ราคา SHIBAINU(SHIB)
ราคาปัจจุบัน SHIBAINU (SHIB) วันนี้ ฿ 0.000004487, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SHIB เป็น THB คือ ฿ 0.000004487 ต่อ SHIB.
SHIBAINU มีอันดับที่ #28 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.64B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 589.24T SHIB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SHIB เทรดระหว่าง ฿ 0.000004463 (ต่ำ) กับ ฿ 0.000004599 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0028994176916784882 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0000000026763578468
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SHIB เคลื่อนไหว +0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.28% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 415.45K.
No.28
99.94%
0.13%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SHIBAINU คือ ฿ 2.64B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 415.45K อุปทานหมุนเวียนของ SHIB คือ 589.24T โดยมีอุปทานรวมที่ 589499846110164.07259757 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.65B
+0.22%
-2.22%
-3.28%
-3.28%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SHIBAINU ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00000334014
|-2.22%
|30 วัน
|฿ +0.000000368
|+8.93%
|60 วัน
|฿ -0.000000524
|-10.46%
|90 วัน
|฿ -0.000001181
|-20.84%
วันนี้ SHIB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00000334014 (-2.22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000000368 (+8.93%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SHIB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000000524 (-10.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000001181 (-20.84%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SHIBAINU (SHIB) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา SHIBAINUทันที
การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SHIBAINU ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SHIB: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|เป็นกลาง
|K ≈ D (±1%)
|ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในระยะสั้น ต้องรอดูต่อไป
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
SHIB_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนตัวระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 4.55E-6 และจุดศูนย์กลางหลัก 4.584E-6 ราคาปัจจุบันอยู่ในส่วนล่างของระบบแนวรับแนวต้าน โครงสร้างระยะสั้นยังคงถูกจำกัดโดยแรงต้านจากจุดศูนย์กลาง ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันภายในช่วงราคาแคบๆ ทำให้ตลาดยังไม่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวทิศทางที่ชัดเจนได้ โดยภาพรวมยังคงอยู่ในรูปแบบของการปรับตัวแบบแกว่งตัว กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ต่างแสดงสัญญาณซื้อเรียงตัว ขณะที่ระบบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นยังคงให้การสนับสนุนอยู่ด้านล่าง สำหรับดัชนี MACD พบว่าเกิดภาวะ "Golden Cross" ซึ่งบ่งชี้ว่าพลังงานของฝ่ายซื้อกำลังสะสมเพิ่มขึ้น ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนให้เห็นว่าแรงซื้อและแรงขายในปัจจุบันยังคงสมดุล โดยไม่มีสถานการณ์ซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง แม้ว่าดัชนีความผันผวนจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่การปล่อยพลังงานของตลาดเป็นไปอย่างราบรื่นและกระจุกตัว ระดับสำคัญด้านบนใกล้เคียงที่สุดคือจุดศูนย์กลาง 4.584E-6 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.68% หากสามารถทะลุระดับนี้ได้ แนวต้านถัดไปที่ควรพิจารณาคือ R1 ที่ระดับ 4.605E-6 ส่วนแนวรับด้านล่างใกล้เคียงที่สุดอยู่ที่จุด S1 ที่ระดับ 4.55E-6 ซึ่งเคลื่อนตัวใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน หากราคาหลุดลงมาต่ำกว่านี้ จะเข้าสู่การทดสอบแนวรับ S2 ที่ระดับ 4.529E-6 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.53% และถือเป็นขอบเขตการป้องกันขาลงระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ SHIBAINU อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย SHIBAINU หรือยัง? การซื้อ SHIB บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ SHIBAINU ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ SHIBAINU (SHIB) ของคุณ
การเป็นเจ้าของ SHIBAINU ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ SHIBAINU (SHIB) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC
Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SHIBAINU ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
เทรด Long หรือ Short กับ SHIB โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส SHIB USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน SHIBAINU ปริมาณ และเทรดโดยตรง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น