ราคา Tagger(TAG)
ราคาปัจจุบัน Tagger (TAG) วันนี้ ฿ 0.000927, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TAG เป็น THB คือ ฿ 0.000927 ต่อ TAG.
Tagger มีอันดับที่ #177 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 100.49M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 108.40B TAG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TAG เทรดระหว่าง ฿ 0.0008616 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0009827 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0715778606217250576 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0001220838055951426
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TAG เคลื่อนไหว +0.91% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -21.80% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 103.06K.
No.177
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tagger คือ ฿ 100.49M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 103.06K อุปทานหมุนเวียนของ TAG คือ 108.40B โดยมีอุปทานรวมที่ 405380800000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 375.79M
+0.91%
+0.19%
-21.80%
-21.80%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Tagger ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.000057626
|+0.19%
|30 วัน
|฿ -0.0000451
|-4.64%
|60 วัน
|฿ -0.0003392
|-26.79%
|90 วัน
|฿ -0.0001331
|-12.56%
วันนี้ TAG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000057626 (+0.19%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000451 (-4.64%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TAG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0003392 (-26.79%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0001331 (-12.56%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Tagger ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TAG: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
TAG_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 9.043E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S2 ที่ 9.04E-4 และแนวต้าน S1 ที่ 9.23E-4 ราคาปัจจุบันยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยศูนย์กลาง 9.53E-4 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างการแกว่งตัวในระดับต่ำ ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างแสดงสัญญาณซื้อ แต่กลับเกิดความขัดแย้งกับสถานะของราคาปัจจุบันที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยศูนย์กลาง ความไม่สอดคล้องของเครื่องมือทางเทคนิคนี้บ่งชี้ว่าแรงผลักดันในการรีบาวด์ระยะสั้นและโครงสร้างแนวโน้มระยะกลางอาจไม่สอดคล้องกัน MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์แบบขาย (Dead Cross) โดยแรงกดดันขาลงยังคงถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไป ซึ่งสะท้อนถึงแรงเทขายในระยะสั้นที่กระจุกตัวอย่างหนัก เครื่องมือ Momentum ทั้งแบบเร็วและแบบช้าแสดงสัญญาณแตกต่างกัน สัญญาณซื้อจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันจากเครื่องมือวัดแรงเคลื่อนไหว ขณะเดียวกัน ค่าความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในการทะลุแนวโน้มใหม่ ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างตกอยู่ในภาวะชะงักงันใกล้กับระดับราคาปัจจุบัน โดยแรงเคลื่อนไหวกระจายตัวและไม่สามารถรวมตัวเป็นพลังเดียวได้ ระดับสำคัญใกล้เคียงที่ควรจับตาคือแนวต้าน S1 ที่ 9.23E-4 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 2.0% สำหรับระดับแนวต้านไกลๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยศูนย์กลาง 9.53E-4 และแนวต้าน R1 ที่ 9.71E-4 ส่วนแนวรับใกล้เคียงที่สำคัญคือระดับ S2 ที่ 9.04E-4 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 0.1% หากราคาหลุดพื้นที่สนับสนุนใกล้เคียงนี้ แนวรับถัดไปจะอยู่บริเวณโซนทดสอบกลับในระดับ 0.001001 ซึ่งเป็นแนวรับ R2
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Tagger อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Tagger ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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