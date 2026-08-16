ราคา Rocket Pool(RPL)
ราคาปัจจุบัน Rocket Pool (RPL) วันนี้ ฿ 1.379, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.64% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RPL เป็น THB คือ ฿ 1.379 ต่อ RPL.
Rocket Pool มีอันดับที่ #565 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 31.08M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 22.54M RPL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RPL เทรดระหว่าง ฿ 1.364 (ต่ำ) กับ ฿ 1.392 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5,072.0125144079395555298 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.988721854475324
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RPL เคลื่อนไหว -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.34% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 62.73K.
No.565
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Rocket Pool คือ ฿ 31.08M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 62.73K อุปทานหมุนเวียนของ RPL คือ 22.54M โดยมีอุปทานรวมที่ 22535094.65392216 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 31.08M
-0.08%
-0.64%
-10.34%
-10.34%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Rocket Pool ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.29117
|-0.64%
|30 วัน
|฿ -0.444
|-24.36%
|60 วัน
|฿ -0.052
|-3.64%
|90 วัน
|฿ -0.327
|-19.17%
วันนี้ RPL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.29117 (-0.64%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.444 (-24.36%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RPL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.052 (-3.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.327 (-19.17%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Rocket Pool ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RPL: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
RPL_USDT อยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 1.365 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.375 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 1.382 โครงสร้างราคาขณะนี้อยู่ในส่วนบนของระบบฮับ และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ พร้อมกับเกิดภาวะเบี่ยงเบน (Divergence) จากสถานการณ์ MACD ที่ทำลายข้าม (Dead Cross) ความไม่สอดคล้องของตัวชี้วัดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดขาดแรงผลักดันในการเคลื่อนไหวแบบเดียวทาง ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่าง 1.365 ถึง 1.382 การกระจายพลังงานของราคาแสดงลักษณะที่แตกกระจาย โดยตัวชี้วัดเร็วและช้ามีทิศทางแยกเป็นชั้น ๆ RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากหรือขายมากจนเกินไป MACD ที่ทำลายข้ามยืนยันถึงแรงกดดันของการปรับฐานระยะสั้น ขณะที่กลุ่มเส้น MA และ EMA ที่เรียงตัวในเชิงซื้อช่วยสนับสนุนแนวรับด้านล่าง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ซึ่งบ่งบอกถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม KDJ และ StochRSI มีค่าเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวโดยไม่ได้กำหนดแนวโน้มที่ชัดเจน ตลาดขณะนี้อยู่ในระยะปรับตัวหลังจากพลังงานเคลื่อนไหวลดลง และยังขาดกระแสเงินทุนที่ชี้นำแนวโน้มที่ชัดเจน ระดับสำคัญใกล้เคียง ได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ 1.382 และแนวรับ S1 ที่ 1.355 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.5% และ 1.4% ตามลำดับ ส่วนระดับอ้างอิงระยะไกลประกอบด้วย R2 ที่ 1.392 และ S2 ที่ 1.338 จุดศูนย์กลาง 1.365 ถือเป็นเส้นแบ่งระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น หากราคาไม่สามารถยืนหยัดเหนือระดับ 1.382 ได้อย่างมีนัยสำคัญ จะกลับมาทดสอบความแข็งแกร่งของแนวรับที่ 1.365 นักเทรดควรเฝ้าติดตามระยะเวลาที่ราคาพักตัวบริเวณจุดศูนย์กลางเหล่านี้ รวมถึงความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อขายเพื่อประเมินโอกาสการเคลื่อนไหวในอนาคต
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Rocket Pool อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Rocket Pool ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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