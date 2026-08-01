XEN Crypto (XEN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:24:20 (UTC+8)
ราคา XEN Crypto วันนี้
ราคาปัจจุบัน XEN Crypto (XEN) วันนี้ ฿ 0.000000003999, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XEN เป็น THB คือ ฿ 0.000000003999 ต่อ XEN.
XEN Crypto มีอันดับที่ #3922 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 XEN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XEN เทรดระหว่าง ฿ 0.00000000381 (ต่ำ) กับ ฿ 0.000000004343 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1971547113302005074 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0000001330345113108
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XEN เคลื่อนไหว +0.25% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.72% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.78K.
XEN Crypto (XEN) ข้อมูลการตลาด
343,336,772,376,717
343,336,772,376,717 343,336,772,376,717
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XEN Crypto คือ ฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.78K อุปทานหมุนเวียนของ XEN คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 343336772376717 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.37M
ประวัติราคา XEN Crypto THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00000000381
฿ 0.00000000381฿ 0.00000000381
ต่ำสุด 24h
฿ 0.000000004343
฿ 0.000000004343฿ 0.000000004343
สูงสุด 24h
฿ 0.00000000381
฿ 0.00000000381฿ 0.00000000381
฿ 0.000000004343
฿ 0.000000004343฿ 0.000000004343
฿ 0.1971547113302005074
฿ 0.1971547113302005074฿ 0.1971547113302005074
฿ 0.0000001330345113108
฿ 0.0000001330345113108฿ 0.0000001330345113108
+0.25%
+1.75%
-0.72%
-0.72%
ประวัติราคา XEN Crypto (XEN) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา XEN Crypto ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00000000225683
|+1.75%
|30 วัน
|฿ -0.00000000032
|-7.41%
|60 วัน
|฿ -0.000000002876
|-41.84%
|90 วัน
|฿ -0.000000003521
|-46.83%
การเปลี่ยนแปลงราคา XEN Crypto ในวันนี้
วันนี้ XEN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00000000225683 (+1.75%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา XEN Crypto ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00000000032 (-7.41%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
การเปลี่ยนแปลงราคา XEN Crypto ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XEN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000000002876 (-41.84%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
การเปลี่ยนแปลงราคา XEN Crypto ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000000003521 (-46.83%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ XEN Crypto?
ราคาของ XEN Crypto ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:
ด้านอุปทาน: XEN มีปริมาณเหรียญที่ไม่จำกัด โดยมีการลดลงของรางวัลในการสร้างเหรียญตามกาลเวลา ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืด เนื่องจากจำนวนเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมีน้อยลงเรื่อย ๆ
อัตราการนำไปใช้: การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานในการสร้างเหรียญและการเดิมพันส่งผลโดยตรงต่ออุปทานและอุปสงค์ที่หมุนเวียนในตลาด
ความเชื่อมั่นของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความมั่นใจของนักลงทุนส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา XEN
การพัฒนาด้านการใช้งาน: กรณีการใช้งานใหม่ ความร่วมมือกับพันธมิตร และการเติบโตของระบบนิเวศช่วยกระตุ้นความต้องการ
การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโทเค็นแบบ Proof-of-Participation อื่น ๆ ส่งผลต่อความสนใจของนักลงทุน
สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ: กฎระเบียบด้านคริปโตมีอิทธิพลต่อปริมาณการซื้อขายและการยอมรับจากสถาบันต่าง ๆ
ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ XEN Crypto วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ XEN ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:
1. การตัดสินใจลงทุน – นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อซื้อหรือขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – ผู้ถือครองเหรียญต่าง ๆ ต้องคอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ที่ตนถืออยู่
3. การวิเคราะห์ตลาด – การทำความเข้าใจแนวโน้มราคาช่วยในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคต
4. ความกลัวพลาดโอกาส (FOMO) – ความกังวลว่าจะพลาดจังหวะการเข้าหรือออกที่อาจทำกำไรได้
5. ผลกระทบจากข่าวสาร – การตอบสนองของราคาต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์การซื้อขาย
การทราบราคาปัจจุบันช่วยให้สามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีในตลาดที่มีความผันผวนสูงนี้
การคาดการณ์ราคา XEN Crypto
การคาดการณ์ราคา XEN Crypto (XEN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XEN ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%การคาดการณ์ราคา XEN Crypto (XEN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ XEN Crypto อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา XEN Crypto จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XEN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา XEN Crypto
วิธีการซื้อและลงทุน XEN Crypto ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย XEN Crypto หรือยัง? การซื้อ XEN บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ XEN Crypto ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ XEN Crypto (XEN) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว XEN Crypto จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ XEN Crypto ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ XEN Crypto ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การซื้อ XEN Crypto (XEN) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ XEN Crypto (XEN)
XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.
XEN Crypto ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก XEN Crypto ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ XEN Crypto
หาก XEN Crypto เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา XEN Crypto ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา XEN Crypto วันนี้คือ ฿ 0.00000013108722 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
XEN Crypto ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน XEN โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
XEN Crypto มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน XEN จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา XEN Crypto ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา XEN เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ XEN ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ XEN/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ XEN Crypto เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา XEN Crypto อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XEN Crypto (XEN) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:24:20 (UTC+8)
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ XEN Crypto (XEN)
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
XEN USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ XEN โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส XEN USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.00000013089054
฿0.00000013089054฿0.00000013089054
+1.60%
14620.69B (USDT)
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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
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