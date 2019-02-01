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ราคาปัจจุบัน BitTorrent วันนี้ คือ 0.0000002616 THB มูลค่าตลาด BTT เท่ากับ 258,209,110.935920512628906784 THB ติดตามการอัปเดตราคา BTT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BitTorrent วันนี้ คือ 0.0000002616 THB มูลค่าตลาด BTT เท่ากับ 258,209,110.935920512628906784 THB ติดตามการอัปเดตราคา BTT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BTT

ข้อมูลราคา BTT

BTT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BTT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BTT

โทเคโนมิกส์ BTT

การคาดการณ์ราคา BTT

ประวัติ BTT

BTT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BTTเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต BTT

BTT USDT-M Futures

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ราคา BitTorrent(BTT)

ราคาปัจจุบัน 1 BTT เป็น THB

฿0.000008596176
฿0.000008596176฿0.000008596176
+1.67%1D
THB
BitTorrent (BTT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:06:16 (UTC+8)

ราคา BitTorrent วันนี้

ราคาปัจจุบัน BitTorrent (BTT) วันนี้ ฿ 0.0000002616, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BTT เป็น THB คือ ฿ 0.0000002616 ต่อ BTT.

BitTorrent มีอันดับที่ #114 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 258.21M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 987.04T BTT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTT เทรดระหว่าง ฿ 0.0000002567 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0000002639 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0001003672247856524 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0000084977390566672

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BTT เคลื่อนไหว -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.95% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.81K.

BitTorrent (BTT) ข้อมูลการตลาด

No.114

฿ 258.21M
฿ 258.21M฿ 258.21M

฿ 54.81K
฿ 54.81K฿ 54.81K

฿ 258.21M
฿ 258.21M฿ 258.21M

987.04T
987.04T 987.04T

987,037,885,840,674.74246524
987,037,885,840,674.74246524 987,037,885,840,674.74246524

0.01%

2019-02-01 00:00:00

฿ 0.0039432
฿ 0.0039432฿ 0.0039432

TRX

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BitTorrent คือ ฿ 258.21M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.81K อุปทานหมุนเวียนของ BTT คือ 987.04T โดยมีอุปทานรวมที่ 987037885840674.74246524 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 258.21M

ประวัติราคา BitTorrent THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0000002567
฿ 0.0000002567฿ 0.0000002567
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0000002639
฿ 0.0000002639฿ 0.0000002639
สูงสุด 24h

฿ 0.0000002567
฿ 0.0000002567฿ 0.0000002567

฿ 0.0000002639
฿ 0.0000002639฿ 0.0000002639

฿ 0.0001003672247856524
฿ 0.0001003672247856524฿ 0.0001003672247856524

฿ 0.0000084977390566672
฿ 0.0000084977390566672฿ 0.0000084977390566672

-0.08%

+1.67%

-0.95%

-0.95%

ประวัติราคา BitTorrent (BTT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา BitTorrent ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.000000141198+1.67%
30 วัน฿ -0.0000000104-3.83%
60 วัน฿ -0.0000000051-1.92%
90 วัน฿ -0.0000000584-18.25%
การเปลี่ยนแปลงราคา BitTorrent ในวันนี้

วันนี้ BTT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000000141198 (+1.67%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา BitTorrent ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000000104 (-3.83%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา BitTorrent ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BTT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0000000051 (-1.92%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา BitTorrent ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0000000584 (-18.25%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา BitTorrent (BTT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ BitTorrent

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด BitTorrent ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ BitTorrent?

ราคาของ BTT (BitTorrent Token) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. การยอมรับและการใช้งานในระบบนิเวศของ BitTorrent
3. พัฒนาการของเครือข่าย TRON (BTT ทำงานบน TRON)
4. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
5. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินคริปโต
6. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอื่น ๆ ที่สำคัญ
7. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและกรณีการใช้งานในโลกจริง
8. การประกาศความร่วมมือหรือพันธมิตร
9. ภาวะอุปสงค์และอุปทาน
10. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ BitTorrent วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา BTT ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างแข็งขัน การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขายตามแนวโน้มตลาด การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนของ BTT ทำให้การทราบราคาแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดและนักลงทุน

การคาดการณ์ราคา BitTorrent

การคาดการณ์ราคา BitTorrent (BTT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BTT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BitTorrent (BTT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BitTorrent อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BitTorrent จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BTT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BitTorrent

วิธีการซื้อและลงทุน BitTorrent ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย BitTorrent หรือยัง? การซื้อ BTT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ BitTorrent ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ BitTorrent (BTT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว BitTorrent จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ BitTorrent (BTT)

คุณสามารถทำอะไรกับ BitTorrent ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ BitTorrent ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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อะไรคือ BitTorrent (BTT)

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

BitTorrent ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก BitTorrent ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ BitTorrent อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Alleged SEC SecuritiesBinance LaunchpadBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BitTorrent

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:06:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BitTorrent (BTT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BitTorrent

BTT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ BTT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส BTT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด BitTorrent (BTT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน BitTorrent ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BTT/USDT
฿0.000008599462
฿0.000008599462฿0.000008599462
+1.63%
211.10B (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 BTT = 0.0000085961 THB