ราคา Coinbase Man(BRIAN)
ราคาปัจจุบัน Coinbase Man (BRIAN) วันนี้ ฿ 0.0002914, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 41.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BRIAN เป็น THB คือ ฿ 0.0002914 ต่อ BRIAN.
Coinbase Man มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- BRIAN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BRIAN เทรดระหว่าง ฿ 0.0002004 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0004402 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BRIAN เคลื่อนไหว -4.43% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +37.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 104.77K.
BASE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Coinbase Man คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 104.77K อุปทานหมุนเวียนของ BRIAN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 291.40K
-4.43%
+41.31%
+37.58%
+37.58%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Man ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.002799235
|+41.31%
|30 วัน
|฿ -0.0119586
|-97.63%
|60 วัน
|฿ -0.0047086
|-94.18%
|90 วัน
|฿ -0.0047086
|-94.18%
วันนี้ BRIAN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.002799235 (+41.31%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0119586 (-97.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BRIAN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0047086 (-94.18%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0047086 (-94.18%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Coinbase Man ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BRIAN: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
BRIAN_USDT อยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 1.917E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 1.99E-4 กำลังเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างแนวต้าน R1 ที่ 1.961E-4 และแนวต้าน R2 ที่ 2.022E-4 ราคาได้ทะลุผ่านจุดหมุนระยะสั้นและอยู่ในตำแหน่งใกล้ขอบบนของช่วงราคา ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA5/6 และ EMA5/6 แสดงการเรียงตัวแบบซื้อ ซึ่งให้แรงสนับสนุนพื้นฐานด้านล่าง ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดกันเชิงลบ บ่งชี้ถึงความแตกต่างของแรงขับเคลื่อนในระยะสั้น ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่ระดับซื้อมากหรือขายมากจนเกินไป ค่า KDJ และ StochRSI สะท้อนลักษณะของการปรับตัวแบบแกว่งตัว โดยแนวโน้มของเส้นเร็วและเส้นช้ามีการแยกตัวออกจากกัน แถบ Bollinger Bands ที่เปิดกว้างแสดงให้เห็นว่าความผันผวนยังคงทรงตัว โดยไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างชัดเจน ระดับราคาสำคัญใกล้เคียงได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ 1.961E-4 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.5% สำหรับแนวต้านระยะไกล R2 ที่ 2.022E-4 ห่างจากปัจจุบันราว 1.6% ส่วนแนวรับใกล้เคียงที่สุดอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 1.917E-4 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 3.7% ขณะที่แนวรับ S1 ที่ 1.856E-4 เป็นจุดป้องกันรอง ห่างจากราคาปัจจุบันราว 6.7%
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Coinbase Man อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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BRIAN คือเหรียญมีม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Coinbase Man ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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