ราคา IQ(IQ)
ราคาปัจจุบัน IQ (IQ) วันนี้ ฿ 0.0006159, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IQ เป็น THB คือ ฿ 0.0006159 ต่อ IQ.
IQ มีอันดับที่ #703 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 16.22M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 26.33B IQ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IQ เทรดระหว่าง ฿ 0.0006147 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0006257 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.5086632366478441638 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.02045749078712724
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IQ เคลื่อนไหว +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.62K.
No.703
43.88%
2018-07-14 00:00:00
EOS
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ IQ คือ ฿ 16.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.62K อุปทานหมุนเวียนของ IQ คือ 26.33B โดยมีอุปทานรวมที่ 26331959476.929 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 36.95M
+0.03%
-1.06%
-6.20%
-6.20%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา IQ ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00021829
|-1.06%
|30 วัน
|฿ -0.0001233
|-16.69%
|60 วัน
|฿ -0.0002237
|-26.65%
|90 วัน
|฿ -0.0004581
|-42.66%
วันนี้ IQ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00021829 (-1.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0001233 (-16.69%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IQ เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0002237 (-26.65%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0004581 (-42.66%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด IQ ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด IQ: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
IQ_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 7.257E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 7.26E-4 และเกิดการแกว่งตัวในกรอบแคบๆ แนวโน้มระยะสั้นจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงรักษาโครงสร้างการปรับตัวแนวนอน ปัจจุบันราคาอยู่ภายในช่วงคลื่นหลักที่กำหนดโดยระดับ S1 และ R1 โดยไม่มีสัญญาณการทะลุหรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ชัดเจน ด้าน MACD พบว่าเกิดภาวะ Cross Down แล้ว โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังแยกตัวลง สะท้อนถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้นและพลังงานขาลงที่สะสมมากขึ้น ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง แสดงถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในระยะสั้น KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงความต้องการปรับฐานหลังจากระดับซื้อเกินในระยะสั้น ขณะเดียวกัน Bollinger Bands ได้หดตัวลง ทำให้ความผันผวนลดลง และเกิดปรากฏการณ์การกระจายตัวของค่าดัชนีแบบชั้น (Layered) ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันในการปรับตัวลงในระยะสั้นที่ถูกชดเชยด้วยแรงสนับสนุนในระยะกลาง สำหรับแนวต้านใกล้เคียง อยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งเป็น 7.36E-4 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.4% ส่วนแนวต้านระยะไกลอยู่ที่ R2 ที่ระดับ 7.43E-4 ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ S1 ที่ระดับ 7.19E-4 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.9% และแนวรับระยะไกลอยู่ที่ S2 ที่ระดับ 7.09E-4 ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 7.26E-4 ถือเป็นจุดแบ่งแนวโน้มระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ IQ อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก IQ ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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