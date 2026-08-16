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ราคาปัจจุบัน Collect on Fanable วันนี้ คือ 0.0591 THB มูลค่าตลาด COLLECT เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา COLLECT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Collect on Fanable วันนี้ คือ 0.0591 THB มูลค่าตลาด COLLECT เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา COLLECT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา COLLECT

COLLECT คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ COLLECT

โทเคโนมิกส์ COLLECT

การคาดการณ์ราคา COLLECT

ประวัติ COLLECT

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ตัวแปลง COLLECTเป็นสกุลเงินเฟียต

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Collect on Fanable โลโก้

ราคา Collect on Fanable(COLLECT)

ราคาปัจจุบัน 1 COLLECT เป็น THB

฿1.942026
฿1.942026฿1.942026
-3.93%1D
THB
Collect on Fanable (COLLECT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:33:33 (UTC+8)

ราคา Collect on Fanable วันนี้

ราคาปัจจุบัน Collect on Fanable (COLLECT) วันนี้ ฿ 0.0591, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.93% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน COLLECT เป็น THB คือ ฿ 0.0591 ต่อ COLLECT.

Collect on Fanable มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- COLLECT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา COLLECT เทรดระหว่าง ฿ 0.05726 (ต่ำ) กับ ฿ 0.06247 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น COLLECT เคลื่อนไหว -0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +8.50% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 87.36K.

Collect on Fanable (COLLECT) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 87.36K
฿ 87.36K฿ 87.36K

฿ 177.30M
฿ 177.30M฿ 177.30M

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Collect on Fanable คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 87.36K อุปทานหมุนเวียนของ COLLECT คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 3000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 177.30M

ประวัติราคา Collect on Fanable THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.05726
฿ 0.05726฿ 0.05726
ต่ำสุด 24h
฿ 0.06247
฿ 0.06247฿ 0.06247
สูงสุด 24h

฿ 0.05726
฿ 0.05726฿ 0.05726

฿ 0.06247
฿ 0.06247฿ 0.06247

--
----

--
----

-0.29%

-3.93%

+8.50%

+8.50%

ประวัติราคา Collect on Fanable (COLLECT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Collect on Fanable ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0794438-3.93%
30 วัน฿ +0.01447+32.42%
60 วัน฿ +0.01086+22.51%
90 วัน฿ -0.00312-5.02%
การเปลี่ยนแปลงราคา Collect on Fanable ในวันนี้

วันนี้ COLLECT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0794438 (-3.93%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Collect on Fanable ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.01447 (+32.42%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Collect on Fanable ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน COLLECT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.01086 (+22.51%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Collect on Fanable ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00312 (-5.02%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Collect on Fanable (COLLECT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Collect on Fanable

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Collect on Fanable ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Collect on Fanable วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด COLLECT: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

COLLECT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.06108 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างแนวรับ S1 ที่ 0.06035 และแนวต้านกลาง (Hub) ที่ 0.06137 โครงสร้างปัจจุบันยังคงอยู่ในบริเวณขอบล่างของการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลระยะสั้นได้ใกล้กับค่าเฉลี่ยของจุดศูนย์กลาง จากข้อมูลทางเทคนิค พบว่าเครื่องมือ MACD แสดงสัญญาณการตัดข้ามเป็นบวก โดยเส้นเร็วและเส้นช้าเริ่มขยายตัวขึ้น ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากหรือขายมากเกินไป ขณะเดียวกัน ดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างสะท้อนถึงการลดลงของความผันผวนในระยะสั้น สำหรับค่าเฉลี่ยราคา MA และ EMA ยังไม่ได้ให้สัญญาณทิศทางที่ชัดเจน แต่แรงซื้อเริ่มสะสมตัวในระดับต่ำ ส่วนแรงขายก็ชะลอตัวลงในระดับราคาปัจจุบัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำ ตลาดรอคอยการยืนยันแนวโน้มใหม่ที่จะเกิดขึ้น แนวต้านสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ Hub 0.06137 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.00029 หากสามารถทะลุผ่านได้ แนวต้านแรกที่ควรจับตาคือ R1 ที่ 0.06214 ส่วนแนวรับสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ S1 ที่ 0.06035 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.00073 หากหลุดพ้นแนวรับนี้ แนวรับถัดไปที่ควรระวังคือ S2 ที่ 0.05958 สำหรับแนวต้านระยะไกล แนะนำให้ติดตาม R2 ที่ 0.06316 ทั้งนี้ ช่วงการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบเวลานี้ยังคงชัดเจนและมีขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Collect on Fanable?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาของโทเค็น COLLECT บนแพลตฟอร์ม Fanable:

1. การยอมรับแพลตฟอร์มและการเติบโตของผู้ใช้ – เมื่อมีนักสะสมเข้าร่วมมากขึ้น ความต้องการก็เพิ่มสูงขึ้น
2. ความรู้สึกของตลาด NFT – วัฏจักรขาขึ้น/ขาลงในวงกว้างของโลก NFT ส่งผลกระทบต่อสินค้าสะสม
3. การขยายขอบเขตการใช้งาน – กรณีการใช้งานใหม่ ๆ สำหรับโทเค็น COLLECT ช่วยขับเคลื่อนมูลค่า
4. ปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม – ยิ่งมีกิจกรรมมากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของโทเค็น
5. การร่วมมือกับครีเอเตอร์/แบรนด์ – ความร่วมมือที่มีคุณภาพช่วยดึงดูดผู้ใช้
6. กลไกการจัดการอุปทานโทเค็น – การให้รางวัลจากการ staking การเผาโทเค็น หรือการเปลี่ยนแปลงในการออกโทเค็น
7. สภาวะตลาดคริปโตโดยรวม – แนวโน้มของ Bitcoin/Ethereum ส่งผลกระทบต่อโทเค็นทุกชนิด
8. การอัปเดตการพัฒนาแพลตฟอร์ม – ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และการปรับปรุงต่าง ๆ
9. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
10. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ NFT/คริปโต

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Collect on Fanable วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ COLLECT ในวันนี้ เพราะพวกเขาเป็นนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ที่ต้องการข้อมูลตลาดปัจจุบันเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือถือครองโทเค็น การแสดงราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้พวกเขาติดตามมูลค่าพอร์ตการลงทุน ประเมินแนวโน้มของตลาด และวางแผนการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา Collect on Fanable

การคาดการณ์ราคา Collect on Fanable (COLLECT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ COLLECT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Collect on Fanable (COLLECT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Collect on Fanable อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Collect on Fanable จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา COLLECT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Collect on Fanable

วิธีการซื้อและลงทุน Collect on Fanable ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Collect on Fanable หรือยัง? การซื้อ COLLECT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Collect on Fanable ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Collect on Fanable (COLLECT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Collect on Fanable จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Collect on Fanable (COLLECT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Collect on Fanable ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Collect on Fanable ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Collect on Fanable (COLLECT)

Fanable is a real-world collectibles marketplace, powered by blockchain. It created a bespoke collectibles experience featuring thousands of items such as graded Pokemon cards, comic books and figurines. Fanable allows to vault your physical collectibles, enrich your collection with new items, or quickly sell to a broad audience of collectors. Its intuitive dashboards enable real-time portfolio & PnL tracking. It features a seamless bridge of web2/web3 with Stripe and crypto payment integrations and on-chain ownership proofs. Fanable allows for convenient retail user onboarding via multichannel platform distribution. The marketplace is available on iOS, Google Play, mobile-native and web versions. Backed by leading players at the intersection of collectibles and web3, including Ripple, Polygon, Morningstar, Borderless and others.

Collect on Fanable ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Collect on Fanable ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Collect on Fanable อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemNFT Marketplace

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Collect on Fanable

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:33:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Collect on Fanable (COLLECT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Collect on Fanable (COLLECT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Collect on Fanable ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
COLLECT/USDT
฿1.9482694
฿1.9482694฿1.9482694
-3.75%
1.54M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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COLLECT
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1 COLLECT = 1.942026 THB