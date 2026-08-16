ราคา Arowana(ARW)
ราคาปัจจุบัน Arowana (ARW) วันนี้ ฿ 0.04564, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.71% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARW เป็น THB คือ ฿ 0.04564 ต่อ ARW.
Arowana มีอันดับที่ #1482 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.05M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 22.91M ARW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARW เทรดระหว่าง ฿ 0.04055 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0457 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 348.8175779661946405692 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0139323495287165794
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARW เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +46.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 2.96K.
No.1482
4.58%
ARB
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Arowana คือ ฿ 1.05M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 2.96K อุปทานหมุนเวียนของ ARW คือ 22.91M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 22.82M
0.00%
+7.71%
+46.04%
+46.04%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Arowana ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.107091
|+7.71%
|30 วัน
|฿ -0.07225
|-61.29%
|60 วัน
|฿ -0.0721
|-61.24%
|90 วัน
|฿ -0.10528
|-69.76%
วันนี้ ARW บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.107091 (+7.71%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.07225 (-61.29%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ARW เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0721 (-61.24%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.10528 (-69.76%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Arowana ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ในปี 2040 ราคาของ Arowana อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Arowana ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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