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ราคาปัจจุบัน Rocket Pool วันนี้ คือ 1.379 THB มูลค่าตลาด RPL เท่ากับ 31,075,895.52775865864 THB ติดตามการอัปเดตราคา RPL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Rocket Pool วันนี้ คือ 1.379 THB มูลค่าตลาด RPL เท่ากับ 31,075,895.52775865864 THB ติดตามการอัปเดตราคา RPL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RPL

ข้อมูลราคา RPL

RPL คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ RPL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RPL

โทเคโนมิกส์ RPL

การคาดการณ์ราคา RPL

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ราคา Rocket Pool(RPL)

ราคาปัจจุบัน 1 RPL เป็น THB

฿45.20362
฿45.20362฿45.20362
-0.64%1D
THB
Rocket Pool (RPL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:13:54 (UTC+8)

ราคา Rocket Pool วันนี้

ราคาปัจจุบัน Rocket Pool (RPL) วันนี้ ฿ 1.379, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.64% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RPL เป็น THB คือ ฿ 1.379 ต่อ RPL.

Rocket Pool มีอันดับที่ #565 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 31.08M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 22.54M RPL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RPL เทรดระหว่าง ฿ 1.364 (ต่ำ) กับ ฿ 1.392 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5,072.0125144079395555298 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.988721854475324

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RPL เคลื่อนไหว -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.34% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 62.73K.

Rocket Pool (RPL) ข้อมูลการตลาด

No.565

฿ 31.08M
฿ 31.08M฿ 31.08M

฿ 62.73K
฿ 62.73K฿ 62.73K

฿ 31.08M
฿ 31.08M฿ 31.08M

22.54M
22.54M 22.54M

--
----

22,535,094.65392216
22,535,094.65392216 22,535,094.65392216

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Rocket Pool คือ ฿ 31.08M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 62.73K อุปทานหมุนเวียนของ RPL คือ 22.54M โดยมีอุปทานรวมที่ 22535094.65392216 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 31.08M

ประวัติราคา Rocket Pool THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 1.364
฿ 1.364฿ 1.364
ต่ำสุด 24h
฿ 1.392
฿ 1.392฿ 1.392
สูงสุด 24h

฿ 1.364
฿ 1.364฿ 1.364

฿ 1.392
฿ 1.392฿ 1.392

฿ 5,072.0125144079395555298
฿ 5,072.0125144079395555298฿ 5,072.0125144079395555298

฿ 2.988721854475324
฿ 2.988721854475324฿ 2.988721854475324

-0.08%

-0.64%

-10.34%

-10.34%

ประวัติราคา Rocket Pool (RPL) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Rocket Pool ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.29117-0.64%
30 วัน฿ -0.444-24.36%
60 วัน฿ -0.052-3.64%
90 วัน฿ -0.327-19.17%
การเปลี่ยนแปลงราคา Rocket Pool ในวันนี้

วันนี้ RPL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.29117 (-0.64%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Rocket Pool ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.444 (-24.36%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Rocket Pool ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RPL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.052 (-3.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Rocket Pool ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.327 (-19.17%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Rocket Pool (RPL) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Rocket Pool

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Rocket Pool ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Rocket Pool วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RPL: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

RPL_USDT อยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 1.365 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.375 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 1.382 โครงสร้างราคาขณะนี้อยู่ในส่วนบนของระบบฮับ และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ พร้อมกับเกิดภาวะเบี่ยงเบน (Divergence) จากสถานการณ์ MACD ที่ทำลายข้าม (Dead Cross) ความไม่สอดคล้องของตัวชี้วัดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดขาดแรงผลักดันในการเคลื่อนไหวแบบเดียวทาง ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่าง 1.365 ถึง 1.382 การกระจายพลังงานของราคาแสดงลักษณะที่แตกกระจาย โดยตัวชี้วัดเร็วและช้ามีทิศทางแยกเป็นชั้น ๆ RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากหรือขายมากจนเกินไป MACD ที่ทำลายข้ามยืนยันถึงแรงกดดันของการปรับฐานระยะสั้น ขณะที่กลุ่มเส้น MA และ EMA ที่เรียงตัวในเชิงซื้อช่วยสนับสนุนแนวรับด้านล่าง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ซึ่งบ่งบอกถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม KDJ และ StochRSI มีค่าเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวโดยไม่ได้กำหนดแนวโน้มที่ชัดเจน ตลาดขณะนี้อยู่ในระยะปรับตัวหลังจากพลังงานเคลื่อนไหวลดลง และยังขาดกระแสเงินทุนที่ชี้นำแนวโน้มที่ชัดเจน ระดับสำคัญใกล้เคียง ได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ 1.382 และแนวรับ S1 ที่ 1.355 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.5% และ 1.4% ตามลำดับ ส่วนระดับอ้างอิงระยะไกลประกอบด้วย R2 ที่ 1.392 และ S2 ที่ 1.338 จุดศูนย์กลาง 1.365 ถือเป็นเส้นแบ่งระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น หากราคาไม่สามารถยืนหยัดเหนือระดับ 1.382 ได้อย่างมีนัยสำคัญ จะกลับมาทดสอบความแข็งแกร่งของแนวรับที่ 1.365 นักเทรดควรเฝ้าติดตามระยะเวลาที่ราคาพักตัวบริเวณจุดศูนย์กลางเหล่านี้ รวมถึงความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อขายเพื่อประเมินโอกาสการเคลื่อนไหวในอนาคต

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Rocket Pool?

ราคา RPL ได้รับอิทธิพลจากความต้องการในการ staking Ethereum, การเติบโตของ TVL ของโปรโตคอล, การยอมรับโดยผู้ให้บริการโหนด, การเคลื่อนไหวของราคา ETH, การกระจายรางวัลการ staking, ข้อเสนอการกำกับดูแล, การแข่งขันจากโปรโตคอล liquid staking อื่น ๆ, การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการ staking, การอัปเกรดเครือข่าย และความรู้สึกโดยรวมของตลาด DeFi

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Rocket Pool วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Rocket Pool (RPL) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตการลงทุน การคำนวณรางวัลจากการเดิมพัน และการจับจังหวะการซื้อขายในตลาด RPL เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของโหนดผู้ตรวจสอบบนโปรโตคอลการเดิมพัน Ethereum แบบกระจายศูนย์ของ Rocket Pool ดังนั้น ราคาจึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร

การคาดการณ์ราคา Rocket Pool

การคาดการณ์ราคา Rocket Pool (RPL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RPL ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Rocket Pool (RPL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Rocket Pool อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Rocket Pool จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RPL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Rocket Pool

วิธีการซื้อและลงทุน Rocket Pool ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Rocket Pool หรือยัง? การซื้อ RPL บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Rocket Pool ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Rocket Pool (RPL) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Rocket Pool จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Rocket Pool (RPL)

คุณสามารถทำอะไรกับ Rocket Pool ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Rocket Pool ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Rocket Pool (RPL) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Rocket Pool ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Rocket Pool ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Rocket Pool อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Index Coop Defi Index

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Rocket Pool

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:13:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Rocket Pool (RPL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rocket Pool

RPL USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ RPL โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส RPL USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Rocket Pool (RPL) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Rocket Pool ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RPL/USDT
฿45.13806
฿45.13806฿45.13806
-0.86%
45.52K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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RPL
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1 RPL = 45.20362 THB