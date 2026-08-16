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ราคาปัจจุบัน Sentio วันนี้ คือ 0.01301 THB มูลค่าตลาด ST เท่ากับ 728,560 THB ติดตามการอัปเดตราคา ST เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Sentio วันนี้ คือ 0.01301 THB มูลค่าตลาด ST เท่ากับ 728,560 THB ติดตามการอัปเดตราคา ST เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Sentio(ST)

ราคาปัจจุบัน 1 ST เป็น THB

฿0.4264678
฿0.4264678฿0.4264678
+0.30%1D
THB
Sentio (ST) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:56:55 (UTC+8)

ราคา Sentio วันนี้

ราคาปัจจุบัน Sentio (ST) วันนี้ ฿ 0.01301, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ST เป็น THB คือ ฿ 0.01301 ต่อ ST.

Sentio มีอันดับที่ #1783 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 728.56K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 56.00M ST ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ST เทรดระหว่าง ฿ 0.01277 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01313 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7.115491566358740114 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.7497820332381402496

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ST เคลื่อนไหว +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.29K.

Sentio (ST) ข้อมูลการตลาด

No.1783

฿ 728.56K
฿ 728.56K฿ 728.56K

฿ 54.29K
฿ 54.29K฿ 54.29K

฿ 13.01M
฿ 13.01M฿ 13.01M

56.00M
56.00M 56.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

5.60%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sentio คือ ฿ 728.56K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.29K อุปทานหมุนเวียนของ ST คือ 56.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 13.01M

ประวัติราคา Sentio THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01277
฿ 0.01277฿ 0.01277
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01313
฿ 0.01313฿ 0.01313
สูงสุด 24h

฿ 0.01277
฿ 0.01277฿ 0.01277

฿ 0.01313
฿ 0.01313฿ 0.01313

฿ 7.115491566358740114
฿ 7.115491566358740114฿ 7.115491566358740114

฿ 0.7497820332381402496
฿ 0.7497820332381402496฿ 0.7497820332381402496

+0.07%

+0.30%

-5.32%

-5.32%

ประวัติราคา Sentio (ST) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Sentio ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0012756+0.30%
30 วัน฿ -0.00201-13.39%
60 วัน฿ -0.00977-42.89%
90 วัน฿ -0.03482-72.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา Sentio ในวันนี้

วันนี้ ST บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0012756 (+0.30%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Sentio ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00201 (-13.39%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Sentio ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ST เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00977 (-42.89%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Sentio ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.03482 (-72.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Sentio (ST) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Sentio

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Sentio ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Sentio วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ST: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

ST_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.01297 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.01294 ขณะนี้ราคาอยู่ภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อในระยะสั้นเหนือกว่าแรงขาย ขณะเดียวกัน จุดศูนย์กลางของตลาด (Hub Point) ยืนยันว่าราคาอยู่ในพื้นที่สำคัญของโครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัว ดัชนี MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและค่าเฉลี่ยช้ามีการแยกตัวออกจากกัน ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่พลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวออกไป สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่แสดงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินอย่างรุนแรง แถบ Bollinger Bands หดตัวลง สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนที่ลดลง ทำให้แรงขับเคลื่อนขาขึ้นในระยะสั้นอ่อนแอลง และแรงซื้อ-แรงขายใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันได้เข้าสู่สมดุลชั่วคราว แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.01309 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.9% ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.01281 ห่างจากปัจจุบันราว 1.2% สำหรับแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01322 และแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01266 หากราคาสามารถทะลุขอบเขตเหล่านี้ได้ จะส่งผลให้โครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Sentio?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น Sentio (ST):

ความรู้สึกของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าของ ST

การนำไปใช้และประโยชน์ใช้สอย: กรณีการใช้งานในโลกจริง การบูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์ม และการเติบโตของระบบนิเวศจะช่วยขับเคลื่อนอุปสงค์

ปริมาณการซื้อขาย: สภาพคล่องที่สูงขึ้นมักจะลดความผันผวนและสนับสนุนเสถียรภาพของราคา

โทเค็นโมเดล: กลไกการออกเหรียญ รางวัลจากการวางเดิมพัน และอัตราการเผาเหรียญ มีผลต่อความหายากของโทเค็น

ความคืบหน้าด้านการพัฒนา: การอัปเดตทางเทคนิค ความร่วมมือ และเหตุการณ์สำคัญตามโรดแมปส่งผลต่อการรับรู้ของนักลงทุน

สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ: กฎระเบียบด้านคริปโตและการพัฒนาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด

การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโครงการที่คล้ายกันมีผลต่อตำแหน่งเชิงตลาด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Sentio วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Sentio (ST) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามมูลค่าพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะในการซื้อ/ขาย การประเมินแนวโน้มตลาด และการบริหารความเสี่ยง ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความสามารถในการทำกำไรและการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกของตลาดได้

การคาดการณ์ราคา Sentio

การคาดการณ์ราคา Sentio (ST) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ST ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Sentio (ST) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Sentio อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Sentio จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ST ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Sentio

วิธีการซื้อและลงทุน Sentio ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Sentio หรือยัง? การซื้อ ST บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Sentio ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Sentio (ST) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Sentio จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Sentio (ST)

คุณสามารถทำอะไรกับ Sentio ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Sentio ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ Sentio (ST) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Sentio (ST)

Sentio กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่สำหรับข้อมูลคริปโต ซึ่งสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรองรับความเร็ว ขนาด และความซับซ้อนของกรณีการใช้งานบล็อกเชนในปัจจุบัน ด้วยการจัดหาเครื่องมือจัดการข้อมูลที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และยืดหยุ่นที่สุดให้แก่เหล่านักพัฒนา Sentio ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลกับงานวางระบบพื้นฐานที่ยุ่งยากอีกต่อไป

Sentio ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Sentio ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Sentio อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBinance Wallet IDOEthereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Sentio

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:56:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Sentio (ST)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sentio

ST USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ST โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ST USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Sentio (ST) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Sentio ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ST/USDT
฿0.4264678
฿0.4264678฿0.4264678
+0.38%
4.24M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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