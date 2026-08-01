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ราคาปัจจุบัน The Top Floor Boss วันนี้ คือ 0.0001347 THB มูลค่าตลาด TJR เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา TJR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Top Floor Boss วันนี้ คือ 0.0001347 THB มูลค่าตลาด TJR เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา TJR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา TJR

TJR คืออะไร

โทเคโนมิกส์ TJR

การคาดการณ์ราคา TJR

ประวัติ TJR

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ราคา The Top Floor Boss(TJR)

ราคาปัจจุบัน 1 TJR เป็น THB

฿0.004415466
฿0.004415466฿0.004415466
+0.29%1D
THB
The Top Floor Boss (TJR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:20:44 (UTC+8)

ราคา The Top Floor Boss วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Top Floor Boss (TJR) วันนี้ ฿ 0.0001347, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TJR เป็น THB คือ ฿ 0.0001347 ต่อ TJR.

The Top Floor Boss มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- TJR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TJR เทรดระหว่าง ฿ 0.0001326 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0001375 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TJR เคลื่อนไหว +0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.27% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.51K.

The Top Floor Boss (TJR) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 54.51K
฿ 54.51K฿ 54.51K

฿ 134.70K
฿ 134.70K฿ 134.70K

--
----

999,999,733
999,999,733 999,999,733

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Top Floor Boss คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.51K อุปทานหมุนเวียนของ TJR คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 999999733 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 134.70K

ประวัติราคา The Top Floor Boss THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0001326
฿ 0.0001326฿ 0.0001326
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0001375
฿ 0.0001375฿ 0.0001375
สูงสุด 24h

฿ 0.0001326
฿ 0.0001326฿ 0.0001326

฿ 0.0001375
฿ 0.0001375฿ 0.0001375

--
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--
----

+0.29%

+0.29%

+2.27%

+2.27%

ประวัติราคา The Top Floor Boss (TJR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา The Top Floor Boss ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.000012768+0.29%
30 วัน฿ -0.0000775-36.53%
60 วัน฿ -0.0038653-96.64%
90 วัน฿ -0.0038653-96.64%
การเปลี่ยนแปลงราคา The Top Floor Boss ในวันนี้

วันนี้ TJR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000012768 (+0.29%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา The Top Floor Boss ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000775 (-36.53%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา The Top Floor Boss ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TJR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0038653 (-96.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา The Top Floor Boss ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0038653 (-96.64%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา The Top Floor Boss (TJR) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ The Top Floor Boss

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด The Top Floor Boss ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด The Top Floor Boss วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TJR: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

TJR_USDT อยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 1.819E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 1.857E-4 ได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 1.849E-4 เรียบร้อยแล้ว ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงขาขึ้นของระบบโครงสร้างจุดศูนย์กลาง และโครงสร้างระยะสั้นแสดงแนวโน้มเป็นฝ่ายซื้อ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและ EMA ต่างก็ให้สัญญาณซื้อ ขณะเดียวกันตัวชี้วัดก็สอดคล้องกัน ยืนยันว่าราคาปัจจุบันสามารถยืนหยัดเหนือระดับสำคัญที่เป็นจุดแบ่งแยกได้อย่างมีนัยสำคัญ MACD ได้เกิดการตัดข้ามแบบ Golden Cross โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังเบนออกจากกันในทิศทางเดียวกัน พลังงานการเคลื่อนไหวถูกสะสมและปล่อยออกสู่แนวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากจนเกินไป ทำให้ยังคงมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีก KDJ และ StochRSI ต่างสอดคล้องกับแนวโน้มราคา โดยยังไม่พบสัญญาณการกลับตัวลงที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน Bollinger Bands ก็ยังคงเปิดกว้างอย่างมั่นคง อัตราความผันผวนยังไม่ขยายตัวมากผิดปกติ และบรรยากาศตลาดยังคงเป็นไปอย่างมีเหตุผลและตามแนวโน้ม ในระยะใกล้ ควรจับตาแนวต้าน R2 ที่ระดับ 1.882E-4 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.35% สำหรับแนวรับแรกที่ควรพิจารณาคือ R1 ที่เพิ่งถูกทะลุไปเมื่อไม่นานมานี้ คือ 1.849E-4 ซึ่งห่างจากปัจจุบันเพียงไม่ถึง 0.5% หากมีการปรับตัวลงทดสอบจุดศูนย์กลาง 1.819E-4 อาจมีระยะห่างราว 2.05% ซึ่งถือเป็นแนวสนับสนุนเชิงโครงสร้างระยะไกล ส่วน S1 ที่ระดับ 1.786E-4 และ S2 ที่ระดับ 1.756E-4 แม้จะเป็นระดับแนวรับที่ลึกกว่า แต่ยังไม่ใช่จุดอ้างอิงหลักสำหรับการเทรดในระยะสั้นในขณะนี้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา The Top Floor Boss

การคาดการณ์ราคา The Top Floor Boss (TJR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TJR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Top Floor Boss (TJR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Top Floor Boss อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Top Floor Boss จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TJR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Top Floor Boss

วิธีการซื้อและลงทุน The Top Floor Boss ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย The Top Floor Boss หรือยัง? การซื้อ TJR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ The Top Floor Boss ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ The Top Floor Boss (TJR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว The Top Floor Boss จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ The Top Floor Boss (TJR)

คุณสามารถทำอะไรกับ The Top Floor Boss ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ The Top Floor Boss ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ The Top Floor Boss (TJR)

TJR คือเหรียญมีม

The Top Floor Boss ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก The Top Floor Boss ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Top Floor Boss

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:20:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Top Floor Boss (TJR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด The Top Floor Boss (TJR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน The Top Floor Boss ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TJR/USD1
฿0.004444968
฿0.004444968฿0.004444968
-1.02%
397.27M (USDT)
TJR/USDT
฿0.004418744
฿0.004418744฿0.004418744
-1.02%
399.45M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ TJR เป็น THB

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TJR
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THB
THB

1 TJR = 0.004415466 THB