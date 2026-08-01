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ราคาปัจจุบัน TENDIES วันนี้ คือ 0.01275 THB มูลค่าตลาด TENDIES เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา TENDIES เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TENDIES วันนี้ คือ 0.01275 THB มูลค่าตลาด TENDIES เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา TENDIES เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TENDIES

ข้อมูลราคา TENDIES

TENDIES คืออะไร

โทเคโนมิกส์ TENDIES

การคาดการณ์ราคา TENDIES

ประวัติ TENDIES

TENDIES คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง TENDIESเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต TENDIES

TENDIES USDT-M Futures

Pre-market

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TENDIES โลโก้

ราคา TENDIES(TENDIES)

ราคาปัจจุบัน 1 TENDIES เป็น THB

฿0.417945
฿0.417945฿0.417945
+1.59%1D
THB
TENDIES (TENDIES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:17:37 (UTC+8)

ราคา TENDIES วันนี้

ราคาปัจจุบัน TENDIES (TENDIES) วันนี้ ฿ 0.01275, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TENDIES เป็น THB คือ ฿ 0.01275 ต่อ TENDIES.

TENDIES มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- TENDIES ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TENDIES เทรดระหว่าง ฿ 0.01142 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01375 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TENDIES เคลื่อนไหว +5.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -34.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 71.79K.

TENDIES (TENDIES) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 71.79K
฿ 71.79K฿ 71.79K

฿ 12.75M
฿ 12.75M฿ 12.75M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TENDIES คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 71.79K อุปทานหมุนเวียนของ TENDIES คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 12.75M

ประวัติราคา TENDIES THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01142
฿ 0.01142฿ 0.01142
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01375
฿ 0.01375฿ 0.01375
สูงสุด 24h

฿ 0.01142
฿ 0.01142฿ 0.01142

฿ 0.01375
฿ 0.01375฿ 0.01375

--
----

--
----

+5.02%

+1.59%

-34.42%

-34.42%

ประวัติราคา TENDIES (TENDIES) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา TENDIES ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0065413+1.59%
30 วัน฿ -0.00128-9.13%
60 วัน฿ +0.00875+218.75%
90 วัน฿ +0.00875+218.75%
การเปลี่ยนแปลงราคา TENDIES ในวันนี้

วันนี้ TENDIES บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0065413 (+1.59%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา TENDIES ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00128 (-9.13%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา TENDIES ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TENDIES เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00875 (+218.75%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา TENDIES ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00875 (+218.75%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา TENDIES (TENDIES) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ TENDIES

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด TENDIES ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด TENDIES วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TENDIES: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

TENDIES_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.01486 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลาง (Pivot Point) ที่ 0.01448 และอยู่ในช่วงระหว่างแนวต้าน R1 ที่ 0.015 ระบบโครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นว่าราคาได้ทะลุผ่านแกนกลางแล้ว ทำให้โครงสร้างฝ่ายซื้อครองตำแหน่งเป็นฝ่ายนำชั่วคราว กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นส่งสัญญาณซื้อ ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงเรียงตัวแบบเป็นกลาง ตลาดอยู่ในช่วงการเลือกทิศทางหลังจากการปรับฐานแบบแกว่งตัว โดยโครงสร้างยังไม่ได้เกิดความเบี่ยงเบนที่ชัดเจน ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดขวางลง (Dead Cross) และแท่งพลังงานได้เปลี่ยนเป็นโซนลบแล้ว เส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังกระจายตัวลง สะท้อนถึงแรงขายระยะสั้นที่กำลังทยอยปล่อยออกมา ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากหรือขายมากจนเกินไป ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างปรับตัวลดลง ยืนยันถึงการชะลอตัวของแรงขับเคลื่อนระยะสั้น แถบ Bollinger Bands หดตัวแคบลง บ่งชี้ถึงการลดลงของความผันผวน ขณะที่แรงซื้อและแรงขายอยู่ในภาวะสมดุลชั่วคราวใกล้ระดับราคาปัจจุบัน ขาดแรงผลักดันแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเด่นชัด แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ 0.015 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.00014 แนวต้านรองอยู่ที่ 0.01588 ห่างจากปัจจุบัน 0.00102 ส่วนแนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลาง 0.01448 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.00038 แนวรับรองอยู่ที่ 0.0136 ห่างจากปัจจุบัน 0.00126 ทั้งนี้ ระดับราคาสำคัญต่างๆ กระจุกตัวอยู่ในช่วง 0.1% ถึง 7% รอบๆ ราคาปัจจุบัน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา TENDIES

การคาดการณ์ราคา TENDIES (TENDIES) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TENDIES ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TENDIES (TENDIES) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TENDIES อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TENDIES จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TENDIES ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TENDIES

วิธีการซื้อและลงทุน TENDIES ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย TENDIES หรือยัง? การซื้อ TENDIES บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ TENDIES ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ TENDIES (TENDIES) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว TENDIES จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ TENDIES (TENDIES)

คุณสามารถทำอะไรกับ TENDIES ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ TENDIES ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ TENDIES (TENDIES)

TENDIES คือเหรียญมีม

TENDIES ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก TENDIES ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

4chan-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TENDIES

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:17:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TENDIES (TENDIES)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TENDIES

TENDIES USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ TENDIES โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส TENDIES USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด TENDIES (TENDIES) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน TENDIES ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TENDIES/USD1
฿0.416306
฿0.416306฿0.416306
+1.84%
4.19M (USDT)
TENDIES/USDT
฿0.417945
฿0.417945฿0.417945
+1.43%
5.69M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ TENDIES เป็น THB

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TENDIES
THB
THB

1 TENDIES = 0.417945 THB