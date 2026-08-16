ราคา Maverick Protocol(MAV)
ราคาปัจจุบัน Maverick Protocol (MAV) วันนี้ ฿ 0.009296, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MAV เป็น THB คือ ฿ 0.009296 ต่อ MAV.
Maverick Protocol มีอันดับที่ #979 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 8.63M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 928.87M MAV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MAV เทรดระหว่าง ฿ 0.009085 (ต่ำ) กับ ฿ 0.009408 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 26.933274491172944224 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3223143776264468452
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MAV เคลื่อนไหว -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.78K.
No.979
46.44%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Maverick Protocol คือ ฿ 8.63M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.78K อุปทานหมุนเวียนของ MAV คือ 928.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 18.59M
-0.06%
+0.72%
+0.43%
+0.43%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Maverick Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00217832
|+0.72%
|30 วัน
|฿ +0.000101
|+1.09%
|60 วัน
|฿ -0.001674
|-15.26%
|90 วัน
|฿ -0.004464
|-32.45%
วันนี้ MAV บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00217832 (+0.72%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000101 (+1.09%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MAV เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001674 (-15.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.004464 (-32.45%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Maverick Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MAV: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
MAV_USDT ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.009217 และเคลื่อนตัวเหนือค่าเฉลี่ยกลาง 0.00912 ราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.00916 ทำให้อยู่ในช่วงระหว่าง R1 และ R2 ระบบโครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อมีความได้เปรียบ โดยดัชนีต่าง ๆ ยืนยันว่าราคาอยู่ในส่วนบนของช่วงการเคลื่อนไหวระยะสั้น ขณะนี้ตลาดกำลังอยู่ในช่วงปรับฐานหลังจากขึ้นไปในแนวโน้มขาขึ้น MACD ได้เกิดการตัดข้ามเป็นบวก (Golden Cross) และดัชนีพลังงานตลาด (Momentum) แสดงถึงการกระจายตัวในเชิงบวก ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่มีสัญญาณภาวะซื้อเกิน ขณะเดียวกัน KDJ และ StochRSI ยังคงเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาที่อยู่ในระดับสูง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ยังคงอยู่ในสถานะซื้อที่ค่าเป็นศูนย์ โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีทิศทางเดียวกัน ความผันผวนของราคาอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยกลางของแถบ Bollinger Bands และพลังงานตลาดกระจุกตัวอยู่ในบริเวณเดียวกัน ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลชั่วคราวได้ ณ ระดับราคาปัจจุบัน โดยยังไม่มีสัญญาณการเร่งตัวแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชัดเจน แนวรับสำคัญในระยะใกล้พบที่ระดับ R1 ซึ่งแปลงสภาพเป็นแนวต้าน ณ 0.00916 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000051 สำหรับแนวรับรองในระดับถัดมา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยกลาง 0.00912 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.000095 ส่วนแนวรับระยะไกล S1 อยู่ที่ 0.00904 ขณะที่แนวต้านโดยตรงด้านบนคือ R2 ที่ 0.00924 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000023 สำหรับแนวต้านระดับสูงกว่า S2 นั้นจะอยู่ในพื้นที่สะท้อนกลับของ 0.00904 หากราคาไม่สามารถยืนหยัดเหนือระดับ 0.00924 ได้ ก็อาจถูกทดสอบแนวรับที่ 0.00916 เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวรับดังกล่าว
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Maverick Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Maverick Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-10 18:39:21
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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