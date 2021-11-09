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ราคาปัจจุบัน ENS วันนี้ คือ 4.028 THB มูลค่าตลาด ENS เท่ากับ 162,766,031.52402357144 THB ติดตามการอัปเดตราคา ENS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ENS วันนี้ คือ 4.028 THB มูลค่าตลาด ENS เท่ากับ 162,766,031.52402357144 THB ติดตามการอัปเดตราคา ENS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENS

ข้อมูลราคา ENS

ENS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ENS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ENS

โทเคโนมิกส์ ENS

การคาดการณ์ราคา ENS

ประวัติ ENS

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ตัวแปลง ENSเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา ENS(ENS)

ราคาปัจจุบัน 1 ENS เป็น THB

฿132.36008
฿132.36008฿132.36008
-1.08%1D
THB
ENS (ENS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:17:43 (UTC+8)

ราคา ENS วันนี้

ราคาปัจจุบัน ENS (ENS) วันนี้ ฿ 4.028, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ENS เป็น THB คือ ฿ 4.028 ต่อ ENS.

ENS มีอันดับที่ #132 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 162.77M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 40.41M ENS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ENS เทรดระหว่าง ฿ 4.003 (ต่ำ) กับ ฿ 4.089 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,815.68961564774263938 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 141.38563239125416884

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ENS เคลื่อนไหว +0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.52K.

ENS (ENS) ข้อมูลการตลาด

No.132

฿ 162.77M
฿ 162.77M฿ 162.77M

฿ 56.52K
฿ 56.52K฿ 56.52K

฿ 402.80M
฿ 402.80M฿ 402.80M

40.41M
40.41M 40.41M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.01%

2021-11-09 00:00:00

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ENS คือ ฿ 162.77M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.52K อุปทานหมุนเวียนของ ENS คือ 40.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 402.80M

ประวัติราคา ENS THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 4.003
฿ 4.003฿ 4.003
ต่ำสุด 24h
฿ 4.089
฿ 4.089฿ 4.089
สูงสุด 24h

฿ 4.003
฿ 4.003฿ 4.003

฿ 4.089
฿ 4.089฿ 4.089

฿ 2,815.68961564774263938
฿ 2,815.68961564774263938฿ 2,815.68961564774263938

฿ 141.38563239125416884
฿ 141.38563239125416884฿ 141.38563239125416884

+0.19%

-1.08%

-6.18%

-6.18%

ประวัติราคา ENS (ENS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ENS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -1.4451-1.08%
30 วัน฿ -0.486-10.77%
60 วัน฿ -1.319-24.67%
90 วัน฿ -2.142-34.72%
การเปลี่ยนแปลงราคา ENS ในวันนี้

วันนี้ ENS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.4451 (-1.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ENS ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.486 (-10.77%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ENS ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ENS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.319 (-24.67%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ENS ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -2.142 (-34.72%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ENS (ENS) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ ENS

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ENS ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด ENS วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ENS: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

ENS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.036 ราคาเคลื่อนตัวอยู่ใต้จุดศูนย์กลางของโซน S2 ซึ่งอยู่ที่ 4.0453 ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยแนวรับ-แนวต้าน (Pivot Point) อยู่ที่ 4.0643 โครงสร้างปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงการปรับฐานในระดับต่ำ โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันบริเวณด้านล่างของโซนกลาง ราคาได้เบี่ยงเบนออกจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น และตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงทดสอบแนวรับสำคัญ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA7 และ EMA7 ต่างแสดงสัญญาณการเรียงตัวแบบซื้อ ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD ก็เกิดสัญญาณ Golden Cross แล้ว ส่วนค่า RSI ยังคงอยู่ในช่วงกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อหรือขายมากจนเกินไป ทั้งสองเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นตัวชี้วัดความแรงของแนวโน้ม (Fast and Slow Lines) ต่างส่งสัญญาณไปในทิศทางเดียวกัน พลังงานการเคลื่อนไหวของราคากระจุกตัวอยู่ในฝั่งฝ่ายซื้อระยะสั้น อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับค่อนข้างคงที่ ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อหรือขายเกินขอบเขต รวมถึงช่องแคบของ Bollinger Bands ก็ยังไม่ขยายหรือหดตัวอย่างชัดเจน ทำให้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ มีความสอดคล้องกันในระยะสั้น สำหรับระดับแนวต้านใกล้เคียง ได้แก่ จุดศูนย์กลาง S1 ที่ 4.0546 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.48% ขณะที่แนวต้านหลักของโซนกลางอยู่ที่ 4.0643 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันราว 1.4% ส่วนแนวต้าน R1 อยู่ที่ 4.0736 ซึ่งเป็นระดับแนวต้านระยะไกล สำหรับแนวรับด้านล่าง ได้แก่ โซน S2 ที่ 4.0453 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันเพียง 0.23% ระหว่างโซน S1 และ S2 นั้น ถือเป็นพื้นที่การซื้อขายที่หนาแน่น ในขณะที่แนวต้าน R2 อยู่ที่ 4.0833 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันราว 1.9% ระยะห่างระหว่างระดับสำคัญเหล่านี้ค่อนข้างใกล้ชิด ทำให้ช่วงการเคลื่อนไหวของราคาถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่แคบๆ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ ENS?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น ENS (Ethereum Name Service):

1. การยอมรับเครือข่าย Ethereum – การใช้งาน ETH ที่เพิ่มสูงขึ้นจะช่วยเพิ่มความต้องการโดเมน .eth
2. ปริมาณการลงทะเบียนโดเมน – การลงทะเบียนที่มากขึ้นจะยิ่งเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของโทเค็น ENS
3. การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล – ผู้ถือโทเค็นจะมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอล
4. การเติบโตของ Web3 – การขยายตัวของเว็บแบบกระจายศูนย์จะช่วยเพิ่มมูลค่าของ ENS
5. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตจะส่งผลต่อการกำหนดราคา ENS
6. พัฒนาการทางเทคนิค – การอัปเกรดโปรโตคอลและฟีเจอร์ใหม่ ๆ
7. การแข่งขันจากบริการชื่อโดเมนอื่น ๆ
8. บรรยากาศด้านกฎระเบียบสำหรับโครงการคริปโตและ Web3

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ ENS วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา ENS ในวันนี้ เพราะเป็นโทเค็นบริการโดเมนของ Ethereum ที่ได้รับความนิยม นักลงทุนติดตามราคาประจำวันเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย การจัดการพอร์ตการลงทุน และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาบ่งชี้ถึงการยอมรับโดเมนแบบกระจายศูนย์และการเติบโตของ Web3 นักเทรดใช้ราคาปัจจุบันเพื่อกำหนดจุดเข้า/ออกการลงทุน

การคาดการณ์ราคา ENS

การคาดการณ์ราคา ENS (ENS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ENS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ENS (ENS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ENS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ENS จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ENS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ENS

วิธีการซื้อและลงทุน ENS ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ENS หรือยัง? การซื้อ ENS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ENS ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ENS (ENS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ENS จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ENS (ENS)

คุณสามารถทำอะไรกับ ENS ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ENS ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ ENS (ENS) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ ENS (ENS)

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

ENS ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ENS ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ENS อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemGovernanceDecentralized Identifier (DID)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ENS

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:17:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ENS (ENS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENS

ENS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ENS โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ENS USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด ENS (ENS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ENS ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ENS/USDT
฿132.36008
฿132.36008฿132.36008
-1.17%
13.97K (USDT)
ENS/USDC
฿132.32722
฿132.32722฿132.32722
-1.15%
6.53K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ENS เป็น THB

จำนวน

ENS
ENS
THB
THB

1 ENS = 132.36008 THB