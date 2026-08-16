ราคา Sentio(ST)
ราคาปัจจุบัน Sentio (ST) วันนี้ ฿ 0.01301, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ST เป็น THB คือ ฿ 0.01301 ต่อ ST.
Sentio มีอันดับที่ #1783 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 728.56K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 56.00M ST ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ST เทรดระหว่าง ฿ 0.01277 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01313 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7.115491566358740114 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.7497820332381402496
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ST เคลื่อนไหว +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.29K.
No.1783
5.60%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sentio คือ ฿ 728.56K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.29K อุปทานหมุนเวียนของ ST คือ 56.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 13.01M
+0.07%
+0.30%
-5.32%
-5.32%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Sentio ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0012756
|+0.30%
|30 วัน
|฿ -0.00201
|-13.39%
|60 วัน
|฿ -0.00977
|-42.89%
|90 วัน
|฿ -0.03482
|-72.80%
วันนี้ ST บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0012756 (+0.30%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00201 (-13.39%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ST เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00977 (-42.89%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.03482 (-72.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Sentio ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ST: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ST_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.01297 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.01294 ขณะนี้ราคาอยู่ภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อในระยะสั้นเหนือกว่าแรงขาย ขณะเดียวกัน จุดศูนย์กลางของตลาด (Hub Point) ยืนยันว่าราคาอยู่ในพื้นที่สำคัญของโครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัว ดัชนี MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและค่าเฉลี่ยช้ามีการแยกตัวออกจากกัน ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่พลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวออกไป สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่แสดงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินอย่างรุนแรง แถบ Bollinger Bands หดตัวลง สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนที่ลดลง ทำให้แรงขับเคลื่อนขาขึ้นในระยะสั้นอ่อนแอลง และแรงซื้อ-แรงขายใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันได้เข้าสู่สมดุลชั่วคราว แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.01309 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.9% ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.01281 ห่างจากปัจจุบันราว 1.2% สำหรับแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01322 และแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01266 หากราคาสามารถทะลุขอบเขตเหล่านี้ได้ จะส่งผลให้โครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Sentio อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Sentio ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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