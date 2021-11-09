ราคา ENS(ENS)
ราคาปัจจุบัน ENS (ENS) วันนี้ ฿ 4.028, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ENS เป็น THB คือ ฿ 4.028 ต่อ ENS.
ENS มีอันดับที่ #132 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 162.77M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 40.41M ENS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ENS เทรดระหว่าง ฿ 4.003 (ต่ำ) กับ ฿ 4.089 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,815.68961564774263938 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 141.38563239125416884
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ENS เคลื่อนไหว +0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.52K.
No.132
0.01%
2021-11-09 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ENS คือ ฿ 162.77M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.52K อุปทานหมุนเวียนของ ENS คือ 40.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 402.80M
+0.19%
-1.08%
-6.18%
-6.18%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ENS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -1.4451
|-1.08%
|30 วัน
|฿ -0.486
|-10.77%
|60 วัน
|฿ -1.319
|-24.67%
|90 วัน
|฿ -2.142
|-34.72%
วันนี้ ENS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.4451 (-1.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.486 (-10.77%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ENS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.319 (-24.67%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -2.142 (-34.72%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ENS ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ENS: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
ENS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4.036 ราคาเคลื่อนตัวอยู่ใต้จุดศูนย์กลางของโซน S2 ซึ่งอยู่ที่ 4.0453 ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยแนวรับ-แนวต้าน (Pivot Point) อยู่ที่ 4.0643 โครงสร้างปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงการปรับฐานในระดับต่ำ โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันบริเวณด้านล่างของโซนกลาง ราคาได้เบี่ยงเบนออกจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น และตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงทดสอบแนวรับสำคัญ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA7 และ EMA7 ต่างแสดงสัญญาณการเรียงตัวแบบซื้อ ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD ก็เกิดสัญญาณ Golden Cross แล้ว ส่วนค่า RSI ยังคงอยู่ในช่วงกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อหรือขายมากจนเกินไป ทั้งสองเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นตัวชี้วัดความแรงของแนวโน้ม (Fast and Slow Lines) ต่างส่งสัญญาณไปในทิศทางเดียวกัน พลังงานการเคลื่อนไหวของราคากระจุกตัวอยู่ในฝั่งฝ่ายซื้อระยะสั้น อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับค่อนข้างคงที่ ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อหรือขายเกินขอบเขต รวมถึงช่องแคบของ Bollinger Bands ก็ยังไม่ขยายหรือหดตัวอย่างชัดเจน ทำให้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ มีความสอดคล้องกันในระยะสั้น สำหรับระดับแนวต้านใกล้เคียง ได้แก่ จุดศูนย์กลาง S1 ที่ 4.0546 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.48% ขณะที่แนวต้านหลักของโซนกลางอยู่ที่ 4.0643 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันราว 1.4% ส่วนแนวต้าน R1 อยู่ที่ 4.0736 ซึ่งเป็นระดับแนวต้านระยะไกล สำหรับแนวรับด้านล่าง ได้แก่ โซน S2 ที่ 4.0453 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันเพียง 0.23% ระหว่างโซน S1 และ S2 นั้น ถือเป็นพื้นที่การซื้อขายที่หนาแน่น ในขณะที่แนวต้าน R2 อยู่ที่ 4.0833 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันราว 1.9% ระยะห่างระหว่างระดับสำคัญเหล่านี้ค่อนข้างใกล้ชิด ทำให้ช่วงการเคลื่อนไหวของราคาถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่แคบๆ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ ENS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ENS ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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