
718,345.3375
1 Shopify(SHOPON) เป็น KMF
Fr75,357.45
1 Shopify(SHOPON) เป็น LAK
3,872,826.0095
1 Shopify(SHOPON) เป็น LKR
රු54,246.675
1 Shopify(SHOPON) เป็น MDL
L3,010.735
1 Shopify(SHOPON) เป็น MGA
Ar806,107.372
1 Shopify(SHOPON) เป็น MOP
P1,425.2
1 Shopify(SHOPON) เป็น MVR
2,725.695
1 Shopify(SHOPON) เป็น MWK
MK309,287.9965
1 Shopify(SHOPON) เป็น MZN
MT11,385.5665
1 Shopify(SHOPON) เป็น NPR
रु25,161.906
1 Shopify(SHOPON) เป็น PYG
1,263,439.8
1 Shopify(SHOPON) เป็น RWF
Fr258,139.35
1 Shopify(SHOPON) เป็น SBD
$1,466.1745
1 Shopify(SHOPON) เป็น SCR
2,538.6375
1 Shopify(SHOPON) เป็น SRD
$7,044.051
1 Shopify(SHOPON) เป็น SVC
$1,558.8125
1 Shopify(SHOPON) เป็น SZL
L3,069.5245
1 Shopify(SHOPON) เป็น TMT
m625.3065
1 Shopify(SHOPON) เป็น TND
د.ت518.59465
1 Shopify(SHOPON) เป็น TTD
$1,209.6385
1 Shopify(SHOPON) เป็น UGX
Sh620,674.6
1 Shopify(SHOPON) เป็น XAF
Fr100,120.3
1 Shopify(SHOPON) เป็น XCD
$481.005
1 Shopify(SHOPON) เป็น XOF
Fr100,120.3
1 Shopify(SHOPON) เป็น XPF
Fr18,171.3
1 Shopify(SHOPON) เป็น BWP
P2,533.293
1 Shopify(SHOPON) เป็น BZD
$358.0815
1 Shopify(SHOPON) เป็น CVE
$16,959.88
1 Shopify(SHOPON) เป็น DJF
Fr31,532.55
1 Shopify(SHOPON) เป็น DOP
$11,408.726
1 Shopify(SHOPON) เป็น DZD
د.ج23,141.685
1 Shopify(SHOPON) เป็น FJD
$400.8375
1 Shopify(SHOPON) เป็น GNF
Fr1,549,014.25
1 Shopify(SHOPON) เป็น GTQ
Q1,364.629
1 Shopify(SHOPON) เป็น GYD
$37,301.047
1 Shopify(SHOPON) เป็น ISK
kr21,734.3

Shopify ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Shopify ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Shopify อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Shopify

วันนี้ Shopify (SHOPON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SHOPON เป็นUSD คือ 178.15 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SHOPON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SHOPON เป็น USD คือ $ 178.15 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Shopify คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SHOPON คือ $ 629.69K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SHOPON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SHOPON คือ 3.53K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SHOPON คือเท่าใด?
SHOPON ถึงราคา ATH ที่ 180.4000668050079 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SHOPON คือเท่าไร?
SHOPON ถึงราคา ATL ที่ 138.6031384583193 USD
ปริมาณการเทรดของ SHOPON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SHOPON คือ $ 56.20K USD
ปีนี้ SHOPON จะสูงขึ้นอีกไหม?
SHOPON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SHOPON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:13:42 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

