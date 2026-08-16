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ราคาปัจจุบัน Maverick Protocol วันนี้ คือ 0.009296 THB มูลค่าตลาด MAV เท่ากับ 8,634,800.22115609877776 THB ติดตามการอัปเดตราคา MAV เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Maverick Protocol วันนี้ คือ 0.009296 THB มูลค่าตลาด MAV เท่ากับ 8,634,800.22115609877776 THB ติดตามการอัปเดตราคา MAV เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAV

ข้อมูลราคา MAV

MAV คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MAV

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ราคา Maverick Protocol(MAV)

ราคาปัจจุบัน 1 MAV เป็น THB

฿0.30472288
฿0.30472288฿0.30472288
+0.72%1D
THB
Maverick Protocol (MAV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:18:35 (UTC+8)

ราคา Maverick Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Maverick Protocol (MAV) วันนี้ ฿ 0.009296, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MAV เป็น THB คือ ฿ 0.009296 ต่อ MAV.

Maverick Protocol มีอันดับที่ #979 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 8.63M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 928.87M MAV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MAV เทรดระหว่าง ฿ 0.009085 (ต่ำ) กับ ฿ 0.009408 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 26.933274491172944224 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3223143776264468452

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MAV เคลื่อนไหว -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.78K.

Maverick Protocol (MAV) ข้อมูลการตลาด

No.979

฿ 8.63M
฿ 8.63M฿ 8.63M

฿ 55.78K
฿ 55.78K฿ 55.78K

฿ 18.59M
฿ 18.59M฿ 18.59M

928.87M
928.87M 928.87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

46.44%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Maverick Protocol คือ ฿ 8.63M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.78K อุปทานหมุนเวียนของ MAV คือ 928.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 18.59M

ประวัติราคา Maverick Protocol THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.009085
฿ 0.009085฿ 0.009085
ต่ำสุด 24h
฿ 0.009408
฿ 0.009408฿ 0.009408
สูงสุด 24h

฿ 0.009085
฿ 0.009085฿ 0.009085

฿ 0.009408
฿ 0.009408฿ 0.009408

฿ 26.933274491172944224
฿ 26.933274491172944224฿ 26.933274491172944224

฿ 0.3223143776264468452
฿ 0.3223143776264468452฿ 0.3223143776264468452

-0.06%

+0.72%

+0.43%

+0.43%

ประวัติราคา Maverick Protocol (MAV) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Maverick Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00217832+0.72%
30 วัน฿ +0.000101+1.09%
60 วัน฿ -0.001674-15.26%
90 วัน฿ -0.004464-32.45%
การเปลี่ยนแปลงราคา Maverick Protocol ในวันนี้

วันนี้ MAV บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00217832 (+0.72%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Maverick Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000101 (+1.09%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Maverick Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MAV เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001674 (-15.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Maverick Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.004464 (-32.45%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Maverick Protocol (MAV) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Maverick Protocol

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Maverick Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Maverick Protocol วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MAV: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

MAV_USDT ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.009217 และเคลื่อนตัวเหนือค่าเฉลี่ยกลาง 0.00912 ราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.00916 ทำให้อยู่ในช่วงระหว่าง R1 และ R2 ระบบโครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อมีความได้เปรียบ โดยดัชนีต่าง ๆ ยืนยันว่าราคาอยู่ในส่วนบนของช่วงการเคลื่อนไหวระยะสั้น ขณะนี้ตลาดกำลังอยู่ในช่วงปรับฐานหลังจากขึ้นไปในแนวโน้มขาขึ้น MACD ได้เกิดการตัดข้ามเป็นบวก (Golden Cross) และดัชนีพลังงานตลาด (Momentum) แสดงถึงการกระจายตัวในเชิงบวก ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่มีสัญญาณภาวะซื้อเกิน ขณะเดียวกัน KDJ และ StochRSI ยังคงเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาที่อยู่ในระดับสูง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ยังคงอยู่ในสถานะซื้อที่ค่าเป็นศูนย์ โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีทิศทางเดียวกัน ความผันผวนของราคาอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยกลางของแถบ Bollinger Bands และพลังงานตลาดกระจุกตัวอยู่ในบริเวณเดียวกัน ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลชั่วคราวได้ ณ ระดับราคาปัจจุบัน โดยยังไม่มีสัญญาณการเร่งตัวแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชัดเจน แนวรับสำคัญในระยะใกล้พบที่ระดับ R1 ซึ่งแปลงสภาพเป็นแนวต้าน ณ 0.00916 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000051 สำหรับแนวรับรองในระดับถัดมา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยกลาง 0.00912 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.000095 ส่วนแนวรับระยะไกล S1 อยู่ที่ 0.00904 ขณะที่แนวต้านโดยตรงด้านบนคือ R2 ที่ 0.00924 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000023 สำหรับแนวต้านระดับสูงกว่า S2 นั้นจะอยู่ในพื้นที่สะท้อนกลับของ 0.00904 หากราคาไม่สามารถยืนหยัดเหนือระดับ 0.00924 ได้ ก็อาจถูกทดสอบแนวรับที่ 0.00916 เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวรับดังกล่าว

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Maverick Protocol?

ราคาโทเค็น MAV ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบน DEX ที่รองรับ
2. การนำ Pool แบบ Dynamic Liquidity ของ Maverick ไปใช้โดยโปรโตคอล DeFi
3. ความรู้สึกของตลาด DeFi โดยรวมและการเติบโตของ TVL
4. ประโยชน์ของโทเค็นในการลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแลและการลดค่าธรรมเนียม
5. การแข่งขันจากโปรโตคอล AMM อื่น ๆ
6. ความร่วมมือกับผู้ทำตลาดและกระแสการยอมรับจากสถาบัน
7. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเกรดโปรโตคอล
8. แนวโน้มของตลาดคริปโตเคอเรนซีในภาพรวมและความสัมพันธ์กับราคาบิตคอยน์

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Maverick Protocol วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Maverick Protocol (MAV) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะการลงทุน และการวิเคราะห์ตลาด ในฐานะโทเค็น DeFi ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ราคาของ MAV อาจผันผวนขึ้นลงตามการยอมรับโปรโตคอล รางวัลจากการให้สภาพคล่อง และความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโต

การคาดการณ์ราคา Maverick Protocol

การคาดการณ์ราคา Maverick Protocol (MAV) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MAV ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Maverick Protocol (MAV) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Maverick Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Maverick Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MAV ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Maverick Protocol

วิธีการซื้อและลงทุน Maverick Protocol ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Maverick Protocol หรือยัง? การซื้อ MAV บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Maverick Protocol ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Maverick Protocol (MAV) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Maverick Protocol จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Maverick Protocol (MAV)

คุณสามารถทำอะไรกับ Maverick Protocol ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Maverick Protocol ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Maverick Protocol (MAV) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Maverick Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Maverick Protocol อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeBinance Launchpool

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Maverick Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:18:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Maverick Protocol (MAV)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Maverick Protocol

MAV USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ MAV โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MAV USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Maverick Protocol (MAV) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Maverick Protocol ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MAV/USDT
฿0.30426396
฿0.30426396฿0.30426396
+0.59%
6.08M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB

1 MAV = 0.30472287 THB