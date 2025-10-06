ราคาปัจจุบัน SP500 xStock วันนี้ คือ 694.05 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPYX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SPYX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน SP500 xStock วันนี้ คือ 694.05 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPYX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SPYX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

SP500 xStock โลโก้

ราคา SP500 xStock(SPYX)

ราคาปัจจุบัน 1 SPYX เป็น USD

+0.20%1D
USD
SP500 xStock (SPYX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:16:18 (UTC+8)

ข้อมูลราคา SP500 xStock (SPYX) (USD)

ราคาเรียลไทม์ SP500 xStock (SPYX) คือ $ 694.05 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSPYX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 680.71 และราคาสูงสุด $ 694.73 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SPYX คือ $ 680.907554971608 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 594.884270877716

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SPYX มีการเปลี่ยนแปลง +0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.53% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

SP500 xStock (SPYX) ข้อมูลการตลาด

No.1059

$ 13.29M
$ 13.29M$ 13.29M

$ 58.03K
$ 58.03K$ 58.03K

$ 13.29M
$ 13.29M$ 13.29M

19.15K
19.15K 19.15K

--
----

19,149.15179332
19,149.15179332 19,149.15179332

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SP500 xStock คือ $ 13.29M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 58.03K อุปทานหมุนเวียนของ SPYX คือ 19.15K โดยมีอุปทานรวมที่ 19149.15179332 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.29M

ประวัติราคา SP500 xStock (SPYX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SP500 xStock ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +1.3853+0.20%
30 วัน$ +33.06+5.00%
60 วัน$ +52.85+8.24%
90 วัน$ +71.56+11.49%
การเปลี่ยนแปลงราคา SP500 xStock ในวันนี้

วันนี้ SPYX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +1.3853 (+0.20%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา SP500 xStock ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +33.06 (+5.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา SP500 xStock ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SPYX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +52.85 (+8.24%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา SP500 xStock ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +71.56 (+11.49%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SP500 xStock (SPYX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา SP500 xStockทันที

อะไรคือ SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) คือใบรับรองติดตามราคาที่ออกในรูปแบบโทเคน Solana SPL และ ERC-20 โดย SPYx ติดตามราคาของ SPDR S&P 500 ETF Trust (สินทรัพย์อ้างอิง) SPYx ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานคริปโตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้าถึงราคาของ SPDR S&P 500 ETF Trust ได้อย่างสอดคล้องกับข้อกำกับดูแล พร้อมคงไว้ซึ่งข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชน

SP500 xStock มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน SP500 xStock ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSPYXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ SP500 xStock บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ SP500 xStock ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา SP500 xStock (USD)

SP500 xStock (SPYX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ SP500 xStock (SPYX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ SP500 xStock

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา SP500 xStock ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ SP500 xStock (SPYX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SP500 xStock (SPYX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SPYXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ SP500 xStock (SPYX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ SP500 xStockใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ SP500 xStock บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

SPYX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 SP500 xStock(SPYX) เป็น VND
18,263,925.75
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น AUD
A$1,048.0155
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น GBP
520.5375
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น EUR
589.9425
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น USD
$694.05
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น MYR
RM2,915.01
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น TRY
29,122.338
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น JPY
¥105,495.6
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น ARS
ARS$1,017,664.6935
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น RUB
55,003.4625
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น INR
61,229.091
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น IDR
Rp11,567,495.373
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น PHP
41,059.998
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น EGP
￡E.32,870.208
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น BRL
R$3,720.108
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น CAD
C$964.7295
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น BDT
84,937.839
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น NGN
1,011,730.566
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น COP
$2,690,110.038
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น ZAR
R.11,896.017
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น UAH
29,212.5645
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น TZS
T.Sh.1,705,280.85
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น VES
Bs149,914.8
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น CLP
$654,489.15
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น PKR
Rs195,007.2285
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น KZT
373,343.376
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น THB
฿22,445.577
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น TWD
NT$21,210.168
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น AED
د.إ2,547.1635
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น CHF
Fr548.2995
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น HKD
HK$5,385.828
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น AMD
֏265,710.102
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น MAD
.د.م6,399.141
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น MXN
$12,784.401
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น SAR
ريال2,602.6875
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น ETB
Br105,009.765
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น KES
KSh89,692.0815
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น JOD
د.أ492.08145
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น PLN
2,512.461
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น RON
лв3,019.1175
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น SEK
kr6,496.308
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น BGN
лв1,159.0635
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น HUF
Ft230,959.0185
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น CZK
14,470.9425
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น KWD
د.ك212.3793
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น ILS
2,255.6625
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น BOB
Bs4,795.8855
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น AZN
1,179.885
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น TJS
SM6,413.022
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น GEL
1,887.816
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น AOA
Kz636,159.2895
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น BHD
.د.ب260.9628
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น BMD
$694.05
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น DKK
kr4,441.92
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น HNL
L18,295.158
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น MUR
31,523.751
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น NAD
$11,958.4815
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น NOK
kr6,919.6785
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น NZD
$1,193.766
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น PAB
B/.694.05
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น PGK
K2,908.0695
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น QAR
ر.ق2,526.342
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น RSD
дин.69,772.8465
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น UZS
soʻm8,362,046.2695
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น ALL
L57,654.7335
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น ANG
ƒ1,242.3495
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น AWG
ƒ1,249.29
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น BBD
$1,388.1
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น BAM
KM1,159.0635
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น BIF
Fr2,046,753.45
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น BND
$895.3245
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น BSD
$694.05
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น JMD
$111,346.4415
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น KHR
2,798,583.1125
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น KMF
Fr293,583.15
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น LAK
15,088,043.1765
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น LKR
රු211,338.225
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น MDL
L11,729.445
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น MGA
Ar3,140,492.964
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น MOP
P5,552.4
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น MVR
10,618.965
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น MWK
MK1,204,947.1455
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น MZN
MT44,356.7355
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น NPR
रु98,027.622
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น PYG
4,922,202.6
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น RWF
Fr1,005,678.45
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น SBD
$5,712.0315
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น SCR
9,890.2125
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น SRD
$27,442.737
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น SVC
$6,072.9375
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น SZL
L11,958.4815
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น TMT
m2,436.1155
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น TND
د.ت2,020.37955
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น TTD
$4,712.5995
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น UGX
Sh2,418,070.2
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น XAF
Fr390,056.1
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น XCD
$1,873.935
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น XOF
Fr390,056.1
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น XPF
Fr70,793.1
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น BWP
P9,869.391
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น BZD
$1,395.0405
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น CVE
$66,073.56
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น DJF
Fr122,846.85
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น DOP
$44,446.962
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น DZD
د.ج90,157.095
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น FJD
$1,561.6125
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น GNF
Fr6,034,764.75
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น GTQ
Q5,316.423
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น GYD
$145,320.189
1 SP500 xStock(SPYX) เป็น ISK
kr84,674.1

SP500 xStock ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SP500 xStock ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ SP500 xStock อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SP500 xStock

วันนี้ SP500 xStock (SPYX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SPYX เป็นUSD คือ 694.05 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SPYX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SPYX เป็น USD คือ $ 694.05 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ SP500 xStock คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SPYX คือ $ 13.29M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SPYX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SPYX คือ 19.15K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SPYX คือเท่าใด?
SPYX ถึงราคา ATH ที่ 680.907554971608 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SPYX คือเท่าไร?
SPYX ถึงราคา ATL ที่ 594.884270877716 USD
ปริมาณการเทรดของ SPYX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SPYX คือ $ 58.03K USD
ปีนี้ SPYX จะสูงขึ้นอีกไหม?
SPYX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SPYX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:16:18 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

