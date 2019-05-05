ราคา Polkadot(DOT)
ราคาปัจจุบัน Polkadot (DOT) วันนี้ ฿ 0.7583, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DOT เป็น THB คือ ฿ 0.7583 ต่อ DOT.
Polkadot มีอันดับที่ #41 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.28B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.69B DOT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DOT เทรดระหว่าง ฿ 0.7558 (ต่ำ) กับ ฿ 0.7836 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,803.0631069941658391586 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 29.259111398965916622
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DOT เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 579.03K.
No.41
80.41%
0.07%
2019-05-05 00:00:00
DOT
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Polkadot คือ ฿ 1.28B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 579.03K อุปทานหมุนเวียนของ DOT คือ 1.69B โดยมีอุปทานรวมที่ 1688708606.98738087 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.59B
-0.22%
-2.22%
-6.02%
-6.02%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Polkadot ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.564728
|-2.22%
|30 วัน
|฿ -0.0951
|-11.15%
|60 วัน
|฿ -0.2463
|-24.52%
|90 วัน
|฿ -0.4797
|-38.75%
วันนี้ DOT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.564728 (-2.22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0951 (-11.15%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DOT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.2463 (-24.52%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.4797 (-38.75%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Polkadot ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DOT: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
DOT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.7597 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยห่างจากจุดศูนย์กลางเพียง 0.0004 หน่วย ราคาเคลื่อนไหวในรูปแบบการแกว่งตัวใกล้เคียงกับโซนหลักของระบบโครงสร้างราคา แนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและ EMA ทั้งหมดแสดงถึงสถานะการซื้อเข้า ขณะที่ความสอดคล้องของดัชนีบ่งชี้ว่าโครงสร้างฝ่ายซื้อยังไม่ถูกทำลายลงโดยสมบูรณ์ ราคาปัจจุบันอยู่ภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่างระดับ S1 และ R1 ตลาดกำลังอยู่ในระยะการรวมตัวก่อนการเลือกทิศทาง MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ ขณะที่ดัชนีพลังงานมีการแยกชั้นระหว่างค่าเร็วกับค่าช้า ส่วน RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไป ทำให้แรงกดดันขาลงมีแนวโน้มจะถูกปลดปล่อยออกมาในระยะสั้น สำหรับ StochRSI และ KDJ ต่างเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างดำเนินการซื้อขายอย่างระมัดระวังในระดับราคานี้ การกระจายตัวของพลังงานมีลักษณะแตกตัว ขาดปริมาณการซื้อขายที่เพียงพอในการสนับสนุนการทะลุแนวโน้มเดียวข้างใดข้างหนึ่ง แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.7629 โดยห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0028 หน่วย ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.7538 โดยห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0063 หน่วย สำหรับระดับอ้างอิงไกลออกไป ได้แก่ ระดับ R2 ที่ 0.7688 และระดับแนวรับสำคัญด้านล่าง ได้แก่ ระดับ S2 ที่ 0.7506 หากราคาหลุดพ้นจากระดับ S1 จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของแนวรับ S2 ขณะเดียวกัน การทะลุผ่านระดับ R1 ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะเปิดโอกาสให้ราคาสามารถเคลื่อนไหวขึ้นสู่แนวโน้มขาขึ้นได้
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Polkadot อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Polkadot ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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