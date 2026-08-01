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ราคาปัจจุบัน Decentralized USD วันนี้ คือ 0.9995 THB มูลค่าตลาด USDD เท่ากับ 1,361,515,686.6075 THB ติดตามการอัปเดตราคา USDD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Decentralized USD วันนี้ คือ 0.9995 THB มูลค่าตลาด USDD เท่ากับ 1,361,515,686.6075 THB ติดตามการอัปเดตราคา USDD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USDD

ข้อมูลราคา USDD

USDD คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ USDD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ USDD

โทเคโนมิกส์ USDD

การคาดการณ์ราคา USDD

ประวัติ USDD

USDD คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง USDDเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Decentralized USD(USDD)

ราคาปัจจุบัน 1 USDD เป็น THB

฿32.76361
฿32.76361฿32.76361
0.00%1D
THB
Decentralized USD (USDD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:47:58 (UTC+8)

ราคา Decentralized USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Decentralized USD (USDD) วันนี้ ฿ 0.9995, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USDD เป็น THB คือ ฿ 0.9995 ต่อ USDD.

Decentralized USD มีอันดับที่ #49 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.36B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.36B USDD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDD เทรดระหว่าง ฿ 0.9995 (ต่ำ) กับ ฿ 1 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 33.8736803656740687 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 30.335704785313288812

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USDD เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 149.50.

Decentralized USD (USDD) ข้อมูลการตลาด

No.49

฿ 1.36B
฿ 1.36B฿ 1.36B

฿ 149.50
฿ 149.50฿ 149.50

฿ 1.36B
฿ 1.36B฿ 1.36B

1.36B
1.36B 1.36B

1,362,196,785
1,362,196,785 1,362,196,785

0.06%

TRX

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Decentralized USD คือ ฿ 1.36B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 149.50 อุปทานหมุนเวียนของ USDD คือ 1.36B โดยมีอุปทานรวมที่ 1362196785 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.36B

ประวัติราคา Decentralized USD THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.9995
฿ 0.9995฿ 0.9995
ต่ำสุด 24h
฿ 1
฿ 1฿ 1
สูงสุด 24h

฿ 0.9995
฿ 0.9995฿ 0.9995

฿ 1
฿ 1฿ 1

฿ 33.8736803656740687
฿ 33.8736803656740687฿ 33.8736803656740687

฿ 30.335704785313288812
฿ 30.335704785313288812฿ 30.335704785313288812

0.00%

0.00%

-0.03%

-0.03%

ประวัติราคา Decentralized USD (USDD) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Decentralized USD ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ 00.00%
30 วัน฿ -0.0002-0.03%
60 วัน฿ +0.0003+0.03%
90 วัน฿ +0.0013+0.13%
การเปลี่ยนแปลงราคา Decentralized USD ในวันนี้

วันนี้ USDD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Decentralized USD ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0002 (-0.03%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Decentralized USD ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน USDD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0003 (+0.03%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Decentralized USD ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0013 (+0.13%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Decentralized USD (USDD) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Decentralized USDทันที

การวิเคราะห์ Decentralized USD

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Decentralized USD ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Decentralized USD?

ราคา USDD ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. กลไกความเสถียรเชิงอัลกอริทึม - การเผาไหม้/การสร้าง TRX ของ TRON เพื่อรักษาค่าเงินตรึงไว้ที่ 1 USD
2. ความเชื่อมั่นของตลาด - ความไว้วางใจในระบบนิเวศของ TRON และการตัดสินใจด้านการกำกับดูแล
3. การรองรับด้วยหลักทรัพย์ - ทรัพย์สินสำรอง รวมถึง BTC, USDT, USDC ที่สนับสนุนการตรึงค่าเงิน
4. ปริมาณการซื้อขาย - สภาพคล่องบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่าง ๆ มีผลต่อเสถียรภาพของราคา
5. ข่าวด้านกฎระเบียบ - นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเหรียญแบบเสถียรภาพส่งผลกระทบต่อความต้องการ
6. การเคลื่อนไหวของราคา TRX - เนื่องจาก TRX เป็นหลักทรัพย์หลักในการรองรับ ความผันผวนของ TRX จึงส่งผลต่อเสถียรภาพของ USDD
7. ประสิทธิภาพของคู่แข่ง - เหรียญแบบเสถียรภาพเชิงอัลกอริทึมอื่น ๆ เช่น UST มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของตลาด
8. การนำไปใช้ใน DeFi - การใช้งานในโปรโตคอล DeFi ของ TRON ช่วยขับเคลื่อนความต้องการด้านการใช้งาน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Decentralized USD วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา USDD ในวันนี้ เพราะมันเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ควรรักษาค่าเงินไว้ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ นักเทรดจึงเฝ้าติดตามหาโอกาสในการทำอาร์บิทราจเมื่อราคาเบี่ยงเบนไปจากค่าดังกล่าว นักลงทุนต่างติดตามกลไกการรักษาเสถียรภาพและหลักประกันที่รองรับของเหรียญนี้ ขณะเดียวกัน ผู้ใช้งาน DeFi ก็จำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้กู้ การกู้ยืม และการปลูกผลตอบแทน

การคาดการณ์ราคา Decentralized USD

การคาดการณ์ราคา Decentralized USD (USDD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USDD ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Decentralized USD (USDD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Decentralized USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Decentralized USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USDD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Decentralized USD

วิธีการซื้อและลงทุน Decentralized USD ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Decentralized USD หรือยัง? การซื้อ USDD บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Decentralized USD ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Decentralized USD (USDD) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Decentralized USD จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Decentralized USD (USDD)

คุณสามารถทำอะไรกับ Decentralized USD ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Decentralized USD ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ Decentralized USD (USDD) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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อะไรคือ Decentralized USD (USDD)

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Decentralized USD ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Decentralized USD ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Decentralized USD อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Algorithmic StablecoinBNB Chain EcosystemCrypto-backed Stablecoin

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Decentralized USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:47:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Decentralized USD (USDD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Decentralized USD

USDD USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ USDD โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส USDD USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Decentralized USD (USDD) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Decentralized USD ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
USDD/USDT
฿32.76361
฿32.76361฿32.76361
0.00%
149.54 (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 USDD = 32.76361 THB