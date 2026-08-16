ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน FTX Token วันนี้ คือ 0.2088 THB มูลค่าตลาด FTT เท่ากับ 68,673,297.676197619512 THB ติดตามการอัปเดตราคา FTT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน FTX Token วันนี้ คือ 0.2088 THB มูลค่าตลาด FTT เท่ากับ 68,673,297.676197619512 THB ติดตามการอัปเดตราคา FTT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FTT

ข้อมูลราคา FTT

FTT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ FTT

โทเคโนมิกส์ FTT

การคาดการณ์ราคา FTT

ประวัติ FTT

FTT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง FTTเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต FTT

FTT USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

FTX Token โลโก้

ราคา FTX Token(FTT)

ราคาปัจจุบัน 1 FTT เป็น THB

฿6.864454
฿6.864454฿6.864454
-0.99%1D
THB
FTX Token (FTT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:41:11 (UTC+8)

ราคา FTX Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน FTX Token (FTT) วันนี้ ฿ 0.2088, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.99% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FTT เป็น THB คือ ฿ 0.2088 ต่อ FTT.

FTX Token มีอันดับที่ #193 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 68.67M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 328.90M FTT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FTT เทรดระหว่าง ฿ 0.2061 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2146 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,793.653769864 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7.036679422559119398

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FTT เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.77K.

FTX Token (FTT) ข้อมูลการตลาด

No.193

฿ 68.67M
฿ 68.67M฿ 68.67M

฿ 56.77K
฿ 56.77K฿ 56.77K

฿ 73.53M
฿ 73.53M฿ 73.53M

328.90M
328.90M 328.90M

352,170,015
352,170,015 352,170,015

328,895,103.81320699
328,895,103.81320699 328,895,103.81320699

93.39%

0.01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FTX Token คือ ฿ 68.67M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.77K อุปทานหมุนเวียนของ FTT คือ 328.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 328895103.81320699 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 73.53M

ประวัติราคา FTX Token THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.2061
฿ 0.2061฿ 0.2061
ต่ำสุด 24h
฿ 0.2146
฿ 0.2146฿ 0.2146
สูงสุด 24h

฿ 0.2061
฿ 0.2061฿ 0.2061

฿ 0.2146
฿ 0.2146฿ 0.2146

฿ 2,793.653769864
฿ 2,793.653769864฿ 2,793.653769864

฿ 7.036679422559119398
฿ 7.036679422559119398฿ 7.036679422559119398

0.00%

-0.99%

+5.61%

+5.61%

ประวัติราคา FTX Token (FTT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา FTX Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.068638-0.99%
30 วัน฿ +0.0026+1.26%
60 วัน฿ -0.0604-22.44%
90 วัน฿ -0.1288-38.16%
การเปลี่ยนแปลงราคา FTX Token ในวันนี้

วันนี้ FTT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.068638 (-0.99%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา FTX Token ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0026 (+1.26%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา FTX Token ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FTT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0604 (-22.44%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา FTX Token ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1288 (-38.16%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา FTX Token (FTT) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา FTX Tokenทันที

การวิเคราะห์ FTX Token

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด FTX Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด FTX Token วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FTT: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJเป็นกลางK ≈ D (±1%)ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในระยะสั้น ต้องรอดูต่อไป
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

**โครงสร้างตลาด** FTT_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.3238 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของช่วง 0.3316 อยู่ 2.34% ราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างระดับ S2 (0.3154) และ S1 (0.3241) โดยอยู่ในส่วนล่างของระบบแนวรับแนวต้าน MA และ EMA ระยะ 5-6 สัปดาห์ ต่างแสดงสัดส่วนการซื้อที่เพิ่มขึ้น และราคาเคลื่อนตัวใกล้กับกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น **สถานะพลังงานตลาด** MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้นเร็วและเส้นช้าตัดกันในแนวลง RSI ยังคงอยู่ในโซนเป็นกลาง ส่วน KDJ และ StochRSI ขาดข้อมูล ทำให้ไม่สามารถยืนยันการกระจายตัวของพลังงานเชิงรวดเร็วได้ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและ MACD แสดงถึงการแบ่งชั้นทางทิศทาง แต่ยังไม่เกิดความสอดคล้องของพลังงานตลาด **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน: ระดับ S1 (0.3241) ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.09% และค่ากลางของช่วง 0.3316 ห่างจากปัจจุบัน 2.41% ซึ่งรวมกันเป็นแนวต้านระยะใกล้ ด้านล่าง: ระดับ S2 (0.3154) ห่างจากราคาปัจจุบัน 2.59% เป็นแนวรับระยะสั้นที่ควรใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา ขณะเดียวกัน R1 (0.3403) ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 5.10% ถือเป็นระดับที่ต้องเฝ้าระวังในระยะยาว

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ FTX Token?

ราคาของโทเค็น FTX (FTT) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ประสิทธิภาพของตลาดแลกเปลี่ยน – ปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม FTX การเติบโตของผู้ใช้งาน และรายได้ที่เกิดขึ้น มีผลโดยตรงต่อความต้องการในโทเค็น FTT
2. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็น – กรณีการใช้งานของ FTT เช่น ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หลักประกันสำหรับการเทรดแบบมาร์จิน และสิทธิในการกำกับดูแลโครงการ
3. ความเชื่อมั่นของตลาด – สภาพตลาดคริปโตโดยรวมและความมั่นใจของนักลงทุน
4. ข่าวด้านกฎระเบียบ – การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับด้านคริปโตที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแลกเปลี่ยน
5. การแข่งขัน – ผลงานของตลาดแลกเปลี่ยนคู่แข่งอย่าง Binance, Coinbase
6. การเผาโทเค็น – โครงการซื้อคืนและเผาโทเค็นประจำไตรมาสของ FTX ช่วยลดอุปทานของโทเค็น
7. การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ – การนำเสนอฟีเจอร์ อนุพันธ์ หรือบริการใหม่บนแพลตฟอร์ม FTX
8. การประกาศความร่วมมือ – พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และข้อตกลงการสนับสนุนต่าง ๆ
9. ปัจจัยมหภาค – อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และความผันผวนของตลาดดั้งเดิม
10. การวิเคราะห์ทางเทคนิค – รูปแบบกราฟและการใช้ตัวชี้วัดการซื้อขาย

ปัจจัยเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กันและส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา FTT โดยปัจจัยพื้นฐานของตลาดแลกเปลี่ยนและประโยชน์การใช้งานของโทเค็นถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ FTX Token วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของโทเค็น FTX (FTT) ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงการประเมินความรู้สึกของตลาด แม้ว่าการล่มสลายของกระดานเทรด FTX จะเกิดขึ้นแล้ว แต่ FTT ก็ยังคงซื้อขายอยู่บนแพลตฟอร์มบางแห่ง ซึ่งดึงดูดความสนใจจากนักเก็งกำไรและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย

การคาดการณ์ราคา FTX Token

การคาดการณ์ราคา FTX Token (FTT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FTT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา FTX Token (FTT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ FTX Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา FTX Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FTT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา FTX Token

วิธีการซื้อและลงทุน FTX Token ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย FTX Token หรือยัง? การซื้อ FTT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ FTX Token ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ FTX Token (FTT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว FTX Token จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ FTX Token (FTT)

คุณสามารถทำอะไรกับ FTX Token ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ FTX Token ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ FTX Token (FTT) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ FTX Token (FTT)

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTX Token ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก FTX Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Alleged SEC SecuritiesCentralized Exchange (CEX) TokenEnergi Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FTX Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:41:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ FTX Token (FTT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FTX Token

FTT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ FTT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส FTT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด FTX Token (FTT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน FTX Token ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FTT/USDT
฿6.857882
฿6.857882฿6.857882
-1.13%
274.49K (USDT)
FTT/USDC
฿6.854596
฿6.854596฿6.854596
-1.09%
122.90K (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.51222168
฿0.51222168฿0.51222168

+2.26%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.2696402
฿2.2696402฿2.2696402

+0.15%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.07577516
฿0.07577516฿0.07577516

-32.01%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.313813
฿0.313813฿0.313813

-0.20%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.009621408
฿0.009621408฿0.009621408

+510.00%

UPCX

UPCX

UPC

฿4.462388
฿4.462388฿4.462388

+1.49%

Velvet

Velvet

VELVET

฿34.50300
฿34.50300฿34.50300

+16.47%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2.4060092
฿2.4060092฿2.4060092

+16.72%

Humanity

Humanity

H

฿5.3404072
฿5.3404072฿5.3404072

+16.54%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ FTT เป็น THB

จำนวน

FTT
FTT
THB
THB

1 FTT = 6.861168 THB