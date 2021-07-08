ราคา Cobak Token(CBK)
ราคาปัจจุบัน Cobak Token (CBK) วันนี้ ฿ 0.1566, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CBK เป็น THB คือ ฿ 0.1566 ต่อ CBK.
Cobak Token มีอันดับที่ #730 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 15.66M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00M CBK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CBK เทรดระหว่าง ฿ 0.1547 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1589 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 536.051454617 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.1346715177653623638
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CBK เคลื่อนไหว -0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.07% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.29K.
No.730
100.00%
2021-07-08 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cobak Token คือ ฿ 15.66M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.29K อุปทานหมุนเวียนของ CBK คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 15.66M
-0.07%
-0.82%
-7.07%
-7.07%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Cobak Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.042518
|-0.82%
|30 วัน
|฿ -0.0214
|-12.03%
|60 วัน
|฿ -0.041
|-20.75%
|90 วัน
|฿ -0.0892
|-36.29%
วันนี้ CBK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.042518 (-0.82%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0214 (-12.03%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CBK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.041 (-20.75%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0892 (-36.29%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Cobak Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ในปี 2040 ราคาของ Cobak Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.
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