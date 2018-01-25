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ราคาปัจจุบัน Zilliqa วันนี้ คือ 0.002514 THB มูลค่าตลาด ZIL เท่ากับ 50,386,503.15261411099 THB ติดตามการอัปเดตราคา ZIL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Zilliqa วันนี้ คือ 0.002514 THB มูลค่าตลาด ZIL เท่ากับ 50,386,503.15261411099 THB ติดตามการอัปเดตราคา ZIL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZIL

ข้อมูลราคา ZIL

ZIL คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ZIL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ZIL

โทเคโนมิกส์ ZIL

การคาดการณ์ราคา ZIL

ประวัติ ZIL

ZIL คู่มือการซื้อ

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ราคา Zilliqa(ZIL)

ราคาปัจจุบัน 1 ZIL เป็น THB

฿0.08240892
฿0.08240892฿0.08240892
-1.06%1D
THB
Zilliqa (ZIL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:45:04 (UTC+8)

ราคา Zilliqa วันนี้

ราคาปัจจุบัน Zilliqa (ZIL) วันนี้ ฿ 0.002514, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZIL เป็น THB คือ ฿ 0.002514 ต่อ ZIL.

Zilliqa มีอันดับที่ #328 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 50.39M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.04B ZIL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZIL เทรดระหว่าง ฿ 0.002487 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002612 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 8.4012947018 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.081202837135519

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZIL เคลื่อนไหว -0.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.92% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.08K.

Zilliqa (ZIL) ข้อมูลการตลาด

No.328

฿ 50.39M
฿ 50.39M฿ 50.39M

฿ 54.08K
฿ 54.08K฿ 54.08K

฿ 52.79M
฿ 52.79M฿ 52.79M

20.04B
20.04B 20.04B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

20,484,319,434.628693
20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693

95.43%

2018-01-25 00:00:00

฿ 0.265518
฿ 0.265518฿ 0.265518

ZIL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Zilliqa คือ ฿ 50.39M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.08K อุปทานหมุนเวียนของ ZIL คือ 20.04B โดยมีอุปทานรวมที่ 20484319434.628693 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 52.79M

ประวัติราคา Zilliqa THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.002487
฿ 0.002487฿ 0.002487
ต่ำสุด 24h
฿ 0.002612
฿ 0.002612฿ 0.002612
สูงสุด 24h

฿ 0.002487
฿ 0.002487฿ 0.002487

฿ 0.002612
฿ 0.002612฿ 0.002612

฿ 8.4012947018
฿ 8.4012947018฿ 8.4012947018

฿ 0.081202837135519
฿ 0.081202837135519฿ 0.081202837135519

-0.52%

-1.06%

-10.92%

-10.92%

ประวัติราคา Zilliqa (ZIL) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Zilliqa ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00088289-1.06%
30 วัน฿ -0.000395-13.58%
60 วัน฿ -0.000707-21.95%
90 วัน฿ -0.001427-36.21%
การเปลี่ยนแปลงราคา Zilliqa ในวันนี้

วันนี้ ZIL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00088289 (-1.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Zilliqa ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000395 (-13.58%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Zilliqa ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZIL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000707 (-21.95%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Zilliqa ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001427 (-36.21%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Zilliqa

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Zilliqa ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Zilliqa วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ZIL: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา > เส้นบนแตะหรือทะลุเส้นบนเข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

ZIL_USDT ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ราคา 0.002575 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางของจุดหมุน (Pivot Point) ที่ระดับ 0.002328 ทำให้โครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นมีความโดดเด่น ส่วนระบบแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นว่ามีแรงต้านค่อนข้างเบาบางในโซนด้านบน ขณะที่แนวรับด้านล่างกระจายตัวหนาแน่นในช่วงระหว่าง 0.002340 ถึง 0.002301 ดัชนีต่าง ๆ ยังคงส่งสัญญาณไปในทิศทางที่เป็นบวก โดยราคาได้หลุดพ้นจากโซนการผันผวนในระดับต่ำสุดแล้ว สำหรับพลังงานการเคลื่อนไหวระยะสั้นแสดงลักษณะของการปล่อยตัวแบบกระจุกตัว โดยกลุ่มเส้น EMA กำลังส่งสัญญาณซื้อ และ MACD ก็เกิดรูปแบบ Golden Cross พร้อมทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีทิศทางที่สอดคล้องกัน อีกทั้ง RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่าความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับปกติ ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ไม่ได้แสดงสัญญาณการเบี่ยงเบนที่รุนแรง แถบ Bollinger Bands เปิดกว้างในระดับที่ค่อนข้างราบเรียบ ทำให้แรงซื้อและแรงขายอยู่ในภาวะสมดุลชั่วคราว โดยแรงซื้อมีแนวโน้มเหนือกว่าเล็กน้อย ระดับสำคัญใกล้เคียงในระยะสั้นอยู่ที่ 0.002340 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 9.1% ส่วนระดับอ้างอิงระยะไกลกำหนดไว้ที่ 0.002355 สำหรับแนวรับด้านล่าง ควรให้ความสำคัญกับแนวรับหลักที่ 0.002328 และแนวรับรองที่ 0.002313 ขณะที่ระดับป้องกันขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 0.002301 พื้นที่ด้านบนค่อนข้างเปิดกว้าง แต่ด้านล่างกลับมีระดับราคาที่หนาแน่นจนกลายเป็นแนวป้องกันธรรมชาติ แม้ว่าราคาจะเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยกลางค่อนข้างมาก แต่โอกาสในการปรับตัวกลับมาทดสอบค่าเฉลี่ยกลางยังคงมีอยู่

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Zilliqa?

ราคาของ Zilliqa (ZIL) ได้รับอิทธิพลจาก: การยอมรับเครือข่ายและการพัฒนา dApp บนแพลตฟอร์มการแบ่งชิ้นส่วนของระบบ, การจัดตั้งความร่วมมือกับองค์กร, ผลตอบแทนจากการเดิมพันและโครงสร้างเศรษฐศาสตร์ของโทเค็น, ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโต, ข่าวด้านกฎระเบียบ, การแข่งขันจากบล็อกเชนที่สามารถปรับขนาดได้รายอื่น, ปริมาณการซื้อขาย และสภาพคล่อง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Zilliqa วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา ZIL ในวันนี้ เพราะพวกเขาเป็นนักเทรดที่มีความเคลื่อนไหว กำลังตัดสินใจซื้อหรือขาย นักลงทุนที่คอยติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน หรือกำลังพิจารณาการลงทุนใหม่ การติดตามราคาแบบเรียลไทม์ช่วยประเมินแนวโน้มของตลาด ความผันผวน และจังหวะเวลาในการทำธุรกรรม การติดตามราคาทุกวันถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา Zilliqa

การคาดการณ์ราคา Zilliqa (ZIL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ZIL ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Zilliqa (ZIL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Zilliqa อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Zilliqa จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ZIL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Zilliqa

วิธีการซื้อและลงทุน Zilliqa ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Zilliqa หรือยัง? การซื้อ ZIL บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Zilliqa ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Zilliqa (ZIL) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Zilliqa จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Zilliqa (ZIL)

คุณสามารถทำอะไรกับ Zilliqa ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Zilliqa ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Zilliqa (ZIL)

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Zilliqa ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Zilliqa ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Zilliqa อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemMade in ChinaSmart Contract Platform

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Zilliqa

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:45:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Zilliqa (ZIL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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ZIL USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Zilliqa (ZIL) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Zilliqa ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ZIL/USDT
฿0.08172054
฿0.08172054฿0.08172054
-2.00%
21.25M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 ZIL = 0.08240892 THB