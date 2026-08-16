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ราคาปัจจุบัน STABLE วันนี้ คือ 0.03035 THB มูลค่าตลาด STABLE เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา STABLE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน STABLE วันนี้ คือ 0.03035 THB มูลค่าตลาด STABLE เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา STABLE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STABLE

ข้อมูลราคา STABLE

STABLE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ STABLE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STABLE

โทเคโนมิกส์ STABLE

การคาดการณ์ราคา STABLE

ประวัติ STABLE

STABLE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง STABLEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต STABLE

STABLE USDT-M Futures

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STABLE โลโก้

ราคา STABLE(STABLE)

ราคาปัจจุบัน 1 STABLE เป็น THB

฿0.994873
฿0.994873฿0.994873
-2.27%1D
THB
STABLE (STABLE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:57:31 (UTC+8)

ราคา STABLE วันนี้

ราคาปัจจุบัน STABLE (STABLE) วันนี้ ฿ 0.03035, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STABLE เป็น THB คือ ฿ 0.03035 ต่อ STABLE.

STABLE มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- STABLE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STABLE เทรดระหว่าง ฿ 0.029429 (ต่ำ) กับ ฿ 0.033731 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STABLE เคลื่อนไหว -1.73% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.52% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 146.52K.

STABLE (STABLE) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 146.52K
฿ 146.52K฿ 146.52K

฿ 3.04B
฿ 3.04B฿ 3.04B

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

STABLE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ STABLE คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 146.52K อุปทานหมุนเวียนของ STABLE คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.04B

ประวัติราคา STABLE THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.029429
฿ 0.029429฿ 0.029429
ต่ำสุด 24h
฿ 0.033731
฿ 0.033731฿ 0.033731
สูงสุด 24h

฿ 0.029429
฿ 0.029429฿ 0.029429

฿ 0.033731
฿ 0.033731฿ 0.033731

--
----

--
----

-1.73%

-2.27%

-6.52%

-6.52%

ประวัติราคา STABLE (STABLE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา STABLE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.02310817-2.27%
30 วัน฿ -0.005846-16.16%
60 วัน฿ -0.003351-9.95%
90 วัน฿ -0.006301-17.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา STABLE ในวันนี้

วันนี้ STABLE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.02310817 (-2.27%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา STABLE ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.005846 (-16.16%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา STABLE ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน STABLE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.003351 (-9.95%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา STABLE ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.006301 (-17.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา STABLE (STABLE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ STABLE

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด STABLE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด STABLE วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด STABLE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

STABLE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.030733 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.03064 ราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงระหว่างแนวรับและแนวต้านที่ระดับ 0.03119 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบ Sideways หรือการแกว่งตัวในระดับต่ำ ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA และ EMA ทั้งหมดเรียงตัวในลักษณะสัญญาณซื้อ โดยมีความสอดคล้องของดัชนีที่บ่งชี้ว่าต้นทุนการถือครองของฝ่ายซื้อต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ขณะเดียวกัน MACD ได้เกิดการตัดกันแบบ Bearish (Dead Cross) โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังเบนตัวลง ส่งผลให้แรงขับเคลื่อนระยะสั้นเกิดภาวะเบี่ยงเบนจากแนวโน้มปกติ ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซน Neutral ไม่ได้เข้าสู่ระดับ Overbought หรือ Oversold แต่อย่างใด อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ว่าอารมณ์การซื้อขายในระยะสั้นเริ่มสงบลง แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.03064 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.3% เท่านั้น สำหรับแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับศูนย์กลาง 0.03119 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 1.5% ขณะที่แนวต้านระยะไกล R1 อยู่ที่ระดับ 0.03186 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 3.6% นอกจากนี้ แนวรับรองในระดับรอง S2 อยู่ที่ระดับ 0.02997 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 2.5%

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ STABLE?

ราคาโทเคนที่มีเสถียรภาพได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความต้องการและดุลยภาพของอุปทานในตลาด
2. บรรยากาศและความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
3. ความเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญสเตเบิลคอยน์
4. การสนับสนุนด้วยสินทรัพย์อ้างอิงและความโปร่งใสของเงินสำรอง
5. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่อง
6. ประสิทธิภาพของเหรียญสเตเบิลคอยน์คู่แข่ง
7. การยอมรับและการผสานเข้ากับโปรโตคอล DeFi
8. สภาวะเศรษฐกิจมหภาคและอัตราเงินเฟ้อ
9. การจัดทำรายการบนกระดานเทรดและความสามารถในการเข้าถึง
10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความปลอดภัยของสัญญาอัจฉริยะ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ STABLE วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาที่คงที่ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาดในการซื้อ/ขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน การประเมินความผันผวนของตลาด และการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาเพื่อหาโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

การคาดการณ์ราคา STABLE

การคาดการณ์ราคา STABLE (STABLE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STABLE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา STABLE (STABLE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ STABLE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา STABLE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STABLE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา STABLE

วิธีการซื้อและลงทุน STABLE ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย STABLE หรือยัง? การซื้อ STABLE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ STABLE ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ STABLE (STABLE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว STABLE จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ STABLE (STABLE)

คุณสามารถทำอะไรกับ STABLE ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ STABLE ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ STABLE (STABLE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ STABLE (STABLE)

Stable คือบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ตัวแรกของโลกที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบนิเวศ USDt แตกต่างจากเชนทั่วไปเพราะ Stable ถูกปรับให้เหมาะสมทั้งด้านความเร็ว การขยายระบบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยใช้ USDt เป็นโทเคนแก๊สประจำเครือข่าย ดีไซน์นี้ช่วยลดความยุ่งยากจากโทเคนแก๊สที่มีความผันผวนของราคา ทำให้การผสานรวมกับผู้ให้บริการการชำระเงิน การเงินบนเชน RWA ฟินเทก และองค์กรต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

STABLE ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก STABLE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ STABLE อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemCardano Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ STABLE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:57:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ STABLE (STABLE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STABLE

STABLE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ STABLE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส STABLE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด STABLE (STABLE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน STABLE ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
STABLE/USDT
฿0.994873
฿0.994873฿0.994873
-2.25%
4.78M (USDT)
STABLE/USDC
฿0.99474188
฿0.99474188฿0.99474188
-2.18%
1.71M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB

1 STABLE = 0.994873 THB