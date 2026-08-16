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ราคาปัจจุบัน Compound วันนี้ คือ 16.26 THB มูลค่าตลาด COMP เท่ากับ 162,599,999.9920451202 THB ติดตามการอัปเดตราคา COMP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Compound วันนี้ คือ 16.26 THB มูลค่าตลาด COMP เท่ากับ 162,599,999.9920451202 THB ติดตามการอัปเดตราคา COMP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Compound(COMP)

ราคาปัจจุบัน 1 COMP เป็น THB

฿534.6322
฿534.6322฿534.6322
+0.55%1D
THB
Compound (COMP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:34:16 (UTC+8)

ราคา Compound วันนี้

ราคาปัจจุบัน Compound (COMP) วันนี้ ฿ 16.26, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน COMP เป็น THB คือ ฿ 16.26 ต่อ COMP.

Compound มีอันดับที่ #143 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 162.60M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.00M COMP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา COMP เทรดระหว่าง ฿ 16.13 (ต่ำ) กับ ฿ 16.35 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 29,941.960821954 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 489.38492260183857332

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น COMP เคลื่อนไหว -0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.01K.

Compound (COMP) ข้อมูลการตลาด

No.143

฿ 162.60M
฿ 162.60M฿ 162.60M

฿ 56.01K
฿ 56.01K฿ 56.01K

฿ 162.60M
฿ 162.60M฿ 162.60M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Compound คือ ฿ 162.60M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.01K อุปทานหมุนเวียนของ COMP คือ 10.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 162.60M

ประวัติราคา Compound THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 16.13
฿ 16.13฿ 16.13
ต่ำสุด 24h
฿ 16.35
฿ 16.35฿ 16.35
สูงสุด 24h

฿ 16.13
฿ 16.13฿ 16.13

฿ 16.35
฿ 16.35฿ 16.35

฿ 29,941.960821954
฿ 29,941.960821954฿ 29,941.960821954

฿ 489.38492260183857332
฿ 489.38492260183857332฿ 489.38492260183857332

-0.07%

+0.55%

-2.05%

-2.05%

ประวัติราคา Compound (COMP) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Compound ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +2.9244+0.55%
30 วัน฿ -0.97-5.63%
60 วัน฿ -1.66-9.27%
90 วัน฿ -5.02-23.60%
การเปลี่ยนแปลงราคา Compound ในวันนี้

วันนี้ COMP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +2.9244 (+0.55%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Compound ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.97 (-5.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Compound ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน COMP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.66 (-9.27%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Compound ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -5.02 (-23.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Compound (COMP) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Compound

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Compound ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Compound วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด COMP: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

COMP_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุดศูนย์กลางที่ระดับ 16.0633 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 16.15 ซึ่งสูงกว่าแนวต้าน R1 ที่ระดับ 16.1366 โครงสร้างราคาได้ทะลุออกจากช่วงการแกว่งตัวระยะสั้นแล้ว และระบบแนวรับแนวต้านแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ขึ้นไปในระดับ R2 ขณะเดียวกันกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและ EMA ต่างก็เรียงตัวในแนวกระทบขึ้น ยืนยันว่าราคาปัจจุบันอยู่ในระยะขยายตัวของแนวโน้มขาขึ้น MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวขึ้น พร้อมด้วยดัชนีพลังงานตลาดที่ชี้ไปทางฝ่ายซื้อ ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากจนเกินไป สะท้อนว่าแรงขึ้นยังคงมีความแข็งแกร่งเหลือเฟือ KDJ และ StochRSI ต่างก็เคลื่อนตัวขึ้นพร้อมกัน บ่งบอกถึงการปล่อยพลังงานเชิงบวกในระยะสั้น ขณะที่ Bollinger Bands กำลังเปิดกว้างออก ราคาเคลื่อนตัวตามเส้นแนวบน ทำให้ความผันผวนเพิ่มขึ้นตามการปรับตัวของราคา และส่งผลให้กิจกรรมการซื้อขายในตลาดมีความคึกคักมากขึ้น แนวต้านสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 16.2133 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0633 หน่วย ถือเป็นเป้าหมายทดสอบโดยตรง ส่วนแนวรับแรกด้านล่างอ้างอิงจากจุดเปลี่ยนเป็นแนวรับของ R1 ที่ระดับ 16.1366 ซึ่งอยู่ใกล้กับราคาปัจจุบันมาก ช่วยรองรับการย่อตัวในระยะสั้น สำหรับจุดศูนย์กลางที่ระดับ 16.0633 ถือเป็นจุดอ้างอิงระยะไกล ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.0867 หน่วย ซึ่งกำหนดขอบเขตความสมเหตุสมผลของแนวโน้ม หากราคาหลุดลงต่ำกว่าระดับนี้ จะส่งผลให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ขณะที่ระดับ S1 ที่ 15.9866 เป็นแนวป้องกันรอง หากถูกทำลายจะทำให้โครงสร้างตลาดถูกปรับใหม่ทั้งหมด

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Compound?

ราคาของโทเค็น COMP ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การใช้งานโปรโตคอลและ TVL (มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้) ในแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมของ Compound
2. ข้อเสนอการกำกับดูแลและกิจกรรมการลงคะแนนเสียงที่ส่งผลต่อประโยชน์ใช้สอยของโทเค็น
3. ความเชื่อมั่นในตลาด DeFi และการแข่งขันจากโปรโตคอลการให้กู้ยืมอื่น ๆ
4. โครงสร้างอุปทานของโทเค็น รวมถึงตารางการกระจายโทเค็น
5. แนวโน้มของตลาดคริปโตในภาพรวมและการพัฒนาด้านกฎระเบียบ
6. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลต่อความต้องการในการให้กู้ยืม
7. การผสานรวมกับโปรโตคอล DeFi อื่น ๆ และความร่วมมือทางธุรกิจ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Compound วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา COMP ในวันนี้ เพราะราคามีผลโดยตรงต่อมูลค่าการลงทุนและการตัดสินใจซื้อขายของพวกเขา COMP เป็นโทเค็นดูแลระบบของ Compound ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาจึงส่งผลกระทบต่ออำนาจในการออกเสียงและตัวเลือกกลยุทธ์ DeFi นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อใช้ในการกำหนดจังหวะเข้า/ออก การลงทุน ขณะเดียวกัน ผู้ถือครองก็ติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและรางวัลที่อาจได้รับจากโปรโตคอลการให้ยืม

การคาดการณ์ราคา Compound

การคาดการณ์ราคา Compound (COMP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ COMP ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Compound (COMP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Compound อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Compound จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา COMP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Compound

วิธีการซื้อและลงทุน Compound ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Compound หรือยัง? การซื้อ COMP บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Compound ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Compound (COMP) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Compound จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Compound (COMP)

คุณสามารถทำอะไรกับ Compound ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Compound ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Compound (COMP) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Compound (COMP)

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset.

Compound ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Compound ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Compound อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Compound

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:34:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Compound (COMP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Compound (COMP) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Compound ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
COMP/USDT
฿534.3036
฿534.3036฿534.3036
+0.43%
3.45K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 COMP = 534.3036 THB