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ราคาปัจจุบัน BEAM วันนี้ คือ 0.007292 THB มูลค่าตลาด BEAM เท่ากับ 1,099,294.95952 THB ติดตามการอัปเดตราคา BEAM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BEAM วันนี้ คือ 0.007292 THB มูลค่าตลาด BEAM เท่ากับ 1,099,294.95952 THB ติดตามการอัปเดตราคา BEAM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BEAM

ข้อมูลราคา BEAM

BEAM คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BEAM

โทเคโนมิกส์ BEAM

การคาดการณ์ราคา BEAM

ประวัติ BEAM

BEAM คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BEAMเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต BEAM

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ราคา BEAM(BEAM)

ราคาปัจจุบัน 1 BEAM เป็น THB

฿0.23903176
฿0.23903176฿0.23903176
-8.74%1D
THB
BEAM (BEAM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:48:38 (UTC+8)

ราคา BEAM วันนี้

ราคาปัจจุบัน BEAM (BEAM) วันนี้ ฿ 0.007292, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 8.74% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BEAM เป็น THB คือ ฿ 0.007292 ต่อ BEAM.

BEAM มีอันดับที่ #1491 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.10M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 150.75M BEAM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BEAM เทรดระหว่าง ฿ 0.007292 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0081 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 104.338079165034 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4747610745847787444

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BEAM เคลื่อนไหว -0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.72% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.21K.

BEAM (BEAM) ข้อมูลการตลาด

No.1491

฿ 1.10M
฿ 1.10M฿ 1.10M

฿ 1.21K
฿ 1.21K฿ 1.21K

฿ 1.92M
฿ 1.92M฿ 1.92M

150.75M
150.75M 150.75M

262,800,000
262,800,000 262,800,000

150,753,560
150,753,560 150,753,560

57.36%

2019-01-03 00:00:00

BEAM

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BEAM คือ ฿ 1.10M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.21K อุปทานหมุนเวียนของ BEAM คือ 150.75M โดยมีอุปทานรวมที่ 150753560 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.92M

ประวัติราคา BEAM THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.007292
฿ 0.007292฿ 0.007292
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0081
฿ 0.0081฿ 0.0081
สูงสุด 24h

฿ 0.007292
฿ 0.007292฿ 0.007292

฿ 0.0081
฿ 0.0081฿ 0.0081

฿ 104.338079165034
฿ 104.338079165034฿ 104.338079165034

฿ 0.4747610745847787444
฿ 0.4747610745847787444฿ 0.4747610745847787444

-0.29%

-8.74%

-18.72%

-18.72%

ประวัติราคา BEAM (BEAM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา BEAM ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.02289215-8.74%
30 วัน฿ -0.001218-14.32%
60 วัน฿ -0.007118-49.40%
90 วัน฿ -0.015758-68.37%
การเปลี่ยนแปลงราคา BEAM ในวันนี้

วันนี้ BEAM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.02289215 (-8.74%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา BEAM ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001218 (-14.32%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา BEAM ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BEAM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.007118 (-49.40%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา BEAM ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.015758 (-68.37%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา BEAM (BEAM) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ BEAM

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด BEAM ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ BEAM?

ราคาของ BEAM ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. กฎระเบียบเกี่ยวกับเหรียญความเป็นส่วนตัวและความก้าวหน้าทางกฎหมาย
3. การอัปเกรดเทคโนโลยีและการปรับปรุงโปรโตคอล
4. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
5. การแข่งขันจากคริปโตเคอร์เรนซีที่เน้นความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ
6. อัตราการนำไปใช้และกรณีการใช้งานในโลกจริง
7. ความยากในการขุดและระดับความปลอดภัยของเครือข่าย
8. การประกาศความร่วมมือและการผสานรวมต่าง ๆ
9. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยง
10. การพัฒนาของชุมชนและการเติบโตของระบบนิเวศ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ BEAM วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา BEAM ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจซื้อขาย – นักเทรดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่บ่อยครั้งจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนต้องคอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่
3. การวิเคราะห์ตลาด – การทำความเข้าใจแนวโน้มราคาช่วยให้คาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคตได้
4. การกำหนดจังหวะการลงทุน – การประเมินจุดเข้า/ออกของการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุด

การคาดการณ์ราคา BEAM

การคาดการณ์ราคา BEAM (BEAM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BEAM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BEAM (BEAM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BEAM อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BEAM จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BEAM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BEAM

วิธีการซื้อและลงทุน BEAM ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย BEAM หรือยัง? การซื้อ BEAM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ BEAM ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ BEAM (BEAM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว BEAM จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ BEAM (BEAM)

คุณสามารถทำอะไรกับ BEAM ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ BEAM ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ BEAM (BEAM)

Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

BEAM ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก BEAM ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ BEAM อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Avalanche EcosystemAvalanche L1Base Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BEAM

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:48:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BEAM (BEAM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BEAM

BEAM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ BEAM โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส BEAM USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด BEAM (BEAM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน BEAM ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BEAM/USDT
฿0.23903176
฿0.23903176฿0.23903176
-8.74%
159.08K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ BEAM เป็น THB

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BEAM
THB
THB

1 BEAM = 0.23903176 THB