ราคา Compound(COMP)
ราคาปัจจุบัน Compound (COMP) วันนี้ ฿ 16.26, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน COMP เป็น THB คือ ฿ 16.26 ต่อ COMP.
Compound มีอันดับที่ #143 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 162.60M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.00M COMP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา COMP เทรดระหว่าง ฿ 16.13 (ต่ำ) กับ ฿ 16.35 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 29,941.960821954 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 489.38492260183857332
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น COMP เคลื่อนไหว -0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.01K.
No.143
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Compound คือ ฿ 162.60M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.01K อุปทานหมุนเวียนของ COMP คือ 10.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 162.60M
-0.07%
+0.55%
-2.05%
-2.05%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Compound ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +2.9244
|+0.55%
|30 วัน
|฿ -0.97
|-5.63%
|60 วัน
|฿ -1.66
|-9.27%
|90 วัน
|฿ -5.02
|-23.60%
วันนี้ COMP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +2.9244 (+0.55%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.97 (-5.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน COMP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.66 (-9.27%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -5.02 (-23.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Compound ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด COMP: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
COMP_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุดศูนย์กลางที่ระดับ 16.0633 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 16.15 ซึ่งสูงกว่าแนวต้าน R1 ที่ระดับ 16.1366 โครงสร้างราคาได้ทะลุออกจากช่วงการแกว่งตัวระยะสั้นแล้ว และระบบแนวรับแนวต้านแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ขึ้นไปในระดับ R2 ขณะเดียวกันกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและ EMA ต่างก็เรียงตัวในแนวกระทบขึ้น ยืนยันว่าราคาปัจจุบันอยู่ในระยะขยายตัวของแนวโน้มขาขึ้น MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวขึ้น พร้อมด้วยดัชนีพลังงานตลาดที่ชี้ไปทางฝ่ายซื้อ ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากจนเกินไป สะท้อนว่าแรงขึ้นยังคงมีความแข็งแกร่งเหลือเฟือ KDJ และ StochRSI ต่างก็เคลื่อนตัวขึ้นพร้อมกัน บ่งบอกถึงการปล่อยพลังงานเชิงบวกในระยะสั้น ขณะที่ Bollinger Bands กำลังเปิดกว้างออก ราคาเคลื่อนตัวตามเส้นแนวบน ทำให้ความผันผวนเพิ่มขึ้นตามการปรับตัวของราคา และส่งผลให้กิจกรรมการซื้อขายในตลาดมีความคึกคักมากขึ้น แนวต้านสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 16.2133 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0633 หน่วย ถือเป็นเป้าหมายทดสอบโดยตรง ส่วนแนวรับแรกด้านล่างอ้างอิงจากจุดเปลี่ยนเป็นแนวรับของ R1 ที่ระดับ 16.1366 ซึ่งอยู่ใกล้กับราคาปัจจุบันมาก ช่วยรองรับการย่อตัวในระยะสั้น สำหรับจุดศูนย์กลางที่ระดับ 16.0633 ถือเป็นจุดอ้างอิงระยะไกล ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.0867 หน่วย ซึ่งกำหนดขอบเขตความสมเหตุสมผลของแนวโน้ม หากราคาหลุดลงต่ำกว่าระดับนี้ จะส่งผลให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ขณะที่ระดับ S1 ที่ 15.9866 เป็นแนวป้องกันรอง หากถูกทำลายจะทำให้โครงสร้างตลาดถูกปรับใหม่ทั้งหมด
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Compound อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Compound ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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