ราคา The Top Floor Boss(TJR)
ราคาปัจจุบัน The Top Floor Boss (TJR) วันนี้ ฿ 0.0001347, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TJR เป็น THB คือ ฿ 0.0001347 ต่อ TJR.
The Top Floor Boss มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- TJR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TJR เทรดระหว่าง ฿ 0.0001326 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0001375 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TJR เคลื่อนไหว +0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.27% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.51K.
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Top Floor Boss คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.51K อุปทานหมุนเวียนของ TJR คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 999999733 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 134.70K
+0.29%
+0.29%
+2.27%
+2.27%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา The Top Floor Boss ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.000012768
|+0.29%
|30 วัน
|฿ -0.0000775
|-36.53%
|60 วัน
|฿ -0.0038653
|-96.64%
|90 วัน
|฿ -0.0038653
|-96.64%
วันนี้ TJR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000012768 (+0.29%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000775 (-36.53%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TJR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0038653 (-96.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0038653 (-96.64%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด The Top Floor Boss ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TJR: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
TJR_USDT อยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 1.819E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 1.857E-4 ได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 1.849E-4 เรียบร้อยแล้ว ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงขาขึ้นของระบบโครงสร้างจุดศูนย์กลาง และโครงสร้างระยะสั้นแสดงแนวโน้มเป็นฝ่ายซื้อ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและ EMA ต่างก็ให้สัญญาณซื้อ ขณะเดียวกันตัวชี้วัดก็สอดคล้องกัน ยืนยันว่าราคาปัจจุบันสามารถยืนหยัดเหนือระดับสำคัญที่เป็นจุดแบ่งแยกได้อย่างมีนัยสำคัญ MACD ได้เกิดการตัดข้ามแบบ Golden Cross โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังเบนออกจากกันในทิศทางเดียวกัน พลังงานการเคลื่อนไหวถูกสะสมและปล่อยออกสู่แนวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากจนเกินไป ทำให้ยังคงมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีก KDJ และ StochRSI ต่างสอดคล้องกับแนวโน้มราคา โดยยังไม่พบสัญญาณการกลับตัวลงที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน Bollinger Bands ก็ยังคงเปิดกว้างอย่างมั่นคง อัตราความผันผวนยังไม่ขยายตัวมากผิดปกติ และบรรยากาศตลาดยังคงเป็นไปอย่างมีเหตุผลและตามแนวโน้ม ในระยะใกล้ ควรจับตาแนวต้าน R2 ที่ระดับ 1.882E-4 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.35% สำหรับแนวรับแรกที่ควรพิจารณาคือ R1 ที่เพิ่งถูกทะลุไปเมื่อไม่นานมานี้ คือ 1.849E-4 ซึ่งห่างจากปัจจุบันเพียงไม่ถึง 0.5% หากมีการปรับตัวลงทดสอบจุดศูนย์กลาง 1.819E-4 อาจมีระยะห่างราว 2.05% ซึ่งถือเป็นแนวสนับสนุนเชิงโครงสร้างระยะไกล ส่วน S1 ที่ระดับ 1.786E-4 และ S2 ที่ระดับ 1.756E-4 แม้จะเป็นระดับแนวรับที่ลึกกว่า แต่ยังไม่ใช่จุดอ้างอิงหลักสำหรับการเทรดในระยะสั้นในขณะนี้
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ The Top Floor Boss อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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TJR คือเหรียญมีม
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|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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