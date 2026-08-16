ราคา DODO(DODO)
ราคาปัจจุบัน DODO (DODO) วันนี้ ฿ 0.02064, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DODO เป็น THB คือ ฿ 0.02064 ต่อ DODO.
DODO มีอันดับที่ #815 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 20.64M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B DODO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DODO เทรดระหว่าง ฿ 0.01935 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02115 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 279.0382267134 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4204361007391300668
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DODO เคลื่อนไหว +3.92% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.78% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 155.44K.
No.815
100.00%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DODO คือ ฿ 20.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 155.44K อุปทานหมุนเวียนของ DODO คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 20.64M
+3.92%
+0.83%
+0.78%
+0.78%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา DODO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0055694
|+0.83%
|30 วัน
|฿ +0.00031
|+1.52%
|60 วัน
|฿ +0.00435
|+26.70%
|90 วัน
|฿ +0.00261
|+14.47%
วันนี้ DODO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0055694 (+0.83%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00031 (+1.52%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DODO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00435 (+26.70%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00261 (+14.47%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด DODO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DODO: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
DODO_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.02119 ราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางของตลาดที่ 0.02235 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่ระบบฮับระบุว่าแนวต้าน S1 ที่ระดับ 0.022 อยู่ใกล้กับราคาปัจจุบันมาก โครงสร้างตลาดอยู่ในช่วงการปรับฐานในระดับต่ำ พบความขัดแย้งเชิงทิศทางระหว่างเครื่องมือวิเคราะห์ โดยดัชนีเส้นเร็วชี้ไปทางฝ่ายกระทิง MACD ยังคงอยู่ในสถานะครอสโอเวอร์แบบตายตัว การกระจายพลังงานเคลื่อนไหวมีลักษณะกระจายตัว RSI อยู่ในโซนเป็นกลาง ไม่มีสัญญาณการขยายตัวของความผันผวนอย่างชัดเจน กำลังของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงสมดุลในระดับราคาปัจจุบัน แนวต้านสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ 0.022 ส่วนค่าเฉลี่ยกลาง 0.02235 เป็นระดับอ้างอิงระยะไกล ขณะเดียวกัน บริเวณด้านล่างยังขาดข้อมูลสนับสนุนระยะสั้นที่ชัดเจน ราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านระดับ 0.022 เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระยะสั้น ภาพรวมตลาดปัจจุบันถูกครอบงำโดยฝ่ายขายที่กดดันให้ราคาอยู่ภายใต้แรงกดดันของค่าเฉลี่ยกลาง ฝ่ายกระทิงยังคงมีความเคลื่อนไหวเฉพาะในระดับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเท่านั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ DODO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก DODO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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