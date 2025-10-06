ราคาปัจจุบัน LAB วันนี้ คือ 0.16898 USD ติดตามการอัปเดตราคา LAB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LAB ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน LAB วันนี้ คือ 0.16898 USD ติดตามการอัปเดตราคา LAB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LAB ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LAB

ข้อมูลราคา LAB

เอกสารไวท์เปเปอร์ LAB

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LAB

โทเคโนมิกส์ LAB

การคาดการณ์ราคา LAB

ประวัติ LAB

LAB คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง LABเป็นสกุลเงินเฟียต

LAB โลโก้

ราคา LAB(LAB)

ราคาปัจจุบัน 1 LAB เป็น USD

$0.16898
$0.16898$0.16898
-8.99%1D
USD
LAB (LAB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-19 23:54:14 (UTC+8)

ข้อมูลราคา LAB (LAB) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.1557
$ 0.1557$ 0.1557
ต่ำสุด 24h
$ 0.21775
$ 0.21775$ 0.21775
สูงสุด 24h

$ 0.1557
$ 0.1557$ 0.1557

$ 0.21775
$ 0.21775$ 0.21775

$ 0.3786303389561445
$ 0.3786303389561445$ 0.3786303389561445

$ 0.07519297662311424
$ 0.07519297662311424$ 0.07519297662311424

-3.40%

-8.99%

+1,589.80%

+1,589.80%

ราคาเรียลไทม์ LAB (LAB) คือ $ 0.16898 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLAB ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.1557 และราคาสูงสุด $ 0.21775 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LAB คือ $ 0.3786303389561445 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.07519297662311424

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LAB มีการเปลี่ยนแปลง -3.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.99% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1,589.80% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

LAB (LAB) ข้อมูลการตลาด

No.621

$ 38.93M
$ 38.93M$ 38.93M

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

$ 168.98M
$ 168.98M$ 168.98M

230.40M
230.40M 230.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.04%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ LAB คือ $ 38.93M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.68M อุปทานหมุนเวียนของ LAB คือ 230.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 168.98M

ประวัติราคา LAB (LAB) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา LAB ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0166919-8.99%
30 วัน$ +0.15898+1,589.80%
60 วัน$ +0.15898+1,589.80%
90 วัน$ +0.15898+1,589.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา LAB ในวันนี้

วันนี้ LAB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0166919 (-8.99%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา LAB ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.15898 (+1,589.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา LAB ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LAB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.15898 (+1,589.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา LAB ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.15898 (+1,589.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา LAB (LAB) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา LABทันที

อะไรคือ LAB (LAB)

LAB คือโครงสร้างพื้นฐานการเทรดแบบมัลติเชนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเทรด เปิดตัว และวิเคราะห์โทเคนได้ด้วยความเร็ว ความแม่นยำ และการควบคุมที่เหนือชั้น

LAB มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน LAB ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบLABความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ LAB บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ LAB ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา LAB (USD)

LAB (LAB) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ LAB (LAB) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ LAB

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา LAB ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ LAB (LAB)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ LAB (LAB) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LABโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ LAB (LAB)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ LABใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ LAB บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

LAB เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 LAB(LAB) เป็น VND
4,446.7087
1 LAB(LAB) เป็น AUD
A$0.2585394
1 LAB(LAB) เป็น GBP
0.1250452
1 LAB(LAB) เป็น EUR
0.143633
1 LAB(LAB) เป็น USD
$0.16898
1 LAB(LAB) เป็น MYR
RM0.7130956
1 LAB(LAB) เป็น TRY
7.0751926
1 LAB(LAB) เป็น JPY
¥25.347
1 LAB(LAB) เป็น ARS
ARS$238.3344614
1 LAB(LAB) เป็น RUB
13.7583516
1 LAB(LAB) เป็น INR
14.8736196
1 LAB(LAB) เป็น IDR
Rp2,816.3322068
1 LAB(LAB) เป็น PHP
9.8211176
1 LAB(LAB) เป็น EGP
￡E.8.0282398
1 LAB(LAB) เป็น BRL
R$0.912492
1 LAB(LAB) เป็น CAD
C$0.236572
1 LAB(LAB) เป็น BDT
20.6442866
1 LAB(LAB) เป็น NGN
248.4986084
1 LAB(LAB) เป็น COP
$652.43178
1 LAB(LAB) เป็น ZAR
R.2.9334928
1 LAB(LAB) เป็น UAH
7.0735028
1 LAB(LAB) เป็น TZS
T.Sh.417.2335874
1 LAB(LAB) เป็น VES
Bs33.96498
1 LAB(LAB) เป็น CLP
$162.38978
1 LAB(LAB) เป็น PKR
Rs47.9768016
1 LAB(LAB) เป็น KZT
91.1917468
1 LAB(LAB) เป็น THB
฿5.5459236
1 LAB(LAB) เป็น TWD
NT$5.1758574
1 LAB(LAB) เป็น AED
د.إ0.6201566
1 LAB(LAB) เป็น CHF
Fr0.1334942
1 LAB(LAB) เป็น HKD
HK$1.3129746
1 LAB(LAB) เป็น AMD
֏65.091096
1 LAB(LAB) เป็น MAD
.د.م1.5495466
1 LAB(LAB) เป็น MXN
$3.1041626
1 LAB(LAB) เป็น SAR
ريال0.633675
1 LAB(LAB) เป็น ETB
Br25.1898486
1 LAB(LAB) เป็น KES
KSh21.891359
1 LAB(LAB) เป็น JOD
د.أ0.11980682
1 LAB(LAB) เป็น PLN
0.6150872
1 LAB(LAB) เป็น RON
лв0.7367528
1 LAB(LAB) เป็น SEK
kr1.596861
1 LAB(LAB) เป็น BGN
лв0.2821966
1 LAB(LAB) เป็น HUF
Ft56.684341
1 LAB(LAB) เป็น CZK
3.5215432
1 LAB(LAB) เป็น KWD
د.ك0.05187686
1 LAB(LAB) เป็น ILS
0.557634
1 LAB(LAB) เป็น BOB
Bs1.1710314
1 LAB(LAB) เป็น AZN
0.287266
1 LAB(LAB) เป็น TJS
SM1.563065
1 LAB(LAB) เป็น GEL
0.456246
1 LAB(LAB) เป็น AOA
Kz154.8853782
1 LAB(LAB) เป็น BHD
.د.ب0.06387444
1 LAB(LAB) เป็น BMD
$0.16898
1 LAB(LAB) เป็น DKK
kr1.081472
1 LAB(LAB) เป็น HNL
L4.4509332
1 LAB(LAB) เป็น MUR
7.6091694
1 LAB(LAB) เป็น NAD
$2.9554602
1 LAB(LAB) เป็น NOK
kr1.6999388
1 LAB(LAB) เป็น NZD
$0.2940252
1 LAB(LAB) เป็น PAB
B/.0.16898
1 LAB(LAB) เป็น PGK
K0.7215446
1 LAB(LAB) เป็น QAR
ر.ق0.616777
1 LAB(LAB) เป็น RSD
дин.16.9926288
1 LAB(LAB) เป็น UZS
soʻm2,060.7313776
1 LAB(LAB) เป็น ALL
L14.0101318
1 LAB(LAB) เป็น ANG
ƒ0.3024742
1 LAB(LAB) เป็น AWG
ƒ0.304164
1 LAB(LAB) เป็น BBD
$0.33796
1 LAB(LAB) เป็น BAM
KM0.2821966
1 LAB(LAB) เป็น BIF
Fr499.84284
1 LAB(LAB) เป็น BND
$0.2179842
1 LAB(LAB) เป็น BSD
$0.16898
1 LAB(LAB) เป็น JMD
$27.2412658
1 LAB(LAB) เป็น KHR
681.369605
1 LAB(LAB) เป็น KMF
Fr71.30956
1 LAB(LAB) เป็น LAK
3,673.4781874
1 LAB(LAB) เป็น LKR
රු51.3141566
1 LAB(LAB) เป็น MDL
L2.830415
1 LAB(LAB) เป็น MGA
Ar754.3740344
1 LAB(LAB) เป็น MOP
P1.3552196
1 LAB(LAB) เป็น MVR
2.585394
1 LAB(LAB) เป็น MWK
MK293.8781874
1 LAB(LAB) เป็น MZN
MT10.7995118
1 LAB(LAB) เป็น NPR
रु23.8701148
1 LAB(LAB) เป็น PYG
1,206.85516
1 LAB(LAB) เป็น RWF
Fr245.8659
1 LAB(LAB) เป็น SBD
$1.3907054
1 LAB(LAB) เป็น SCR
2.3471322
1 LAB(LAB) เป็น SRD
$6.6595018
1 LAB(LAB) เป็น SVC
$1.4819546
1 LAB(LAB) เป็น SZL
L2.9537704
1 LAB(LAB) เป็น TMT
m0.59143
1 LAB(LAB) เป็น TND
د.ت0.49477344
1 LAB(LAB) เป็น TTD
$1.149064
1 LAB(LAB) เป็น UGX
Sh592.78184
1 LAB(LAB) เป็น XAF
Fr94.96676
1 LAB(LAB) เป็น XCD
$0.456246
1 LAB(LAB) เป็น XOF
Fr94.96676
1 LAB(LAB) เป็น XPF
Fr17.23596
1 LAB(LAB) เป็น BWP
P2.2710912
1 LAB(LAB) เป็น BZD
$0.3396498
1 LAB(LAB) เป็น CVE
$15.985508
1 LAB(LAB) เป็น DJF
Fr30.07844
1 LAB(LAB) เป็น DOP
$10.7184014
1 LAB(LAB) เป็น DZD
د.ج21.9014978
1 LAB(LAB) เป็น FJD
$0.3835846
1 LAB(LAB) เป็น GNF
Fr1,469.2811
1 LAB(LAB) เป็น GTQ
Q1.2977664
1 LAB(LAB) เป็น GYD
$35.4536938
1 LAB(LAB) เป็น ISK
kr20.44658

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก LAB ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ LAB อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ LAB

วันนี้ LAB (LAB) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LAB เป็นUSD คือ 0.16898 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LAB เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LAB เป็น USD คือ $ 0.16898 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ LAB คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LAB คือ $ 38.93M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LAB คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LAB คือ 230.40M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LAB คือเท่าใด?
LAB ถึงราคา ATH ที่ 0.3786303389561445 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LAB คือเท่าไร?
LAB ถึงราคา ATL ที่ 0.07519297662311424 USD
ปริมาณการเทรดของ LAB คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LAB คือ $ 2.68M USD
ปีนี้ LAB จะสูงขึ้นอีกไหม?
LAB อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LAB เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-19 23:54:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ LAB (LAB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-18 16:36:53อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโต ปัจจุบันอยู่ที่ 23 ยังคงอยู่ในโซนความกลัวสุดขีด
10-18 09:33:00อัพเดทอุตสาหกรรม
การชำระบัญชีทั่วโลกใน 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็น 1.02 พันล้านดอลลาร์ Bitcoin ทำราคาต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม
10-17 19:52:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ความต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาเงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในธนาคารสหรัฐฯ สองแห่ง
10-17 14:38:57อัพเดทอุตสาหกรรม
หุ้นคริปโตของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างกว้างขวาง MSTR ลดลง 4.35% หุ้นคลังของ SOL อย่าง HSDT ลดลง 36.49%
10-17 08:10:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ผลตอบแทนของ Bitcoin ในเดือนตุลาคมปีนี้มีการรายงานชั่วคราวที่ -4.74% ในขณะที่ผลตอบแทนเฉลี่ยทางประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้อยู่ที่ 21.89%
10-17 04:42:12อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การชำระบัญชีทั่วโลกเกินกว่า 500 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เป็นสถานะซื้อ

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

