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ราคาปัจจุบัน dYdX วันนี้ คือ 0.10742 THB มูลค่าตลาด DYDX เท่ากับ 90,671,517.147602887406 THB ติดตามการอัปเดตราคา DYDX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน dYdX วันนี้ คือ 0.10742 THB มูลค่าตลาด DYDX เท่ากับ 90,671,517.147602887406 THB ติดตามการอัปเดตราคา DYDX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DYDX

ข้อมูลราคา DYDX

DYDX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ DYDX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DYDX

โทเคโนมิกส์ DYDX

การคาดการณ์ราคา DYDX

ประวัติ DYDX

DYDX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง DYDXเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต DYDX

DYDX USDT-M Futures

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ราคา dYdX(DYDX)

ราคาปัจจุบัน 1 DYDX เป็น THB

฿3.5215554
฿3.5215554฿3.5215554
-3.71%1D
THB
dYdX (DYDX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:09:02 (UTC+8)

ราคา dYdX วันนี้

ราคาปัจจุบัน dYdX (DYDX) วันนี้ ฿ 0.10742, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.71% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DYDX เป็น THB คือ ฿ 0.10742 ต่อ DYDX.

dYdX มีอันดับที่ #180 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 90.67M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 844.08M DYDX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DYDX เทรดระหว่าง ฿ 0.10713 (ต่ำ) กับ ฿ 0.11207 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 148.4433631438740884 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.1847938196572387108

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DYDX เคลื่อนไหว +0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 70.97K.

dYdX (DYDX) ข้อมูลการตลาด

No.180

฿ 90.67M
฿ 90.67M฿ 90.67M

฿ 70.97K
฿ 70.97K฿ 70.97K

฿ 107.42M
฿ 107.42M฿ 107.42M

844.08M
844.08M 844.08M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

958,342,962.317931
958,342,962.317931 958,342,962.317931

84.40%

0.01%

NONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ dYdX คือ ฿ 90.67M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 70.97K อุปทานหมุนเวียนของ DYDX คือ 844.08M โดยมีอุปทานรวมที่ 958342962.317931 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 107.42M

ประวัติราคา dYdX THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.10713
฿ 0.10713฿ 0.10713
ต่ำสุด 24h
฿ 0.11207
฿ 0.11207฿ 0.11207
สูงสุด 24h

฿ 0.10713
฿ 0.10713฿ 0.10713

฿ 0.11207
฿ 0.11207฿ 0.11207

฿ 148.4433631438740884
฿ 148.4433631438740884฿ 148.4433631438740884

฿ 2.1847938196572387108
฿ 2.1847938196572387108฿ 2.1847938196572387108

+0.07%

-3.71%

-5.62%

-5.62%

ประวัติราคา dYdX (DYDX) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา dYdX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.1356836-3.71%
30 วัน฿ -0.01829-14.55%
60 วัน฿ -0.01608-13.03%
90 วัน฿ -0.02557-19.23%
การเปลี่ยนแปลงราคา dYdX ในวันนี้

วันนี้ DYDX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1356836 (-3.71%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา dYdX ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01829 (-14.55%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา dYdX ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DYDX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01608 (-13.03%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา dYdX ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02557 (-19.23%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา dYdX (DYDX) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ dYdX

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด dYdX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด dYdX วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DYDX: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

DYDX_USDT ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.11117 และเคลื่อนตัวเหนือค่าเฉลี่ยกลาง (Hub) ที่ระดับ 0.1108 ราคาได้พยายามทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.1112 แต่ยังไม่สำเร็จ ทำให้สถานการณ์ในระบบโครงสร้างตลาดยังคงอยู่ในโซนที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและ EMA แสดงสัญญาณซื้อในระดับ 3-4 พร้อมทิศทางของตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน ส่วนโครงสร้างตลาดยังคงอยู่ในภาวะปรับตัวขึ้นหลังจากเกิดการแกว่งตัวในกรอบแคบๆ MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross ซึ่งสะท้อนถึงแรงผลักดันระยะสั้นที่กำลังเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน RSI ยังอยู่ในช่วงค่ากลาง ไม่พบค่าผิดปกติที่บ่งบอกถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน KDJ และ StochRSI ต่างแสดงให้เห็นถึงความเป็นฝ่ายซื้อที่เหนือกว่า แม้ว่าความผันผวนจะยังไม่ได้ขยายตัวอย่างชัดเจน ตัวชี้วัดแบบเร็วและแบบช้าเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงพลังงานที่กระจายตัวอย่างมีเสถียรภาพ แถบ Bollinger Bands เปิดกว้างอย่างราบรื่น โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยกลาง ไม่ปรากฏสัญญาณการผันผวนรุนแรงแต่อย่างใด แนวต้านสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.1112 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.5% เท่านั้น ส่วนแนวต้านไกลออกไปที่ระดับ R2 อยู่ที่ 0.1119 ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นที่ทดสอบการปรับตัวขึ้นได้อีกครั้ง สำหรับแนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลาง (Hub) ที่ระดับ 0.1108 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 0.3% แนวรับรองลงมาอยู่ที่ S1 ที่ระดับ 0.1101 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันการปรับตัวลง และแนวรับระยะไกล S2 ที่ระดับ 0.1097 ซึ่งจะมีความหมายเชิงวิเคราะห์ต่อเมื่อราคาสามารถหลุดลงไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางเท่านั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ dYdX?

ปัจจัยสำคัญหลายประการมีอิทธิพลต่อราคาโทเค็น DYDX:

1. ปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม dYdX – เมื่อกิจกรรมเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการโทเค็นก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
2. รายได้ของโปรโตคอลและการสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมในการซื้อขายอนุพันธ์
3. ข้อเสนอการกำกับดูแลและการอัปเกรดแพลตฟอร์มที่ส่งผลต่อประโยชน์ใช้สอย
4. ความรู้สึกและกระแสการยอมรับในตลาด DeFi โดยรวม
5. การแข่งขันจากกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์อื่น ๆ
6. รางวัลจากการเดิมพันโทเค็นและโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
7. สิ่งจูงใจสำหรับผู้ทำตลาดและโครงการขุดเหมืองสภาพคล่อง
8. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายอนุพันธ์
9. การบูรณาการกับโปรโตคอล DeFi อื่น ๆ
10. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีและความสัมพันธ์กับราคาบิตคอยน์

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ dYdX วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ dYdX (DYDX) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจในการซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การวิเคราะห์ตลาด และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน ในฐานะโทเค็นของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ ราคา DYDX จึงส่งผลต่อกลยุทธ์การซื้อขายและการคำนวณกำไร นักลงทุนติดตามราคาประจำวันเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน กำหนดจุดเข้าออกการลงทุน และตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือการถือครองตำแหน่งต่าง ๆ

การคาดการณ์ราคา dYdX

การคาดการณ์ราคา dYdX (DYDX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DYDX ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา dYdX (DYDX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ dYdX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา dYdX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DYDX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา dYdX

วิธีการซื้อและลงทุน dYdX ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย dYdX หรือยัง? การซื้อ DYDX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ dYdX ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ dYdX (DYDX) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว dYdX จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ dYdX (DYDX)

คุณสามารถทำอะไรกับ dYdX ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ dYdX ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ dYdX (DYDX) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ dYdX (DYDX)

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

dYdX ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก dYdX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ dYdX อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AppchainsBridged-TokensCosmos Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ dYdX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:09:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ dYdX (DYDX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ dYdX

DYDX USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด dYdX (DYDX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน dYdX ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DYDX/USDT
฿3.5202442
฿3.5202442฿3.5202442
-3.76%
650.65K (USDT)
DYDX/USDC
฿3.5179496
฿3.5179496฿3.5179496
-3.57%
483.12K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ DYDX เป็น THB

จำนวน

DYDX
DYDX
THB
THB

1 DYDX = 3.5212276 THB