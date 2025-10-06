ราคาปัจจุบัน Frankencoin วันนี้ คือ 1.2594 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZCHF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ZCHF ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Frankencoin วันนี้ คือ 1.2594 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZCHF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ZCHF ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 ZCHF เป็น USD

0.00%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:28:09 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Frankencoin (ZCHF) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

0.00%

0.00%

+0.03%

+0.03%

ราคาเรียลไทม์ Frankencoin (ZCHF) คือ $ 1.2594 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดZCHF ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.2573 และราคาสูงสุด $ 1.2603 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ZCHF คือ $ 1.4867555171082332 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.0691543241973427

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ZCHF มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.03% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Frankencoin (ZCHF) ข้อมูลการตลาด

No.4029

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Frankencoin คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 115.00K อุปทานหมุนเวียนของ ZCHF คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 9569702 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.05M

ประวัติราคา Frankencoin (ZCHF) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Frankencoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ +0.008+0.63%
60 วัน$ +0.6594+109.90%
90 วัน$ +0.6594+109.90%
การเปลี่ยนแปลงราคา Frankencoin ในวันนี้

วันนี้ ZCHF บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Frankencoin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.008 (+0.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Frankencoin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZCHF เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.6594 (+109.90%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Frankencoin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.6594 (+109.90%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Frankencoin (ZCHF) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Frankencoinทันที

อะไรคือ Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin เป็นสเตเบิลคอยน์แบบมีหลักประกันซึ่งไม่ใช้โอราเคิล และตรึงมูลค่าไว้ตามค่าเงินฟรังก์สวิส

Frankencoin มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Frankencoin ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบZCHFความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Frankencoin บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Frankencoin ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Frankencoin (USD)

Frankencoin (ZCHF) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Frankencoin (ZCHF) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Frankencoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Frankencoin ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Frankencoin (ZCHF)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Frankencoin (ZCHF) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ZCHFโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Frankencoin (ZCHF)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Frankencoinใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Frankencoin บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ZCHF เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Frankencoin(ZCHF) เป็น VND
33,141.111
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น AUD
A$1.901694
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น GBP
0.94455
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น EUR
1.07049
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น USD
$1.2594
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น MYR
RM5.28948
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น TRY
52.844424
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น JPY
¥191.4288
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น ARS
ARS$1,846.620438
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น RUB
99.80745
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น INR
111.104268
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น IDR
Rp20,989.991604
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น PHP
74.506104
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น EGP
￡E.59.645184
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น BRL
R$6.750384
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น CAD
C$1.750566
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น BDT
154.125372
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น NGN
1,835.852568
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น COP
$4,881.384024
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น ZAR
R.21.586116
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น UAH
53.008146
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น TZS
T.Sh.3,094.3458
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น VES
Bs272.0304
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น CLP
$1,187.6142
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น PKR
Rs353.853618
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น KZT
677.456448
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น THB
฿40.728996
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น TWD
NT$38.487264
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น AED
د.إ4.621998
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น CHF
Fr0.994926
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น HKD
HK$9.772944
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น AMD
֏482.148696
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น MAD
.د.م11.611668
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น MXN
$23.198148
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น SAR
ريال4.72275
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น ETB
Br190.54722
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น KES
KSh162.752262
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น JOD
د.أ0.8929146
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น PLN
4.559028
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น RON
лв5.47839
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น SEK
kr11.787984
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น BGN
лв2.103198
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น HUF
Ft419.090538
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น CZK
26.25849
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น KWD
د.ك0.3853764
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น ILS
4.09305
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น BOB
Bs8.702454
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น AZN
2.14098
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น TJS
SM11.636856
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น GEL
3.425568
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น AOA
Kz1,154.353446
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น BHD
.د.ب0.4735344
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น BMD
$1.2594
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น DKK
kr8.06016
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น HNL
L33.197784
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น MUR
57.201948
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น NAD
$21.699462
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น NOK
kr12.556218
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น NZD
$2.166168
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น PAB
B/.1.2594
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น PGK
K5.276886
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น QAR
ر.ق4.584216
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น RSD
дин.126.607482
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น UZS
soʻm15,173.490486
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น ALL
L104.618358
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น ANG
ƒ2.254326
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น AWG
ƒ2.26692
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น BBD
$2.5188
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น BAM
KM2.103198
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น BIF
Fr3,713.9706
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น BND
$1.624626
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น BSD
$1.2594
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น JMD
$202.045542
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น KHR
5,078.21565
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น KMF
Fr532.7262
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น LAK
27,378.260322
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น LKR
රු383.4873
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น MDL
L21.28386
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น MGA
Ar5,698.633872
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น MOP
P10.0752
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น MVR
19.26882
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น MWK
MK2,186.456934
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น MZN
MT80.488254
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น NPR
रु177.877656
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น PYG
8,931.6648
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น RWF
Fr1,824.8706
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น SBD
$10.364862
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น SCR
17.94645
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น SRD
$49.796676
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น SVC
$11.01975
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น SZL
L21.699462
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น TMT
m4.420494
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น TND
د.ت3.6661134
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น TTD
$8.551326
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น UGX
Sh4,387.7496
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น XAF
Fr707.7828
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น XCD
$3.40038
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น XOF
Fr707.7828
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น XPF
Fr128.4588
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น BWP
P17.908668
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น BZD
$2.531394
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น CVE
$119.89488
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น DJF
Fr222.9138
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น DOP
$80.651976
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น DZD
د.ج163.59606
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น FJD
$2.83365
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น GNF
Fr10,950.483
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น GTQ
Q9.647004
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น GYD
$263.693172
1 Frankencoin(ZCHF) เป็น ISK
kr153.6468

Frankencoin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Frankencoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Frankencoin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Frankencoin

วันนี้ Frankencoin (ZCHF) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ZCHF เป็นUSD คือ 1.2594 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ZCHF เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ZCHF เป็น USD คือ $ 1.2594 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Frankencoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ZCHF คือ $ 0.00 USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ZCHF คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ZCHF คือ 0.00 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ZCHF คือเท่าใด?
ZCHF ถึงราคา ATH ที่ 1.4867555171082332 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ZCHF คือเท่าไร?
ZCHF ถึงราคา ATL ที่ 1.0691543241973427 USD
ปริมาณการเทรดของ ZCHF คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ZCHF คือ $ 115.00K USD
ปีนี้ ZCHF จะสูงขึ้นอีกไหม?
ZCHF อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ZCHF เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:28:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Frankencoin (ZCHF)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

1 ZCHF = 1.2594 USD

