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ราคาปัจจุบัน SHIBAINU วันนี้ คือ 0.000004487 THB มูลค่าตลาด SHIB เท่ากับ 2,643,934,214.04391256524542611 THB ติดตามการอัปเดตราคา SHIB เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SHIBAINU วันนี้ คือ 0.000004487 THB มูลค่าตลาด SHIB เท่ากับ 2,643,934,214.04391256524542611 THB ติดตามการอัปเดตราคา SHIB เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SHIB

ข้อมูลราคา SHIB

SHIB คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SHIB

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SHIB

โทเคโนมิกส์ SHIB

การคาดการณ์ราคา SHIB

ประวัติ SHIB

SHIB คู่มือการซื้อ

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ราคา SHIBAINU(SHIB)

ราคาปัจจุบัน 1 SHIB เป็น THB

฿0.00014711664
฿0.00014711664฿0.00014711664
-2.22%1D
THB
SHIBAINU (SHIB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:29:06 (UTC+8)

ราคา SHIBAINU วันนี้

ราคาปัจจุบัน SHIBAINU (SHIB) วันนี้ ฿ 0.000004487, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SHIB เป็น THB คือ ฿ 0.000004487 ต่อ SHIB.

SHIBAINU มีอันดับที่ #28 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.64B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 589.24T SHIB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SHIB เทรดระหว่าง ฿ 0.000004463 (ต่ำ) กับ ฿ 0.000004599 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0028994176916784882 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0000000026763578468

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SHIB เคลื่อนไหว +0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.28% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 415.45K.

SHIBAINU (SHIB) ข้อมูลการตลาด

No.28

฿ 2.64B
฿ 2.64B฿ 2.64B

฿ 415.45K
฿ 415.45K฿ 415.45K

฿ 2.65B
฿ 2.65B฿ 2.65B

589.24T
589.24T 589.24T

589,552,695,333,683
589,552,695,333,683 589,552,695,333,683

589,499,846,110,164.07259757
589,499,846,110,164.07259757 589,499,846,110,164.07259757

99.94%

0.13%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SHIBAINU คือ ฿ 2.64B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 415.45K อุปทานหมุนเวียนของ SHIB คือ 589.24T โดยมีอุปทานรวมที่ 589499846110164.07259757 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.65B

ประวัติราคา SHIBAINU THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.000004463
฿ 0.000004463฿ 0.000004463
ต่ำสุด 24h
฿ 0.000004599
฿ 0.000004599฿ 0.000004599
สูงสุด 24h

฿ 0.000004463
฿ 0.000004463฿ 0.000004463

฿ 0.000004599
฿ 0.000004599฿ 0.000004599

฿ 0.0028994176916784882
฿ 0.0028994176916784882฿ 0.0028994176916784882

฿ 0.0000000026763578468
฿ 0.0000000026763578468฿ 0.0000000026763578468

+0.22%

-2.22%

-3.28%

-3.28%

ประวัติราคา SHIBAINU (SHIB) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SHIBAINU ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00000334014-2.22%
30 วัน฿ +0.000000368+8.93%
60 วัน฿ -0.000000524-10.46%
90 วัน฿ -0.000001181-20.84%
การเปลี่ยนแปลงราคา SHIBAINU ในวันนี้

วันนี้ SHIB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00000334014 (-2.22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา SHIBAINU ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000000368 (+8.93%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา SHIBAINU ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SHIB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000000524 (-10.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา SHIBAINU ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000001181 (-20.84%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SHIBAINU (SHIB) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ SHIBAINU

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SHIBAINU ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด SHIBAINU วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SHIB: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJเป็นกลางK ≈ D (±1%)ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในระยะสั้น ต้องรอดูต่อไป
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

SHIB_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนตัวระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 4.55E-6 และจุดศูนย์กลางหลัก 4.584E-6 ราคาปัจจุบันอยู่ในส่วนล่างของระบบแนวรับแนวต้าน โครงสร้างระยะสั้นยังคงถูกจำกัดโดยแรงต้านจากจุดศูนย์กลาง ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันภายในช่วงราคาแคบๆ ทำให้ตลาดยังไม่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวทิศทางที่ชัดเจนได้ โดยภาพรวมยังคงอยู่ในรูปแบบของการปรับตัวแบบแกว่งตัว กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ต่างแสดงสัญญาณซื้อเรียงตัว ขณะที่ระบบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นยังคงให้การสนับสนุนอยู่ด้านล่าง สำหรับดัชนี MACD พบว่าเกิดภาวะ "Golden Cross" ซึ่งบ่งชี้ว่าพลังงานของฝ่ายซื้อกำลังสะสมเพิ่มขึ้น ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนให้เห็นว่าแรงซื้อและแรงขายในปัจจุบันยังคงสมดุล โดยไม่มีสถานการณ์ซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง แม้ว่าดัชนีความผันผวนจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่การปล่อยพลังงานของตลาดเป็นไปอย่างราบรื่นและกระจุกตัว ระดับสำคัญด้านบนใกล้เคียงที่สุดคือจุดศูนย์กลาง 4.584E-6 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.68% หากสามารถทะลุระดับนี้ได้ แนวต้านถัดไปที่ควรพิจารณาคือ R1 ที่ระดับ 4.605E-6 ส่วนแนวรับด้านล่างใกล้เคียงที่สุดอยู่ที่จุด S1 ที่ระดับ 4.55E-6 ซึ่งเคลื่อนตัวใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน หากราคาหลุดลงมาต่ำกว่านี้ จะเข้าสู่การทดสอบแนวรับ S2 ที่ระดับ 4.529E-6 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.53% และถือเป็นขอบเขตการป้องกันขาลงระยะสั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ SHIBAINU?

ราคาของ SHIB ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและความฮือฮาบนโซเชียลมีเดีย
2. การทำธุรกรรมของกลุ่ม Whale และการเคลื่อนไหวของผู้ถือครองจำนวนมาก
3. กลไกการเผาโทเค็นที่ช่วยลดปริมาณซัพพลาย
4. การยอมรับจากผู้ค้าและแพลตฟอร์มชำระเงิน
5. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและการสัมพันธ์กับบิทคอยน์
6. อัปเดตด้านการพัฒนาและการขยายตัวของระบบนิเวศ
7. การจดทะเบียนในกระดานเทรดและปริมาณการซื้อขาย
8. ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญมีม
9. การมีส่วนร่วมของชุมชนและจำนวนผู้ถือครอง
10. การเก็งกำไรและความสนใจของนักลงทุนรายย่อย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ SHIBAINU วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ SHIB ในวันนี้ เพราะพวกเขากำลังซื้อขายเหรียญมีมที่มีความผันผวนสูงนี้อย่างแข็งขันเพื่อแสวงหาผลกำไร ด้วยความที่ SHIB เป็นคริปโทเคอร์เรนซียอดนิยม มันจึงมีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างโอกาสในการซื้อขายระยะสั้น นักลงทุนจึงติดตามราคาทุกวันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ/ขาย บริหารความเสี่ยง และคว้าโอกาสจากความเคลื่อนไหวของตลาดในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนี้

การคาดการณ์ราคา SHIBAINU

การคาดการณ์ราคา SHIBAINU (SHIB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SHIB ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SHIBAINU (SHIB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SHIBAINU อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SHIBAINU จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SHIB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SHIBAINU

วิธีการซื้อและลงทุน SHIBAINU ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย SHIBAINU หรือยัง? การซื้อ SHIB บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ SHIBAINU ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ SHIBAINU (SHIB) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว SHIBAINU จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ SHIBAINU (SHIB)

คุณสามารถทำอะไรกับ SHIBAINU ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ SHIBAINU ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ SHIBAINU (SHIB)

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

SHIBAINU ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SHIBAINU ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ SHIBAINU อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase MemeBase Native

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SHIBAINU

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:29:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SHIBAINU (SHIB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SHIBAINU

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เทรดตลาด SHIBAINU (SHIB) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน SHIBAINU ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SHIB/USDT
฿0.00014705108
฿0.00014705108฿0.00014705108
-2.19%
92.28B (USDT)
SHIB/USDC
฿0.00014665772
฿0.00014665772฿0.00014665772
-2.44%
5.84B (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
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1 SHIB = 0.0001470838 THB