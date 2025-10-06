ราคาปัจจุบัน yieldbasis วันนี้ คือ 0.5839 USD ติดตามการอัปเดตราคา YB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YB ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน yieldbasis วันนี้ คือ 0.5839 USD ติดตามการอัปเดตราคา YB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YB ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YB

ข้อมูลราคา YB

เอกสารไวท์เปเปอร์ YB

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ YB

โทเคโนมิกส์ YB

การคาดการณ์ราคา YB

ประวัติ YB

YB คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง YBเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต YB

YB USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

yieldbasis โลโก้

ราคา yieldbasis(YB)

ราคาปัจจุบัน 1 YB เป็น USD

$0.5822
$0.5822$0.5822
+3.70%1D
USD
yieldbasis (YB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:33:17 (UTC+8)

ข้อมูลราคา yieldbasis (YB) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.5379
$ 0.5379$ 0.5379
ต่ำสุด 24h
$ 0.6121
$ 0.6121$ 0.6121
สูงสุด 24h

$ 0.5379
$ 0.5379$ 0.5379

$ 0.6121
$ 0.6121$ 0.6121

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601

+0.06%

+3.70%

+55.49%

+55.49%

ราคาเรียลไทม์ yieldbasis (YB) คือ $ 0.5839 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดYB ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.5379 และราคาสูงสุด $ 0.6121 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ YB คือ $ 0.9394352030918264 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.35919482061601

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น YB มีการเปลี่ยนแปลง +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.70% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +55.49% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

yieldbasis (YB) ข้อมูลการตลาด

No.499

$ 51.33M
$ 51.33M$ 51.33M

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

$ 583.90M
$ 583.90M$ 583.90M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ yieldbasis คือ $ 51.33M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.65M อุปทานหมุนเวียนของ YB คือ 87.92M โดยมีอุปทานรวมที่ 700000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 583.90M

ประวัติราคา yieldbasis (YB) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา yieldbasis ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.020773+3.70%
30 วัน$ +0.1839+45.97%
60 วัน$ +0.1839+45.97%
90 วัน$ +0.1839+45.97%
การเปลี่ยนแปลงราคา yieldbasis ในวันนี้

วันนี้ YB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.020773 (+3.70%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา yieldbasis ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.1839 (+45.97%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา yieldbasis ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน YB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.1839 (+45.97%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา yieldbasis ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.1839 (+45.97%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา yieldbasis (YB) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา yieldbasisทันที

อะไรคือ yieldbasis (YB)

YieldBasis คือโปรโตคอล DeFi ที่ช่วยให้ผู้ใช้นำสินทรัพย์เข้ามาให้สภาพคล่องในพูลของ Automated Market Maker (AMM) ได้โดยไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการสูญเสียชั่วคราว โปรโตคอลนี้ทำงานผ่านกลไกเลเวอเรจทบต้น 2 เท่าที่สร้างขึ้นบนโครงสร้างของ Curve Finance โดยผู้ใช้สามารถฝากคริปโตแล้วรับโทเคน YieldBasis LP ซึ่งแสดงถึงสัดส่วนการถือครองของตนในพูลสภาพคล่อง

yieldbasis มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน yieldbasis ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบYBความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ yieldbasis บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ yieldbasis ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา yieldbasis (USD)

yieldbasis (YB) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ yieldbasis (YB) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ yieldbasis

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา yieldbasis ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ yieldbasis (YB)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ yieldbasis (YB) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ YBโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ yieldbasis (YB)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ yieldbasisใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ yieldbasis บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

YB เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 yieldbasis(YB) เป็น VND
15,365.3285
1 yieldbasis(YB) เป็น AUD
A$0.881689
1 yieldbasis(YB) เป็น GBP
0.437925
1 yieldbasis(YB) เป็น EUR
0.496315
1 yieldbasis(YB) เป็น USD
$0.5839
1 yieldbasis(YB) เป็น MYR
RM2.446541
1 yieldbasis(YB) เป็น TRY
24.488766
1 yieldbasis(YB) เป็น JPY
¥88.7528
1 yieldbasis(YB) เป็น ARS
ARS$859.938725
1 yieldbasis(YB) เป็น RUB
46.262397
1 yieldbasis(YB) เป็น INR
51.55837
1 yieldbasis(YB) เป็น IDR
Rp9,731.662774
1 yieldbasis(YB) เป็น PHP
34.50849
1 yieldbasis(YB) เป็น EGP
￡E.27.653504
1 yieldbasis(YB) เป็น BRL
R$3.123865
1 yieldbasis(YB) เป็น CAD
C$0.811621
1 yieldbasis(YB) เป็น BDT
71.457682
1 yieldbasis(YB) เป็น NGN
851.162708
1 yieldbasis(YB) เป็น COP
$2,245.766985
1 yieldbasis(YB) เป็น ZAR
R.10.013885
1 yieldbasis(YB) เป็น UAH
24.576351
1 yieldbasis(YB) เป็น TZS
T.Sh.1,434.6423
1 yieldbasis(YB) เป็น VES
Bs126.7063
1 yieldbasis(YB) เป็น CLP
$550.6177
1 yieldbasis(YB) เป็น PKR
Rs164.89336
1 yieldbasis(YB) เป็น KZT
311.574879
1 yieldbasis(YB) เป็น THB
฿18.865809
1 yieldbasis(YB) เป็น TWD
NT$17.838145
1 yieldbasis(YB) เป็น AED
د.إ2.142913
1 yieldbasis(YB) เป็น CHF
Fr0.461281
1 yieldbasis(YB) เป็น HKD
HK$4.531064
1 yieldbasis(YB) เป็น AMD
֏223.540276
1 yieldbasis(YB) เป็น MAD
.د.م5.383558
1 yieldbasis(YB) เป็น MXN
$10.755438
1 yieldbasis(YB) เป็น SAR
ريال2.189625
1 yieldbasis(YB) เป็น ETB
Br88.455011
1 yieldbasis(YB) เป็น KES
KSh75.463236
1 yieldbasis(YB) เป็น JOD
د.أ0.4139851
1 yieldbasis(YB) เป็น PLN
2.119557
1 yieldbasis(YB) เป็น RON
лв2.545804
1 yieldbasis(YB) เป็น SEK
kr5.465304
1 yieldbasis(YB) เป็น BGN
лв0.975113
1 yieldbasis(YB) เป็น HUF
Ft194.567158
1 yieldbasis(YB) เป็น CZK
12.180154
1 yieldbasis(YB) เป็น KWD
د.ك0.1786734
1 yieldbasis(YB) เป็น ILS
1.897675
1 yieldbasis(YB) เป็น BOB
Bs4.034749
1 yieldbasis(YB) เป็น AZN
0.99263
1 yieldbasis(YB) เป็น TJS
SM5.395236
1 yieldbasis(YB) เป็น GEL
1.588208
1 yieldbasis(YB) เป็น AOA
Kz535.196901
1 yieldbasis(YB) เป็น BHD
.د.ب0.2195464
1 yieldbasis(YB) เป็น BMD
$0.5839
1 yieldbasis(YB) เป็น DKK
kr3.73696
1 yieldbasis(YB) เป็น HNL
L15.35657
1 yieldbasis(YB) เป็น MUR
26.497382
1 yieldbasis(YB) เป็น NAD
$10.054758
1 yieldbasis(YB) เป็น NOK
kr5.827322
1 yieldbasis(YB) เป็น NZD
$1.004308
1 yieldbasis(YB) เป็น PAB
B/.0.5839
1 yieldbasis(YB) เป็น PGK
K2.458219
1 yieldbasis(YB) เป็น QAR
ر.ق2.125396
1 yieldbasis(YB) เป็น RSD
дин.58.734501
1 yieldbasis(YB) เป็น UZS
soʻm7,034.938141
1 yieldbasis(YB) เป็น ALL
L48.452022
1 yieldbasis(YB) เป็น ANG
ƒ1.045181
1 yieldbasis(YB) เป็น AWG
ƒ1.05102
1 yieldbasis(YB) เป็น BBD
$1.1678
1 yieldbasis(YB) เป็น BAM
KM0.975113
1 yieldbasis(YB) เป็น BIF
Fr1,721.9211
1 yieldbasis(YB) เป็น BND
$0.753231
1 yieldbasis(YB) เป็น BSD
$0.5839
1 yieldbasis(YB) เป็น JMD
$93.675077
1 yieldbasis(YB) เป็น KHR
2,354.430775
1 yieldbasis(YB) เป็น KMF
Fr245.8219
1 yieldbasis(YB) เป็น LAK
12,693.478007
1 yieldbasis(YB) เป็น LKR
රු177.79755
1 yieldbasis(YB) เป็น MDL
L9.902944
1 yieldbasis(YB) เป็น MGA
Ar2,618.38277
1 yieldbasis(YB) เป็น MOP
P4.6712
1 yieldbasis(YB) เป็น MVR
8.93367
1 yieldbasis(YB) เป็น MWK
MK1,013.714629
1 yieldbasis(YB) เป็น MZN
MT37.31121
1 yieldbasis(YB) เป็น NPR
रु82.470036
1 yieldbasis(YB) เป็น PYG
4,141.0188
1 yieldbasis(YB) เป็น RWF
Fr847.2389
1 yieldbasis(YB) เป็น SBD
$4.799658
1 yieldbasis(YB) เป็น SCR
8.320575
1 yieldbasis(YB) เป็น SRD
$23.087406
1 yieldbasis(YB) เป็น SVC
$5.109125
1 yieldbasis(YB) เป็น SZL
L10.054758
1 yieldbasis(YB) เป็น TMT
m2.04365
1 yieldbasis(YB) เป็น TND
د.ت1.7026524
1 yieldbasis(YB) เป็น TTD
$3.964681
1 yieldbasis(YB) เป็น UGX
Sh2,034.3076
1 yieldbasis(YB) เป็น XAF
Fr328.7357
1 yieldbasis(YB) เป็น XCD
$1.57653
1 yieldbasis(YB) เป็น XOF
Fr328.7357
1 yieldbasis(YB) เป็น XPF
Fr59.5578
1 yieldbasis(YB) เป็น BWP
P8.303058
1 yieldbasis(YB) เป็น BZD
$1.173639
1 yieldbasis(YB) เป็น CVE
$55.260296
1 yieldbasis(YB) เป็น DJF
Fr103.3503
1 yieldbasis(YB) เป็น DOP
$37.463024
1 yieldbasis(YB) เป็น DZD
د.ج75.84861
1 yieldbasis(YB) เป็น FJD
$1.319614
1 yieldbasis(YB) เป็น GNF
Fr5,077.0105
1 yieldbasis(YB) เป็น GTQ
Q4.472674
1 yieldbasis(YB) เป็น GYD
$122.256982
1 yieldbasis(YB) เป็น ISK
kr71.8197

yieldbasis ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก yieldbasis ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ yieldbasis อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ yieldbasis

วันนี้ yieldbasis (YB) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน YB เป็นUSD คือ 0.5839 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน YB เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ YB เป็น USD คือ $ 0.5839 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ yieldbasis คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ YB คือ $ 51.33M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ YB คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ YB คือ 87.92M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ YB คือเท่าใด?
YB ถึงราคา ATH ที่ 0.9394352030918264 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ YB คือเท่าไร?
YB ถึงราคา ATL ที่ 0.35919482061601 USD
ปริมาณการเทรดของ YB คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ YB คือ $ 1.65M USD
ปีนี้ YB จะสูงขึ้นอีกไหม?
YB อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา YB เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:33:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ yieldbasis (YB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ YB เป็น USD

จำนวน

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.5839 USD

เทรด YB

YB/USDT
$0.5822
$0.5822$0.5822
+3.17%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,855.25
$112,855.25$112,855.25

-1.55%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,968.19
$3,968.19$3,968.19

-3.14%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03900
$0.03900$0.03900

-16.02%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.92
$192.92$192.92

-3.00%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9500
$3.9500$3.9500

+2.40%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,968.19
$3,968.19$3,968.19

-3.14%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,855.25
$112,855.25$112,855.25

-1.55%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.92
$192.92$192.92

-3.00%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5855
$2.5855$2.5855

-1.91%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19221
$0.19221$0.19221

-3.78%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.011230
$0.011230$0.011230

+12.30%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.450
$1.450$1.450

+93.33%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000437
$0.0000000437$0.0000000437

+408.13%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.006550
$0.006550$0.006550

+162.00%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00220
$0.00220$0.00220

+120.00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.450
$1.450$1.450

+93.33%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000081
$0.0000000000000000081$0.0000000000000000081

+80.00%