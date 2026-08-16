ราคา AixPlay(AIXPLAY)
ราคาปัจจุบัน AixPlay (AIXPLAY) วันนี้ ฿ 0.0001072, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AIXPLAY เป็น THB คือ ฿ 0.0001072 ต่อ AIXPLAY.
AixPlay มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- AIXPLAY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AIXPLAY เทรดระหว่าง ฿ 0.000105 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0001136 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AIXPLAY เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.95% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 67.88K.
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AixPlay คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 67.88K อุปทานหมุนเวียนของ AIXPLAY คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 18827566155 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.02M
0.00%
-0.45%
-3.95%
-3.95%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AixPlay ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.000016239
|-0.45%
|30 วัน
|฿ -0.0000288
|-21.18%
|60 วัน
|฿ -0.0000608
|-36.20%
|90 วัน
|฿ -0.0000874
|-44.92%
วันนี้ AIXPLAY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000016239 (-0.45%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000288 (-21.18%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AIXPLAY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0000608 (-36.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0000874 (-44.92%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ในปี 2040 ราคาของ AixPlay อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Aixplay ถูกวางตำแหน่งเป็นผลิตภัณฑ์เกมมัลติเพลเยอร์แบบเรียลไทม์บน Telegram โดยเฉพาะ ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยตรงภายในระบบนิเวศของ Telegram ในขณะที่ยังคงความเป็น Network-agnostic ในด้านการรับรางวัลและการชำระดุล
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก AixPlay ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
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ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
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