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ราคาปัจจุบัน IQ วันนี้ คือ 0.0006159 THB มูลค่าตลาด IQ เท่ากับ 16,217,853.8418405711 THB ติดตามการอัปเดตราคา IQ เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน IQ วันนี้ คือ 0.0006159 THB มูลค่าตลาด IQ เท่ากับ 16,217,853.8418405711 THB ติดตามการอัปเดตราคา IQ เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา IQ

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ราคา IQ(IQ)

ราคาปัจจุบัน 1 IQ เป็น THB

฿0.020182646
฿0.020182646฿0.020182646
-1.07%1D
THB
IQ (IQ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:27:49 (UTC+8)

ราคา IQ วันนี้

ราคาปัจจุบัน IQ (IQ) วันนี้ ฿ 0.0006159, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IQ เป็น THB คือ ฿ 0.0006159 ต่อ IQ.

IQ มีอันดับที่ #703 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 16.22M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 26.33B IQ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IQ เทรดระหว่าง ฿ 0.0006147 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0006257 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.5086632366478441638 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.02045749078712724

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IQ เคลื่อนไหว +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.62K.

IQ (IQ) ข้อมูลการตลาด

No.703

฿ 16.22M
฿ 16.22M฿ 16.22M

฿ 54.62K
฿ 54.62K฿ 54.62K

฿ 36.95M
฿ 36.95M฿ 36.95M

26.33B
26.33B 26.33B

60,000,000,000
60,000,000,000 60,000,000,000

26,331,959,476.929
26,331,959,476.929 26,331,959,476.929

43.88%

2018-07-14 00:00:00

EOS

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ IQ คือ ฿ 16.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.62K อุปทานหมุนเวียนของ IQ คือ 26.33B โดยมีอุปทานรวมที่ 26331959476.929 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 36.95M

ประวัติราคา IQ THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0006147
฿ 0.0006147฿ 0.0006147
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0006257
฿ 0.0006257฿ 0.0006257
สูงสุด 24h

฿ 0.0006147
฿ 0.0006147฿ 0.0006147

฿ 0.0006257
฿ 0.0006257฿ 0.0006257

฿ 2.5086632366478441638
฿ 2.5086632366478441638฿ 2.5086632366478441638

฿ 0.02045749078712724
฿ 0.02045749078712724฿ 0.02045749078712724

+0.03%

-1.06%

-6.20%

-6.20%

ประวัติราคา IQ (IQ) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา IQ ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00021829-1.06%
30 วัน฿ -0.0001233-16.69%
60 วัน฿ -0.0002237-26.65%
90 วัน฿ -0.0004581-42.66%
การเปลี่ยนแปลงราคา IQ ในวันนี้

วันนี้ IQ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00021829 (-1.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา IQ ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0001233 (-16.69%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา IQ ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IQ เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0002237 (-26.65%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา IQ ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0004581 (-42.66%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา IQ (IQ) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ IQ

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด IQ ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด IQ วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด IQ: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

IQ_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 7.257E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 7.26E-4 และเกิดการแกว่งตัวในกรอบแคบๆ แนวโน้มระยะสั้นจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่แนวโน้มระยะยาวยังคงรักษาโครงสร้างการปรับตัวแนวนอน ปัจจุบันราคาอยู่ภายในช่วงคลื่นหลักที่กำหนดโดยระดับ S1 และ R1 โดยไม่มีสัญญาณการทะลุหรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ชัดเจน ด้าน MACD พบว่าเกิดภาวะ Cross Down แล้ว โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังแยกตัวลง สะท้อนถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้นและพลังงานขาลงที่สะสมมากขึ้น ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง แสดงถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในระยะสั้น KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงความต้องการปรับฐานหลังจากระดับซื้อเกินในระยะสั้น ขณะเดียวกัน Bollinger Bands ได้หดตัวลง ทำให้ความผันผวนลดลง และเกิดปรากฏการณ์การกระจายตัวของค่าดัชนีแบบชั้น (Layered) ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันในการปรับตัวลงในระยะสั้นที่ถูกชดเชยด้วยแรงสนับสนุนในระยะกลาง สำหรับแนวต้านใกล้เคียง อยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งเป็น 7.36E-4 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.4% ส่วนแนวต้านระยะไกลอยู่ที่ R2 ที่ระดับ 7.43E-4 ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ S1 ที่ระดับ 7.19E-4 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.9% และแนวรับระยะไกลอยู่ที่ S2 ที่ระดับ 7.09E-4 ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 7.26E-4 ถือเป็นจุดแบ่งแนวโน้มระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ IQ?

ราคาโทเค็น IQ ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความต้องการของตลาดและการยอมรับบริการในระบบนิเวศของ IQ
2. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีและความสัมพันธ์กับบิทคอยน์
3. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
4. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นภายในเครือข่าย IQ และผลตอบแทนจากการเดิมพัน (staking rewards)
5. การประกาศความร่วมมือทางธุรกิจและการพัฒนาแพลตฟอร์ม
6. ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ DeFi และโทเค็นที่อิงความรู้
7. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในลักษณะเดียวกัน
8. ทัศนคติโดยรวมของนักลงทุนต่อเหรียญ altcoin และโทเค็นที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ IQ วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาโทเค็น IQ ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การระบุแนวโน้มตลาด การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อ/ขาย การเปรียบเทียบกับคริปโตเคอร์เรนซีอื่น ๆ และการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา IQ

การคาดการณ์ราคา IQ (IQ) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IQ ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา IQ (IQ) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ IQ อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา IQ จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IQ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา IQ

วิธีการซื้อและลงทุน IQ ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย IQ หรือยัง? การซื้อ IQ บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ IQ ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ IQ (IQ) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว IQ จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ IQ (IQ)

คุณสามารถทำอะไรกับ IQ ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ IQ ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ IQ (IQ)

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

IQ ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก IQ ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ IQ อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI Agent LaunchpadAI AgentsAI Framework

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ IQ

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:27:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ IQ (IQ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IQ

IQ USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด IQ (IQ) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน IQ ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
IQ/USDT
฿0.020182646
฿0.020182646฿0.020182646
-1.11%
88.53M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 IQ = 0.020189202 THB