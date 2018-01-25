ราคา Zilliqa(ZIL)
ราคาปัจจุบัน Zilliqa (ZIL) วันนี้ ฿ 0.002514, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZIL เป็น THB คือ ฿ 0.002514 ต่อ ZIL.
Zilliqa มีอันดับที่ #328 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 50.39M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.04B ZIL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZIL เทรดระหว่าง ฿ 0.002487 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002612 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 8.4012947018 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.081202837135519
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZIL เคลื่อนไหว -0.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.92% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.08K.
No.328
95.43%
2018-01-25 00:00:00
ZIL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Zilliqa คือ ฿ 50.39M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.08K อุปทานหมุนเวียนของ ZIL คือ 20.04B โดยมีอุปทานรวมที่ 20484319434.628693 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 52.79M
-0.52%
-1.06%
-10.92%
-10.92%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Zilliqa ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00088289
|-1.06%
|30 วัน
|฿ -0.000395
|-13.58%
|60 วัน
|฿ -0.000707
|-21.95%
|90 วัน
|฿ -0.001427
|-36.21%
วันนี้ ZIL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00088289 (-1.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000395 (-13.58%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZIL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000707 (-21.95%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001427 (-36.21%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Zilliqa (ZIL) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Zilliqaทันที
การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Zilliqa ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ZIL: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา > เส้นบน
|แตะหรือทะลุเส้นบน
|เข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
ZIL_USDT ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ราคา 0.002575 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางของจุดหมุน (Pivot Point) ที่ระดับ 0.002328 ทำให้โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นมีความโดดเด่น ส่วนระบบแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นว่ามีแรงต้านค่อนข้างเบาบางในโซนด้านบน ขณะที่แนวรับด้านล่างกระจายตัวหนาแน่นในช่วงระหว่าง 0.002340 ถึง 0.002301 ดัชนีต่าง ๆ ยังคงส่งสัญญาณไปในทิศทางที่เป็นบวก โดยราคาได้หลุดพ้นจากโซนการผันผวนในระดับต่ำสุดแล้ว สำหรับพลังงานการเคลื่อนไหวระยะสั้นแสดงลักษณะของการปล่อยตัวแบบกระจุกตัว โดยกลุ่มเส้น EMA กำลังส่งสัญญาณซื้อ และ MACD ก็เกิดรูปแบบ Golden Cross พร้อมทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีทิศทางที่สอดคล้องกัน อีกทั้ง RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่าความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับปกติ ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ไม่ได้แสดงสัญญาณการเบี่ยงเบนที่รุนแรง แถบ Bollinger Bands เปิดกว้างในระดับที่ค่อนข้างราบเรียบ ทำให้แรงซื้อและแรงขายอยู่ในภาวะสมดุลชั่วคราว โดยแรงซื้อมีแนวโน้มเหนือกว่าเล็กน้อย ระดับสำคัญใกล้เคียงในระยะสั้นอยู่ที่ 0.002340 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 9.1% ส่วนระดับอ้างอิงระยะไกลกำหนดไว้ที่ 0.002355 สำหรับแนวรับด้านล่าง ควรให้ความสำคัญกับแนวรับหลักที่ 0.002328 และแนวรับรองที่ 0.002313 ขณะที่ระดับป้องกันขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 0.002301 พื้นที่ด้านบนค่อนข้างเปิดกว้าง แต่ด้านล่างกลับมีระดับราคาที่หนาแน่นจนกลายเป็นแนวป้องกันธรรมชาติ แม้ว่าราคาจะเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยกลางค่อนข้างมาก แต่โอกาสในการปรับตัวกลับมาทดสอบค่าเฉลี่ยกลางยังคงมีอยู่
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Zilliqa อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Zilliqa หรือยัง? การซื้อ ZIL บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Zilliqa ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Zilliqa (ZIL) ของคุณ
การเป็นเจ้าของ Zilliqa ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ Zilliqa (ZIL) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC
Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Zilliqa ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
เทรด Long หรือ Short กับ ZIL โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ZIL USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Zilliqa ปริมาณ และเทรดโดยตรง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น