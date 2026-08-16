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ราคาปัจจุบัน DODO วันนี้ คือ 0.02064 THB มูลค่าตลาด DODO เท่ากับ 20,640,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา DODO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DODO วันนี้ คือ 0.02064 THB มูลค่าตลาด DODO เท่ากับ 20,640,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา DODO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DODO

ข้อมูลราคา DODO

DODO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ DODO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DODO

โทเคโนมิกส์ DODO

การคาดการณ์ราคา DODO

ประวัติ DODO

DODO คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง DODOเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา DODO(DODO)

ราคาปัจจุบัน 1 DODO เป็น THB

฿0.6765792
฿0.6765792฿0.6765792
+0.83%1D
THB
DODO (DODO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:01:43 (UTC+8)

ราคา DODO วันนี้

ราคาปัจจุบัน DODO (DODO) วันนี้ ฿ 0.02064, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DODO เป็น THB คือ ฿ 0.02064 ต่อ DODO.

DODO มีอันดับที่ #815 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 20.64M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B DODO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DODO เทรดระหว่าง ฿ 0.01935 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02115 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 279.0382267134 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4204361007391300668

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DODO เคลื่อนไหว +3.92% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.78% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 155.44K.

DODO (DODO) ข้อมูลการตลาด

No.815

฿ 20.64M
฿ 20.64M฿ 20.64M

฿ 155.44K
฿ 155.44K฿ 155.44K

฿ 20.64M
฿ 20.64M฿ 20.64M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DODO คือ ฿ 20.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 155.44K อุปทานหมุนเวียนของ DODO คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 20.64M

ประวัติราคา DODO THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01935
฿ 0.01935฿ 0.01935
ต่ำสุด 24h
฿ 0.02115
฿ 0.02115฿ 0.02115
สูงสุด 24h

฿ 0.01935
฿ 0.01935฿ 0.01935

฿ 0.02115
฿ 0.02115฿ 0.02115

฿ 279.0382267134
฿ 279.0382267134฿ 279.0382267134

฿ 0.4204361007391300668
฿ 0.4204361007391300668฿ 0.4204361007391300668

+3.92%

+0.83%

+0.78%

+0.78%

ประวัติราคา DODO (DODO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา DODO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0055694+0.83%
30 วัน฿ +0.00031+1.52%
60 วัน฿ +0.00435+26.70%
90 วัน฿ +0.00261+14.47%
การเปลี่ยนแปลงราคา DODO ในวันนี้

วันนี้ DODO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0055694 (+0.83%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา DODO ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00031 (+1.52%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา DODO ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DODO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00435 (+26.70%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา DODO ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00261 (+14.47%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา DODO (DODO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ DODO

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด DODO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด DODO วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DODO: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

DODO_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.02119 ราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางของตลาดที่ 0.02235 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่ระบบฮับระบุว่าแนวต้าน S1 ที่ระดับ 0.022 อยู่ใกล้กับราคาปัจจุบันมาก โครงสร้างตลาดอยู่ในช่วงการปรับฐานในระดับต่ำ พบความขัดแย้งเชิงทิศทางระหว่างเครื่องมือวิเคราะห์ โดยดัชนีเส้นเร็วชี้ไปทางฝ่ายกระทิง MACD ยังคงอยู่ในสถานะครอสโอเวอร์แบบตายตัว การกระจายพลังงานเคลื่อนไหวมีลักษณะกระจายตัว RSI อยู่ในโซนเป็นกลาง ไม่มีสัญญาณการขยายตัวของความผันผวนอย่างชัดเจน กำลังของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงสมดุลในระดับราคาปัจจุบัน แนวต้านสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ 0.022 ส่วนค่าเฉลี่ยกลาง 0.02235 เป็นระดับอ้างอิงระยะไกล ขณะเดียวกัน บริเวณด้านล่างยังขาดข้อมูลสนับสนุนระยะสั้นที่ชัดเจน ราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านระดับ 0.022 เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระยะสั้น ภาพรวมตลาดปัจจุบันถูกครอบงำโดยฝ่ายขายที่กดดันให้ราคาอยู่ภายใต้แรงกดดันของค่าเฉลี่ยกลาง ฝ่ายกระทิงยังคงมีความเคลื่อนไหวเฉพาะในระดับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเท่านั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ DODO?

ราคา DODO ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนแพลตฟอร์ม
2. ความรู้สึกและแนวโน้มของตลาด DeFi โดยรวม
3. การเคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์และเอธีเรียม
4. การยอมรับแพลตฟอร์มและการเติบโตของผู้ใช้งาน
5. ประโยชน์ของโทเคนและการให้รางวัลจากการเดิมพัน
6. ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมผู้ทำตลาด
7. ความร่วมมือและการผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
8. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ DeFi
9. การแข่งขันจากแพลตฟอร์ม DEX อื่น ๆ
10. สภาพตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ DODO วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา DODO ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวิเคราะห์การลงทุน DODO เป็นโทเค็นของโปรโตคอล DeFi ดังนั้น นักเทรดจึงติดตามราคาเพื่อหาจุดเข้าออกการลงทุน ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามผลการดำเนินงานรายวันเพื่อประเมินมูลค่าของเงินลงทุนและตัดสินใจอย่างรอบคอบในการซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่งการลงทุน

การคาดการณ์ราคา DODO

การคาดการณ์ราคา DODO (DODO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DODO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DODO (DODO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DODO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DODO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DODO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DODO

วิธีการซื้อและลงทุน DODO ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย DODO หรือยัง? การซื้อ DODO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ DODO ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ DODO (DODO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว DODO จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ DODO (DODO)

คุณสามารถทำอะไรกับ DODO ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ DODO ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ DODO (DODO) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ DODO (DODO)

DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets.

DODO ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก DODO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ DODO อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

4chan-ThemedArbitrum EcosystemAurora Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DODO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:01:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DODO (DODO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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DODO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน DODO ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DODO/USDT
฿0.6575668
฿0.6575668฿0.6575668
-2.09%
7.51M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ DODO เป็น THB

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1 DODO = 0.6765792 THB