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ราคาปัจจุบัน Bull วันนี้ คือ 0.0001419 THB มูลค่าตลาด BULL เท่ากับ 141,893.7666168 THB ติดตามการอัปเดตราคา BULL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bull วันนี้ คือ 0.0001419 THB มูลค่าตลาด BULL เท่ากับ 141,893.7666168 THB ติดตามการอัปเดตราคา BULL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BULL

ข้อมูลราคา BULL

BULL คืออะไร

โทเคโนมิกส์ BULL

การคาดการณ์ราคา BULL

ประวัติ BULL

BULL คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BULLเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Bull(BULL)

ราคาปัจจุบัน 1 BULL เป็น THB

฿0.004662834
฿0.004662834฿0.004662834
+1.86%1D
THB
Bull (BULL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:07:57 (UTC+8)

ราคา Bull วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bull (BULL) วันนี้ ฿ 0.0001419, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BULL เป็น THB คือ ฿ 0.0001419 ต่อ BULL.

Bull มีอันดับที่ #1302 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 141.89K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.96M BULL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BULL เทรดระหว่าง ฿ 0.000133 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0001506 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.35634957898745658734 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.03582366954207889374

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BULL เคลื่อนไหว +0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.75% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.44K.

Bull (BULL) ข้อมูลการตลาด

No.1302

฿ 141.89K
฿ 141.89K฿ 141.89K

฿ 55.44K
฿ 55.44K฿ 55.44K

฿ 141.89K
฿ 141.89K฿ 141.89K

999.96M
999.96M 999.96M

999,956,072
999,956,072 999,956,072

999,956,072
999,956,072 999,956,072

100.00%

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bull คือ ฿ 141.89K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.44K อุปทานหมุนเวียนของ BULL คือ 999.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 999956072 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 141.89K

ประวัติราคา Bull THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.000133
฿ 0.000133฿ 0.000133
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0001506
฿ 0.0001506฿ 0.0001506
สูงสุด 24h

฿ 0.000133
฿ 0.000133฿ 0.000133

฿ 0.0001506
฿ 0.0001506฿ 0.0001506

฿ 0.35634957898745658734
฿ 0.35634957898745658734฿ 0.35634957898745658734

฿ 0.03582366954207889374
฿ 0.03582366954207889374฿ 0.03582366954207889374

+0.21%

+1.86%

-8.75%

-8.75%

ประวัติราคา Bull (BULL) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Bull ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.000085145+1.86%
30 วัน฿ -0.0000487-25.56%
60 วัน฿ -0.0012831-90.05%
90 วัน฿ -0.0050371-97.27%
การเปลี่ยนแปลงราคา Bull ในวันนี้

วันนี้ BULL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000085145 (+1.86%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Bull ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000487 (-25.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Bull ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BULL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0012831 (-90.05%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Bull ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0050371 (-97.27%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Bull (BULL) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Bull

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Bull ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Bull วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BULL: ขาขึ้น ขาขึ้น 68% | ขาลง 32%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

**โครงสร้างตลาด** BULL_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.003428 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 0.003443 อยู่ 0.44% และเคลื่อนไหวใกล้กับแกนกลางของระบบแนวรับแนวต้าน โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ต่างแสดงสัดส่วนการซื้อที่สูงขึ้น และราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ย **สถานะพลังงานตลาด** MACD แสดงสัญญาณการตัดข้ามเป็นบวก โดยเส้นเร็วและเส้นช้าอยู่บริเวณใกล้ระดับศูนย์ RSI ยังคงอยู่ในช่วงกลาง ไม่ได้แสดงถึงความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของแรงซื้อ-ขายอย่างชัดเจน ตัวชี้วัดระยะสั้นและตัวชี้วัดแนวโน้มมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนความผันผวนอยู่ในระยะการรวมตัว **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน: - R1 อยู่ที่ 0.003528 (+2.9% จากราคาปัจจุบัน) - R2 อยู่ที่ 0.003636 (+6.1% จากราคาปัจจุบัน) ด้านล่าง: - S1 อยู่ที่ 0.003335 (-2.7% จากราคาปัจจุบัน) - S2 อยู่ที่ 0.00325 (-5.2% จากราคาปัจจุบัน) เป็นระดับอ้างอิงสำหรับระยะไกล

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Bull

การคาดการณ์ราคา Bull (BULL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BULL ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bull (BULL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bull อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bull จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BULL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bull

วิธีการซื้อและลงทุน Bull ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Bull หรือยัง? การซื้อ BULL บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Bull ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Bull (BULL) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Bull จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Bull (BULL)

คุณสามารถทำอะไรกับ Bull ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Bull ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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อะไรคือ Bull (BULL)

BULL คือเหรียญมีม

Bull ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Bull ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bull

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:07:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bull (BULL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bull

BULL USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ BULL โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส BULL USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Bull (BULL) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Bull ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BULL/USD1
฿0.004656262
฿0.004656262฿0.004656262
+3.43%
396.67M (USDT)
BULL/USDT
฿0.004652976
฿0.004652976฿0.004652976
+0.99%
396.76M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ BULL เป็น THB

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1 BULL = 0.004662834 THB