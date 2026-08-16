ราคา Collect on Fanable(COLLECT)
ราคาปัจจุบัน Collect on Fanable (COLLECT) วันนี้ ฿ 0.0591, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.93% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน COLLECT เป็น THB คือ ฿ 0.0591 ต่อ COLLECT.
Collect on Fanable มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- COLLECT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา COLLECT เทรดระหว่าง ฿ 0.05726 (ต่ำ) กับ ฿ 0.06247 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น COLLECT เคลื่อนไหว -0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +8.50% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 87.36K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Collect on Fanable คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 87.36K อุปทานหมุนเวียนของ COLLECT คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 3000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 177.30M
-0.29%
-3.93%
+8.50%
+8.50%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Collect on Fanable ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0794438
|-3.93%
|30 วัน
|฿ +0.01447
|+32.42%
|60 วัน
|฿ +0.01086
|+22.51%
|90 วัน
|฿ -0.00312
|-5.02%
วันนี้ COLLECT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0794438 (-3.93%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.01447 (+32.42%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน COLLECT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.01086 (+22.51%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00312 (-5.02%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Collect on Fanable ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด COLLECT: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
COLLECT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.06108 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างแนวรับ S1 ที่ 0.06035 และแนวต้านกลาง (Hub) ที่ 0.06137 โครงสร้างปัจจุบันยังคงอยู่ในบริเวณขอบล่างของการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลระยะสั้นได้ใกล้กับค่าเฉลี่ยของจุดศูนย์กลาง จากข้อมูลทางเทคนิค พบว่าเครื่องมือ MACD แสดงสัญญาณการตัดข้ามเป็นบวก โดยเส้นเร็วและเส้นช้าเริ่มขยายตัวขึ้น ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากหรือขายมากเกินไป ขณะเดียวกัน ดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างสะท้อนถึงการลดลงของความผันผวนในระยะสั้น สำหรับค่าเฉลี่ยราคา MA และ EMA ยังไม่ได้ให้สัญญาณทิศทางที่ชัดเจน แต่แรงซื้อเริ่มสะสมตัวในระดับต่ำ ส่วนแรงขายก็ชะลอตัวลงในระดับราคาปัจจุบัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำ ตลาดรอคอยการยืนยันแนวโน้มใหม่ที่จะเกิดขึ้น แนวต้านสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ Hub 0.06137 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.00029 หากสามารถทะลุผ่านได้ แนวต้านแรกที่ควรจับตาคือ R1 ที่ 0.06214 ส่วนแนวรับสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ S1 ที่ 0.06035 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.00073 หากหลุดพ้นแนวรับนี้ แนวรับถัดไปที่ควรระวังคือ S2 ที่ 0.05958 สำหรับแนวต้านระยะไกล แนะนำให้ติดตาม R2 ที่ 0.06316 ทั้งนี้ ช่วงการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบเวลานี้ยังคงชัดเจนและมีขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Collect on Fanable อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Fanable is a real-world collectibles marketplace, powered by blockchain. It created a bespoke collectibles experience featuring thousands of items such as graded Pokemon cards, comic books and figurines. Fanable allows to vault your physical collectibles, enrich your collection with new items, or quickly sell to a broad audience of collectors. Its intuitive dashboards enable real-time portfolio & PnL tracking. It features a seamless bridge of web2/web3 with Stripe and crypto payment integrations and on-chain ownership proofs. Fanable allows for convenient retail user onboarding via multichannel platform distribution. The marketplace is available on iOS, Google Play, mobile-native and web versions. Backed by leading players at the intersection of collectibles and web3, including Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless and others.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Collect on Fanable ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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