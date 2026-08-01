ราคา VeChain(VET)
ราคาปัจจุบัน VeChain (VET) วันนี้ ฿ 0.004435, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VET เป็น THB คือ ฿ 0.004435 ต่อ VET.
VeChain มีอันดับที่ #87 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 381.34M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 85.99B VET ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VET เทรดระหว่าง ฿ 0.004424 (ต่ำ) กับ ฿ 0.004529 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.1199234302 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0549936072636324
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VET เคลื่อนไหว +0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 32.11K.
No.87
99.16%
0.01%
VET
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VeChain คือ ฿ 381.34M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 32.11K อุปทานหมุนเวียนของ VET คือ 85.99B โดยมีอุปทานรวมที่ 85985041177 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 384.57M
+0.15%
+0.11%
-7.09%
-7.09%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา VeChain ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00015974
|+0.11%
|30 วัน
|฿ -0.000325
|-6.83%
|60 วัน
|฿ -0.00055
|-11.04%
|90 วัน
|฿ -0.002305
|-34.20%
วันนี้ VET บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00015974 (+0.11%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000325 (-6.83%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน VET เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00055 (-11.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002305 (-34.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด VeChain ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด VET: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
VET_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.004546 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.004503 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลุ่ม EMA แสดงแนวโน้มการซื้อ และ MACD ก็สร้างรูปแบบ Golden Cross แล้ว ส่วน RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ไม่มีสัญญาณซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง สำหรับค่าดัชนี KDJ และ StochRSI ยังต้องรอการยืนยันเพิ่มเติม ขณะที่ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับปกติ แนวโน้มของดัชนีเร่งตัว (Fast) และดัชนีชะลอตัว (Slow) ยังคงไปในทิศทางเดียวกัน และพลังงานการเคลื่อนไหวของราคากระจายตัวอยู่ในระดับค่อนข้างแน่นหนา แถบ Bollinger Bands ยังไม่ได้แสดงสัญญาณการขยายหรือหดตัวอย่างชัดเจน สถานะของแถบในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการประเมินความกว้างของแถบในแต่ละช่วงเวลา แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.00452 โดยห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.7% แนวต้านรอง R2 วางไว้ที่ 0.004528 ห่างจากปัจจุบันราว 0.4% สำหรับแนวรับด้านล่าง แนวรับ S1 อยู่ที่ 0.004495 ห่างจากปัจจุบันประมาณ 1.1% และแนวรับสำคัญ S2 อยู่ที่ 0.004478 ห่างจากปัจจุบันราว 1.5% ค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.004503 ถือเป็นจุดแบ่งแนวโน้มระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย หากราคาปรับตัวลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลาง โครงสร้างตลาดอาจเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงมา ณ ขณะนี้ ราคาปัจจุบันอยู่ในบริเวณครึ่งบนของระบบแนวรับ-แนวต้าน ทำให้พื้นที่ด้านบนและด้านล่างมีการกระจายตัวอย่างสมดุล
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ VeChain อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Founded in 2015 by Sunny Lu, VeChain began as a blockchain solution for supply chain transparency and anti-counterfeiting. Early enterprise adoption, backing from Fenbushi Capital, and the 2017 ICO paved the way for the launch of the VeChainThor blockchain—an efficient, enterprise-grade Layer-1 network. Major partnerships with organisations such as DNV, Walmart, and BCG helped validate VeChain’s real-world use cases and expand its global reach. As part of its Renaissance roadmap, VeChain is rolling out Ethereum-compatible infrastructure, dPoS consensus, dynamic VTHO tokenomics, and StarGate NFT staking. Combined with MiCA-compliant tokens and enhanced interoperability, VeChain is positioning itself as a blockchain where real adoption, network utility, and sustainability converge to create long-term value.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก VeChain ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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