Verasity (VRA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:00:49 (UTC+8)
ราคา Verasity วันนี้
ราคาปัจจุบัน Verasity (VRA) วันนี้ ฿ 0.00001477, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VRA เป็น THB คือ ฿ 0.00001477 ต่อ VRA.
Verasity มีอันดับที่ #1843 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.38M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 93.17B VRA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VRA เทรดระหว่าง ฿ 0.000010618 (ต่ำ) กับ ฿ 0.000016 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.8461467052628840142 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0001913163851950384
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VRA เคลื่อนไหว +0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +45.44% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 88.82K.
Verasity (VRA) ข้อมูลการตลาด
200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000
98,228,872,198
98,228,872,198 98,228,872,198
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Verasity คือ ฿ 1.38M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 88.82K อุปทานหมุนเวียนของ VRA คือ 93.17B โดยมีอุปทานรวมที่ 98228872198 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.95M
ประวัติราคา Verasity THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.000010618
฿ 0.000010618฿ 0.000010618
ต่ำสุด 24h
฿ 0.000016
฿ 0.000016฿ 0.000016
สูงสุด 24h
฿ 0.000010618
฿ 0.000010618฿ 0.000010618
฿ 0.000016
฿ 0.000016฿ 0.000016
฿ 2.8461467052628840142
฿ 2.8461467052628840142฿ 2.8461467052628840142
฿ 0.0001913163851950384
฿ 0.0001913163851950384฿ 0.0001913163851950384
+0.42%
+0.43%
+45.44%
+45.44%
ประวัติราคา Verasity (VRA) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Verasity ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00000207298
|+0.43%
|30 วัน
|฿ +0.000005831
|+65.23%
|60 วัน
|฿ +0.000005226
|+54.75%
|90 วัน
|฿ -0.00000197
|-11.77%
การเปลี่ยนแปลงราคา Verasity ในวันนี้
วันนี้ VRA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00000207298 (+0.43%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา Verasity ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000005831 (+65.23%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
การเปลี่ยนแปลงราคา Verasity ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน VRA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000005226 (+54.75%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
การเปลี่ยนแปลงราคา Verasity ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00000197 (-11.77%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Verasity?
ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น Verasity (VRA):
1. การนำเทคโนโลยี VeraViews ไปใช้ - ความต้องการโปรโตคอล proof-of-view ของ VRA จากผู้โฆษณาและผู้สร้างคอนเทนต์
2. การประกาศความร่วมมือ - การจับมือร่วมกับแพลตฟอร์มเกม สตรีมมิง หรือแบรนด์ยักษ์ใหญ่
3. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและรางวัลจากการเดิมพัน - กลไกการเดิมพัน VRA และกรณีการใช้งานภายในระบบนิเวศ
4. ความเชื่อมั่นของตลาด - แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและความมั่นใจของนักลงทุน
5. การแข่งขัน - ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโครงการบล็อกเชนด้านการโฆษณา/การเล่นเกมอื่น ๆ
6. การพัฒนาด้านกฎระเบียบ - การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบด้านคริปโทเคอร์เรนซีที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นด้านการใช้งาน
7. การพัฒนาด้านเทคนิค - การอัปเดตแพลตฟอร์ม ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และความคืบหน้าในโรดแมป
8. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่อง - การจดทะเบียนในกระดานเทรดและระดับความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย
ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Verasity วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ Verasity (VRA) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตการลงทุน โอกาสในการซื้อขาย และการวิเคราะห์ตลาด VRA เป็นโทเค็นของแพลตฟอร์มวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามความรู้สึกของตลาดและการยอมรับในวงกว้าง ราคาปัจจุบันช่วยให้นักลงทุนประเมินจุดเข้าออก การประเมินกำไร/ขาดทุน รวมถึงการตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบโดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวโน้มของตลาด
การคาดการณ์ราคา Verasity
การคาดการณ์ราคา Verasity (VRA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VRA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%การคาดการณ์ราคา Verasity (VRA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Verasity อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Verasity จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VRA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Verasity
วิธีการซื้อและลงทุน Verasity ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Verasity หรือยัง? การซื้อ VRA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Verasity ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Verasity (VRA) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Verasity จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Verasity ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Verasity ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การซื้อ Verasity (VRA) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Verasity (VRA)
Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.
Verasity ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Verasity ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Verasity
หาก Verasity เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Verasity ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Verasity วันนี้คือ ฿ 0.0004841606 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Verasity ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน VRA โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Verasity มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน VRA จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Verasity ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา VRA เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ VRA ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ VRA/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Verasity เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Verasity อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Verasity (VRA) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:00:49 (UTC+8)
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Verasity (VRA)
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
VRA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ VRA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส VRA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.00049642032
฿0.00049642032฿0.00049642032
+2.99%
7.03B (USDT)
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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
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