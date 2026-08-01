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ราคาปัจจุบัน Tagger วันนี้ คือ 0.000927 THB มูลค่าตลาด TAG เท่ากับ 100,491,038.794638 THB ติดตามการอัปเดตราคา TAG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Tagger วันนี้ คือ 0.000927 THB มูลค่าตลาด TAG เท่ากับ 100,491,038.794638 THB ติดตามการอัปเดตราคา TAG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TAG

ข้อมูลราคา TAG

TAG คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TAG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TAG

โทเคโนมิกส์ TAG

การคาดการณ์ราคา TAG

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ราคา Tagger(TAG)

ราคาปัจจุบัน 1 TAG เป็น THB

฿0.03038706
฿0.03038706฿0.03038706
+0.19%1D
THB
Tagger (TAG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:12:48 (UTC+8)

ราคา Tagger วันนี้

ราคาปัจจุบัน Tagger (TAG) วันนี้ ฿ 0.000927, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TAG เป็น THB คือ ฿ 0.000927 ต่อ TAG.

Tagger มีอันดับที่ #177 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 100.49M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 108.40B TAG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TAG เทรดระหว่าง ฿ 0.0008616 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0009827 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0715778606217250576 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0001220838055951426

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TAG เคลื่อนไหว +0.91% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -21.80% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 103.06K.

Tagger (TAG) ข้อมูลการตลาด

No.177

฿ 100.49M
฿ 100.49M฿ 100.49M

฿ 103.06K
฿ 103.06K฿ 103.06K

฿ 375.79M
฿ 375.79M฿ 375.79M

108.40B
108.40B 108.40B

405,380,800,000
405,380,800,000 405,380,800,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tagger คือ ฿ 100.49M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 103.06K อุปทานหมุนเวียนของ TAG คือ 108.40B โดยมีอุปทานรวมที่ 405380800000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 375.79M

ประวัติราคา Tagger THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0008616
฿ 0.0008616฿ 0.0008616
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0009827
฿ 0.0009827฿ 0.0009827
สูงสุด 24h

฿ 0.0008616
฿ 0.0008616฿ 0.0008616

฿ 0.0009827
฿ 0.0009827฿ 0.0009827

฿ 0.0715778606217250576
฿ 0.0715778606217250576฿ 0.0715778606217250576

฿ 0.0001220838055951426
฿ 0.0001220838055951426฿ 0.0001220838055951426

+0.91%

+0.19%

-21.80%

-21.80%

ประวัติราคา Tagger (TAG) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Tagger ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.000057626+0.19%
30 วัน฿ -0.0000451-4.64%
60 วัน฿ -0.0003392-26.79%
90 วัน฿ -0.0001331-12.56%
การเปลี่ยนแปลงราคา Tagger ในวันนี้

วันนี้ TAG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000057626 (+0.19%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Tagger ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000451 (-4.64%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Tagger ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TAG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0003392 (-26.79%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Tagger ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0001331 (-12.56%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Tagger

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Tagger ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Tagger วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TAG: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

TAG_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 9.043E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S2 ที่ 9.04E-4 และแนวต้าน S1 ที่ 9.23E-4 ราคาปัจจุบันยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยศูนย์กลาง 9.53E-4 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างการแกว่งตัวในระดับต่ำ ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างแสดงสัญญาณซื้อ แต่กลับเกิดความขัดแย้งกับสถานะของราคาปัจจุบันที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยศูนย์กลาง ความไม่สอดคล้องของเครื่องมือทางเทคนิคนี้บ่งชี้ว่าแรงผลักดันในการรีบาวด์ระยะสั้นและโครงสร้างแนวโน้มระยะกลางอาจไม่สอดคล้องกัน MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์แบบขาย (Dead Cross) โดยแรงกดดันขาลงยังคงถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไป ซึ่งสะท้อนถึงแรงเทขายในระยะสั้นที่กระจุกตัวอย่างหนัก เครื่องมือ Momentum ทั้งแบบเร็วและแบบช้าแสดงสัญญาณแตกต่างกัน สัญญาณซื้อจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันจากเครื่องมือวัดแรงเคลื่อนไหว ขณะเดียวกัน ค่าความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในการทะลุแนวโน้มใหม่ ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างตกอยู่ในภาวะชะงักงันใกล้กับระดับราคาปัจจุบัน โดยแรงเคลื่อนไหวกระจายตัวและไม่สามารถรวมตัวเป็นพลังเดียวได้ ระดับสำคัญใกล้เคียงที่ควรจับตาคือแนวต้าน S1 ที่ 9.23E-4 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 2.0% สำหรับระดับแนวต้านไกลๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยศูนย์กลาง 9.53E-4 และแนวต้าน R1 ที่ 9.71E-4 ส่วนแนวรับใกล้เคียงที่สำคัญคือระดับ S2 ที่ 9.04E-4 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 0.1% หากราคาหลุดพื้นที่สนับสนุนใกล้เคียงนี้ แนวรับถัดไปจะอยู่บริเวณโซนทดสอบกลับในระดับ 0.001001 ซึ่งเป็นแนวรับ R2

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Tagger?

ปัจจัยสำคัญหลายประการมีอิทธิพลต่อราคาของเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี Tagger (TAG):

1. ความรู้สึกของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
3. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและการสัมพันธ์กับบิทคอยน์
4. การยอมรับแพลตฟอร์มและการเติบโตของผู้ใช้งาน
5. ความร่วมมือและการพัฒนาระบบนิเวศ
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อภาคคริปโต
7. ดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
8. การพัฒนาและอัปเดตด้านเทคนิค
9. การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย

องค์ประกอบเหล่านี้ผสมผสานกัน ทำให้เกิดความผันผวนของราคา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Tagger วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Tagger (TAG) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การระบุแนวโน้มของตลาด การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อ/ขาย การคำนวณกำไร/ขาดทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา Tagger

การคาดการณ์ราคา Tagger (TAG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TAG ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Tagger (TAG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Tagger อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Tagger จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TAG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Tagger

วิธีการซื้อและลงทุน Tagger ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Tagger หรือยัง? การซื้อ TAG บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Tagger ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Tagger (TAG) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Tagger จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Tagger (TAG)

คุณสามารถทำอะไรกับ Tagger ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Tagger ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Tagger (TAG)

A Decentralized AI Data Solutions Platform for Data Labeling, Collection, Management, and Trading.

Tagger ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Tagger ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Tagger อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)BNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tagger

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:12:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tagger (TAG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tagger

TAG USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ TAG โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส TAG USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Tagger (TAG) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Tagger ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TAG/USDT
฿0.030410006
฿0.030410006฿0.030410006
+0.19%
110.96M (USDT)
TAG/USD1
฿0.030390338
฿0.030390338฿0.030390338
-0.15%
59.58M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 TAG = 0.03038706 THB