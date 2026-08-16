ราคา dYdX(DYDX)
ราคาปัจจุบัน dYdX (DYDX) วันนี้ ฿ 0.10742, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.71% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DYDX เป็น THB คือ ฿ 0.10742 ต่อ DYDX.
dYdX มีอันดับที่ #180 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 90.67M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 844.08M DYDX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DYDX เทรดระหว่าง ฿ 0.10713 (ต่ำ) กับ ฿ 0.11207 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 148.4433631438740884 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.1847938196572387108
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DYDX เคลื่อนไหว +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 70.97K.
No.180
84.40%
0.01%
NONE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ dYdX คือ ฿ 90.67M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 70.97K อุปทานหมุนเวียนของ DYDX คือ 844.08M โดยมีอุปทานรวมที่ 958342962.317931 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 107.42M
+0.07%
-3.71%
-5.62%
-5.62%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา dYdX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.1356836
|-3.71%
|30 วัน
|฿ -0.01829
|-14.55%
|60 วัน
|฿ -0.01608
|-13.03%
|90 วัน
|฿ -0.02557
|-19.23%
วันนี้ DYDX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1356836 (-3.71%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01829 (-14.55%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DYDX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01608 (-13.03%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02557 (-19.23%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด dYdX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DYDX: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
DYDX_USDT ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.11117 และเคลื่อนตัวเหนือค่าเฉลี่ยกลาง (Hub) ที่ระดับ 0.1108 ราคาได้พยายามทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.1112 แต่ยังไม่สำเร็จ ทำให้สถานการณ์ในระบบโครงสร้างตลาดยังคงอยู่ในโซนที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและ EMA แสดงสัญญาณซื้อในระดับ 3-4 พร้อมทิศทางของตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน ส่วนโครงสร้างตลาดยังคงอยู่ในภาวะปรับตัวขึ้นหลังจากเกิดการแกว่งตัวในกรอบแคบๆ MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross ซึ่งสะท้อนถึงแรงผลักดันระยะสั้นที่กำลังเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน RSI ยังอยู่ในช่วงค่ากลาง ไม่พบค่าผิดปกติที่บ่งบอกถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน KDJ และ StochRSI ต่างแสดงให้เห็นถึงความเป็นฝ่ายซื้อที่เหนือกว่า แม้ว่าความผันผวนจะยังไม่ได้ขยายตัวอย่างชัดเจน ตัวชี้วัดแบบเร็วและแบบช้าเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงพลังงานที่กระจายตัวอย่างมีเสถียรภาพ แถบ Bollinger Bands เปิดกว้างอย่างราบรื่น โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยกลาง ไม่ปรากฏสัญญาณการผันผวนรุนแรงแต่อย่างใด แนวต้านสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.1112 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.5% เท่านั้น ส่วนแนวต้านไกลออกไปที่ระดับ R2 อยู่ที่ 0.1119 ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นที่ทดสอบการปรับตัวขึ้นได้อีกครั้ง สำหรับแนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลาง (Hub) ที่ระดับ 0.1108 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 0.3% แนวรับรองลงมาอยู่ที่ S1 ที่ระดับ 0.1101 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันการปรับตัวลง และแนวรับระยะไกล S2 ที่ระดับ 0.1097 ซึ่งจะมีความหมายเชิงวิเคราะห์ต่อเมื่อราคาสามารถหลุดลงไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางเท่านั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ dYdX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก dYdX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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