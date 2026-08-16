ราคา FTX Token(FTT)
ราคาปัจจุบัน FTX Token (FTT) วันนี้ ฿ 0.2088, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.99% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FTT เป็น THB คือ ฿ 0.2088 ต่อ FTT.
FTX Token มีอันดับที่ #193 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 68.67M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 328.90M FTT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FTT เทรดระหว่าง ฿ 0.2061 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2146 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,793.653769864 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7.036679422559119398
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FTT เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.77K.
No.193
93.39%
0.01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FTX Token คือ ฿ 68.67M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.77K อุปทานหมุนเวียนของ FTT คือ 328.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 328895103.81320699 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 73.53M
0.00%
-0.99%
+5.61%
+5.61%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา FTX Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.068638
|-0.99%
|30 วัน
|฿ +0.0026
|+1.26%
|60 วัน
|฿ -0.0604
|-22.44%
|90 วัน
|฿ -0.1288
|-38.16%
วันนี้ FTT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.068638 (-0.99%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0026 (+1.26%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FTT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0604 (-22.44%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1288 (-38.16%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด FTX Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FTT: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|เป็นกลาง
|K ≈ D (±1%)
|ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในระยะสั้น ต้องรอดูต่อไป
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
**โครงสร้างตลาด** FTT_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.3238 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของช่วง 0.3316 อยู่ 2.34% ราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างระดับ S2 (0.3154) และ S1 (0.3241) โดยอยู่ในส่วนล่างของระบบแนวรับแนวต้าน MA และ EMA ระยะ 5-6 สัปดาห์ ต่างแสดงสัดส่วนการซื้อที่เพิ่มขึ้น และราคาเคลื่อนตัวใกล้กับกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น **สถานะพลังงานตลาด** MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้นเร็วและเส้นช้าตัดกันในแนวลง RSI ยังคงอยู่ในโซนเป็นกลาง ส่วน KDJ และ StochRSI ขาดข้อมูล ทำให้ไม่สามารถยืนยันการกระจายตัวของพลังงานเชิงรวดเร็วได้ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและ MACD แสดงถึงการแบ่งชั้นทางทิศทาง แต่ยังไม่เกิดความสอดคล้องของพลังงานตลาด **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน: ระดับ S1 (0.3241) ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.09% และค่ากลางของช่วง 0.3316 ห่างจากปัจจุบัน 2.41% ซึ่งรวมกันเป็นแนวต้านระยะใกล้ ด้านล่าง: ระดับ S2 (0.3154) ห่างจากราคาปัจจุบัน 2.59% เป็นแนวรับระยะสั้นที่ควรใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา ขณะเดียวกัน R1 (0.3403) ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 5.10% ถือเป็นระดับที่ต้องเฝ้าระวังในระยะยาว
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ FTX Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก FTX Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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