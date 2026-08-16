ราคา STABLE(STABLE)
ราคาปัจจุบัน STABLE (STABLE) วันนี้ ฿ 0.03035, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.27% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STABLE เป็น THB คือ ฿ 0.03035 ต่อ STABLE.
STABLE มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- STABLE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STABLE เทรดระหว่าง ฿ 0.029429 (ต่ำ) กับ ฿ 0.033731 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STABLE เคลื่อนไหว -1.73% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.52% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 146.52K.
STABLE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ STABLE คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 146.52K อุปทานหมุนเวียนของ STABLE คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.04B
-1.73%
-2.27%
-6.52%
-6.52%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา STABLE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.02310817
|-2.27%
|30 วัน
|฿ -0.005846
|-16.16%
|60 วัน
|฿ -0.003351
|-9.95%
|90 วัน
|฿ -0.006301
|-17.20%
วันนี้ STABLE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.02310817 (-2.27%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.005846 (-16.16%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน STABLE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.003351 (-9.95%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.006301 (-17.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด STABLE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด STABLE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
STABLE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.030733 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.03064 ราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงระหว่างแนวรับและแนวต้านที่ระดับ 0.03119 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบ Sideways หรือการแกว่งตัวในระดับต่ำ ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA และ EMA ทั้งหมดเรียงตัวในลักษณะสัญญาณซื้อ โดยมีความสอดคล้องของดัชนีที่บ่งชี้ว่าต้นทุนการถือครองของฝ่ายซื้อต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ขณะเดียวกัน MACD ได้เกิดการตัดกันแบบ Bearish (Dead Cross) โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังเบนตัวลง ส่งผลให้แรงขับเคลื่อนระยะสั้นเกิดภาวะเบี่ยงเบนจากแนวโน้มปกติ ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซน Neutral ไม่ได้เข้าสู่ระดับ Overbought หรือ Oversold แต่อย่างใด อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ว่าอารมณ์การซื้อขายในระยะสั้นเริ่มสงบลง แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.03064 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.3% เท่านั้น สำหรับแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับศูนย์กลาง 0.03119 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 1.5% ขณะที่แนวต้านระยะไกล R1 อยู่ที่ระดับ 0.03186 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 3.6% นอกจากนี้ แนวรับรองในระดับรอง S2 อยู่ที่ระดับ 0.02997 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 2.5%
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ STABLE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Stable คือบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ตัวแรกของโลกที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบนิเวศ USDt แตกต่างจากเชนทั่วไปเพราะ Stable ถูกปรับให้เหมาะสมทั้งด้านความเร็ว การขยายระบบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยใช้ USDt เป็นโทเคนแก๊สประจำเครือข่าย ดีไซน์นี้ช่วยลดความยุ่งยากจากโทเคนแก๊สที่มีความผันผวนของราคา ทำให้การผสานรวมกับผู้ให้บริการการชำระเงิน การเงินบนเชน RWA ฟินเทก และองค์กรต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก STABLE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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