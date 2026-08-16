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ราคาปัจจุบัน Arowana วันนี้ คือ 0.04564 THB มูลค่าตลาด ARW เท่ากับ 1,045,647.4476874827772 THB ติดตามการอัปเดตราคา ARW เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Arowana วันนี้ คือ 0.04564 THB มูลค่าตลาด ARW เท่ากับ 1,045,647.4476874827772 THB ติดตามการอัปเดตราคา ARW เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ARW

ข้อมูลราคา ARW

ARW คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ARW

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ARW

โทเคโนมิกส์ ARW

การคาดการณ์ราคา ARW

ประวัติ ARW

ARW คู่มือการซื้อ

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ราคา Arowana(ARW)

ราคาปัจจุบัน 1 ARW เป็น THB

฿1.4960792
฿1.4960792฿1.4960792
+7.71%1D
THB
Arowana (ARW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:24:03 (UTC+8)

ราคา Arowana วันนี้

ราคาปัจจุบัน Arowana (ARW) วันนี้ ฿ 0.04564, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.71% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARW เป็น THB คือ ฿ 0.04564 ต่อ ARW.

Arowana มีอันดับที่ #1482 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.05M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 22.91M ARW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARW เทรดระหว่าง ฿ 0.04055 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0457 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 348.8175779661946405692 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0139323495287165794

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARW เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +46.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 2.96K.

Arowana (ARW) ข้อมูลการตลาด

No.1482

฿ 1.05M
฿ 1.05M฿ 1.05M

฿ 2.96K
฿ 2.96K฿ 2.96K

฿ 22.82M
฿ 22.82M฿ 22.82M

22.91M
22.91M 22.91M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

4.58%

ARB

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Arowana คือ ฿ 1.05M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 2.96K อุปทานหมุนเวียนของ ARW คือ 22.91M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 22.82M

ประวัติราคา Arowana THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.04055
฿ 0.04055฿ 0.04055
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0457
฿ 0.0457฿ 0.0457
สูงสุด 24h

฿ 0.04055
฿ 0.04055฿ 0.04055

฿ 0.0457
฿ 0.0457฿ 0.0457

฿ 348.8175779661946405692
฿ 348.8175779661946405692฿ 348.8175779661946405692

฿ 0.0139323495287165794
฿ 0.0139323495287165794฿ 0.0139323495287165794

0.00%

+7.71%

+46.04%

+46.04%

ประวัติราคา Arowana (ARW) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Arowana ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.107091+7.71%
30 วัน฿ -0.07225-61.29%
60 วัน฿ -0.0721-61.24%
90 วัน฿ -0.10528-69.76%
การเปลี่ยนแปลงราคา Arowana ในวันนี้

วันนี้ ARW บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.107091 (+7.71%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Arowana ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.07225 (-61.29%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Arowana ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ARW เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0721 (-61.24%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Arowana ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.10528 (-69.76%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Arowana (ARW) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Arowana

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Arowana ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Arowana?

ราคาของ Arowana (ARW) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและความมั่นใจของนักลงทุน
2. ปริมาณการซื้อขายและระดับสภาพคล่อง
3. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
4. การอัปเดตเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการและความก้าวหน้าในโรดแมป
5. ประกาศความร่วมมือและการเติบโตของระบบนิเวศ
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต
7. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอื่น ๆ ที่สำคัญ
8. ดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
9. การจัดทำรายการบนกระดานเทรดและความสามารถในการเข้าถึง
10. การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Arowana วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Arowana (ARW) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อหรือขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน การระบุแนวโน้มของตลาด การประเมินความผันผวน และการวางแผนกลยุทธ์การเข้าออกตลาด

การคาดการณ์ราคา Arowana

การคาดการณ์ราคา Arowana (ARW) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ARW ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Arowana (ARW) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Arowana อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Arowana จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ARW ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Arowana

วิธีการซื้อและลงทุน Arowana ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Arowana หรือยัง? การซื้อ ARW บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Arowana ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Arowana (ARW) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Arowana จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Arowana (ARW)

คุณสามารถทำอะไรกับ Arowana ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Arowana ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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การซื้อ Arowana (ARW) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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อะไรคือ Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Arowana ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Arowana อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemGovernanceReal World Assets (RWA)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Arowana

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:24:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Arowana (ARW)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Arowana (ARW) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Arowana ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ARW/USDT
฿1.4960792
฿1.4960792฿1.4960792
+7.71%
69.32K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 ARW = 1.4960792 THB