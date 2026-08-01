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ราคาปัจจุบัน ProjectVex วันนี้ คือ 0.002226 THB มูลค่าตลาด VEXAI เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา VEXAI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ProjectVex วันนี้ คือ 0.002226 THB มูลค่าตลาด VEXAI เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา VEXAI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VEXAI

ข้อมูลราคา VEXAI

VEXAI คืออะไร

โทเคโนมิกส์ VEXAI

การคาดการณ์ราคา VEXAI

ประวัติ VEXAI

VEXAI คู่มือการซื้อ

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ราคา ProjectVex(VEXAI)

ราคาปัจจุบัน 1 VEXAI เป็น THB

฿0.07296828
฿0.07296828฿0.07296828
+1.36%1D
THB
ProjectVex (VEXAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:57:13 (UTC+8)

ราคา ProjectVex วันนี้

ราคาปัจจุบัน ProjectVex (VEXAI) วันนี้ ฿ 0.002226, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VEXAI เป็น THB คือ ฿ 0.002226 ต่อ VEXAI.

ProjectVex มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- VEXAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VEXAI เทรดระหว่าง ฿ 0.002065 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002728 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VEXAI เคลื่อนไหว +1.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -11.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.95K.

ProjectVex (VEXAI) ข้อมูลการตลาด

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฿ 59.95K
฿ 59.95K฿ 59.95K

฿ 0.00
฿ 0.00฿ 0.00

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ROBINHOOD

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ProjectVex คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.95K อุปทานหมุนเวียนของ VEXAI คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา ProjectVex THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.002065
฿ 0.002065฿ 0.002065
ต่ำสุด 24h
฿ 0.002728
฿ 0.002728฿ 0.002728
สูงสุด 24h

฿ 0.002065
฿ 0.002065฿ 0.002065

฿ 0.002728
฿ 0.002728฿ 0.002728

--
----

--
----

+1.04%

+1.36%

-11.43%

-11.43%

ประวัติราคา ProjectVex (VEXAI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ProjectVex ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00097905+1.36%
30 วัน฿ -0.00478-68.23%
60 วัน฿ -0.000774-25.80%
90 วัน฿ -0.000774-25.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา ProjectVex ในวันนี้

วันนี้ VEXAI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00097905 (+1.36%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ProjectVex ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00478 (-68.23%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ProjectVex ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน VEXAI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000774 (-25.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ProjectVex ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000774 (-25.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ProjectVex (VEXAI) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ ProjectVex

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ProjectVex ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด ProjectVex วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด VEXAI: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

VEXAI_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณจุดศูนย์กลาง 0.00271 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาเคลื่อนตัวซ้อนทับกับระบบฮับ ทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังขาดความชัดเจนในการเบี่ยงเบน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวในรูปแบบกระทิง แสดงถึงแรงซื้อที่ยังคงมีอยู่ในระดับเฉพาะจุด ดัชนี MACD เกิดโครงสร้างการตัดขวางลง (Death Cross) บ่งชี้ถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของพลังงานตลาด RSI อยู่ในโซนเป็นกลาง ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังไม่สามารถทำลายสมดุลได้ ตัวชี้วัดเร็ว-ช้าแสดงถึงการแยกชั้น สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างพลังงานระยะสั้นกับแนวโน้มระยะกลาง ค่าความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างรุนแรง ระดับแนวต้าน R1 ที่ 0.00282 อยู่ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 4% ถือเป็นเป้าหมายการทดสอบในระยะใกล้ ส่วนแนวรับ S1 ที่ 0.00256 อยู่ห่างจากราคาปัจจุบันราว 5.5% ซึ่งช่วยรองรับการปรับตัวลดลงในระยะแรก ขณะเดียวกัน ระดับ R2 ที่ 0.00297 และ S2 ที่ 0.00245 กำหนดขอบเขตแนวบนและแนวล่างไว้อย่างชัดเจน ระดับสำคัญกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ตลาดจึงอยู่ในภาวะทรงตัวและปรับฐานอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา ProjectVex

การคาดการณ์ราคา ProjectVex (VEXAI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VEXAI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ProjectVex (VEXAI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ProjectVex อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ProjectVex จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VEXAI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ProjectVex

วิธีการซื้อและลงทุน ProjectVex ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ProjectVex หรือยัง? การซื้อ VEXAI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ProjectVex ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ProjectVex (VEXAI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ProjectVex จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ProjectVex (VEXAI)

คุณสามารถทำอะไรกับ ProjectVex ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ProjectVex ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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การซื้อ ProjectVex (VEXAI) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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อะไรคือ ProjectVex (VEXAI)

VEXAI คือเหรียญมีม

ProjectVex ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ProjectVex ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ProjectVex

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:57:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ProjectVex (VEXAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ProjectVex

VEXAI USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ VEXAI โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส VEXAI USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด ProjectVex (VEXAI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ProjectVex ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
VEXAI/USD1
฿0.07247658
฿0.07247658฿0.07247658
+0.63%
22.32M (USDT)
VEXAI/USDT
฿0.07264048
฿0.07264048฿0.07264048
+0.45%
24.56M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ VEXAI เป็น THB

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VEXAI
VEXAI
THB
THB

1 VEXAI = 0.07296828 THB