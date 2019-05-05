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ราคาปัจจุบัน Polkadot วันนี้ คือ 0.7583 THB มูลค่าตลาด DOT เท่ากับ 1,280,547,736.678530913721 THB ติดตามการอัปเดตราคา DOT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Polkadot วันนี้ คือ 0.7583 THB มูลค่าตลาด DOT เท่ากับ 1,280,547,736.678530913721 THB ติดตามการอัปเดตราคา DOT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Polkadot(DOT)

ราคาปัจจุบัน 1 DOT เป็น THB

฿24.873464
฿24.873464฿24.873464
-2.22%1D
THB
Polkadot (DOT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:04:41 (UTC+8)

ราคา Polkadot วันนี้

ราคาปัจจุบัน Polkadot (DOT) วันนี้ ฿ 0.7583, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DOT เป็น THB คือ ฿ 0.7583 ต่อ DOT.

Polkadot มีอันดับที่ #41 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.28B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.69B DOT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DOT เทรดระหว่าง ฿ 0.7558 (ต่ำ) กับ ฿ 0.7836 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,803.0631069941658391586 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 29.259111398965916622

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DOT เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 579.03K.

Polkadot (DOT) ข้อมูลการตลาด

No.41

฿ 1.28B
฿ 1.28B฿ 1.28B

฿ 579.03K
฿ 579.03K฿ 579.03K

฿ 1.59B
฿ 1.59B฿ 1.59B

1.69B
1.69B 1.69B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

1,688,708,606.98738087
1,688,708,606.98738087 1,688,708,606.98738087

80.41%

0.07%

2019-05-05 00:00:00

DOT

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Polkadot คือ ฿ 1.28B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 579.03K อุปทานหมุนเวียนของ DOT คือ 1.69B โดยมีอุปทานรวมที่ 1688708606.98738087 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.59B

ประวัติราคา Polkadot THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.7558
฿ 0.7558฿ 0.7558
ต่ำสุด 24h
฿ 0.7836
฿ 0.7836฿ 0.7836
สูงสุด 24h

฿ 0.7558
฿ 0.7558฿ 0.7558

฿ 0.7836
฿ 0.7836฿ 0.7836

฿ 1,803.0631069941658391586
฿ 1,803.0631069941658391586฿ 1,803.0631069941658391586

฿ 29.259111398965916622
฿ 29.259111398965916622฿ 29.259111398965916622

-0.22%

-2.22%

-6.02%

-6.02%

ประวัติราคา Polkadot (DOT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Polkadot ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.564728-2.22%
30 วัน฿ -0.0951-11.15%
60 วัน฿ -0.2463-24.52%
90 วัน฿ -0.4797-38.75%
การเปลี่ยนแปลงราคา Polkadot ในวันนี้

วันนี้ DOT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.564728 (-2.22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Polkadot ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0951 (-11.15%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Polkadot ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DOT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.2463 (-24.52%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Polkadot ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.4797 (-38.75%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Polkadot

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Polkadot ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Polkadot วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DOT: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

DOT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.7597 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยห่างจากจุดศูนย์กลางเพียง 0.0004 หน่วย ราคาเคลื่อนไหวในรูปแบบการแกว่งตัวใกล้เคียงกับโซนหลักของระบบโครงสร้างราคา แนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและ EMA ทั้งหมดแสดงถึงสถานะการซื้อเข้า ขณะที่ความสอดคล้องของดัชนีบ่งชี้ว่าโครงสร้างฝ่ายซื้อยังไม่ถูกทำลายลงโดยสมบูรณ์ ราคาปัจจุบันอยู่ภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่างระดับ S1 และ R1 ตลาดกำลังอยู่ในระยะการรวมตัวก่อนการเลือกทิศทาง MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ ขณะที่ดัชนีพลังงานมีการแยกชั้นระหว่างค่าเร็วกับค่าช้า ส่วน RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไป ทำให้แรงกดดันขาลงมีแนวโน้มจะถูกปลดปล่อยออกมาในระยะสั้น สำหรับ StochRSI และ KDJ ต่างเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างดำเนินการซื้อขายอย่างระมัดระวังในระดับราคานี้ การกระจายตัวของพลังงานมีลักษณะแตกตัว ขาดปริมาณการซื้อขายที่เพียงพอในการสนับสนุนการทะลุแนวโน้มเดียวข้างใดข้างหนึ่ง แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.7629 โดยห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0028 หน่วย ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.7538 โดยห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0063 หน่วย สำหรับระดับอ้างอิงไกลออกไป ได้แก่ ระดับ R2 ที่ 0.7688 และระดับแนวรับสำคัญด้านล่าง ได้แก่ ระดับ S2 ที่ 0.7506 หากราคาหลุดพ้นจากระดับ S1 จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของแนวรับ S2 ขณะเดียวกัน การทะลุผ่านระดับ R1 ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะเปิดโอกาสให้ราคาสามารถเคลื่อนไหวขึ้นสู่แนวโน้มขาขึ้นได้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Polkadot?

ราคาของ Polkadot (DOT) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การยอมรับเครือข่ายและการประมูล parachain – ความต้องการ DOT จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อโครงการต่าง ๆ ยื่นเสนอเพื่อขอพื้นที่ parachain
2. กิจกรรมของนักพัฒนาและการเติบโตของระบบนิเวศ – เมื่อมี dApp และโครงการมากขึ้น ก็ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น
3. ผลตอบแทนจากการเดิมพันและโครงสร้างเศรษฐศาสตร์ของโทเค็น – การเดิมพัน DOT มีผลต่อปริมาณซัพพลาย
4. ความคิดเห็นของตลาดและความสัมพันธ์กับ Bitcoin – แนวโน้มของตลาดคริปโตจะส่งผลกระทบต่อราคา DOT
5. ข่าวด้านกฎระเบียบและความร่วมมือ – ข่าวเกี่ยวกับการเข้าร่วมของสถาบัน
6. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเกรดเครือข่าย Polkadot

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Polkadot วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Polkadot (DOT) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจลงทุน – นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อซื้อ ขาย หรือถือครองโทเค็น DOT
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนต้องตรวจสอบมูลค่าและประสิทธิภาพของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่
3. การวิเคราะห์ตลาด – การทำความเข้าใจแนวโน้มราคาช่วยในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคต
4. การกำหนดจังหวะการซื้อขาย – ราคาแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการหาจุดเข้าออกที่เหมาะสมที่สุด

การคาดการณ์ราคา Polkadot

การคาดการณ์ราคา Polkadot (DOT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DOT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Polkadot (DOT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Polkadot อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Polkadot จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DOT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Polkadot

วิธีการซื้อและลงทุน Polkadot ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Polkadot หรือยัง? การซื้อ DOT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Polkadot ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Polkadot (DOT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Polkadot จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Polkadot (DOT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Polkadot ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Polkadot ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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อะไรคือ Polkadot (DOT)

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Polkadot ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Polkadot ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Polkadot อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Crypto-Backed Tokens

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Polkadot

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:04:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Polkadot (DOT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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DOT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Polkadot (DOT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Polkadot ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DOT/USDT
฿24.886576
฿24.886576฿24.886576
-2.23%
872.80K (USDT)
DOT/USDC
฿24.827572
฿24.827572฿24.827572
-2.16%
74.43K (USDT)
DOT/BTC
฿0.0003956546
฿0.0003956546฿0.0003956546
-1.94%
10.87K (USDT)
DOT/USD1
฿24.866908
฿24.866908฿24.866908
-2.16%
73.71K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 DOT = 24.857074 THB