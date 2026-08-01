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ราคาปัจจุบัน VeChain วันนี้ คือ 0.004435 THB มูลค่าตลาด VET เท่ากับ 381,343,657.619995 THB ติดตามการอัปเดตราคา VET เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน VeChain วันนี้ คือ 0.004435 THB มูลค่าตลาด VET เท่ากับ 381,343,657.619995 THB ติดตามการอัปเดตราคา VET เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VET

ข้อมูลราคา VET

VET คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ VET

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VET

โทเคโนมิกส์ VET

การคาดการณ์ราคา VET

ประวัติ VET

VET คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง VETเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต VET

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ราคา VeChain(VET)

ราคาปัจจุบัน 1 VET เป็น THB

฿0.1453793
฿0.1453793฿0.1453793
+0.11%1D
THB
VeChain (VET) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:56:24 (UTC+8)

ราคา VeChain วันนี้

ราคาปัจจุบัน VeChain (VET) วันนี้ ฿ 0.004435, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VET เป็น THB คือ ฿ 0.004435 ต่อ VET.

VeChain มีอันดับที่ #87 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 381.34M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 85.99B VET ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VET เทรดระหว่าง ฿ 0.004424 (ต่ำ) กับ ฿ 0.004529 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.1199234302 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0549936072636324

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VET เคลื่อนไหว +0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 32.11K.

VeChain (VET) ข้อมูลการตลาด

No.87

฿ 381.34M
฿ 381.34M฿ 381.34M

฿ 32.11K
฿ 32.11K฿ 32.11K

฿ 384.57M
฿ 384.57M฿ 384.57M

85.99B
85.99B 85.99B

86,712,634,466
86,712,634,466 86,712,634,466

85,985,041,177
85,985,041,177 85,985,041,177

99.16%

0.01%

VET

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VeChain คือ ฿ 381.34M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 32.11K อุปทานหมุนเวียนของ VET คือ 85.99B โดยมีอุปทานรวมที่ 85985041177 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 384.57M

ประวัติราคา VeChain THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.004424
฿ 0.004424฿ 0.004424
ต่ำสุด 24h
฿ 0.004529
฿ 0.004529฿ 0.004529
สูงสุด 24h

฿ 0.004424
฿ 0.004424฿ 0.004424

฿ 0.004529
฿ 0.004529฿ 0.004529

฿ 9.1199234302
฿ 9.1199234302฿ 9.1199234302

฿ 0.0549936072636324
฿ 0.0549936072636324฿ 0.0549936072636324

+0.15%

+0.11%

-7.09%

-7.09%

ประวัติราคา VeChain (VET) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา VeChain ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00015974+0.11%
30 วัน฿ -0.000325-6.83%
60 วัน฿ -0.00055-11.04%
90 วัน฿ -0.002305-34.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา VeChain ในวันนี้

วันนี้ VET บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00015974 (+0.11%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา VeChain ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000325 (-6.83%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา VeChain ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน VET เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00055 (-11.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา VeChain ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002305 (-34.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ VeChain

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด VeChain ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด VeChain วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด VET: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

VET_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.004546 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.004503 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลุ่ม EMA แสดงแนวโน้มการซื้อ และ MACD ก็สร้างรูปแบบ Golden Cross แล้ว ส่วน RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ไม่มีสัญญาณซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง สำหรับค่าดัชนี KDJ และ StochRSI ยังต้องรอการยืนยันเพิ่มเติม ขณะที่ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับปกติ แนวโน้มของดัชนีเร่งตัว (Fast) และดัชนีชะลอตัว (Slow) ยังคงไปในทิศทางเดียวกัน และพลังงานการเคลื่อนไหวของราคากระจายตัวอยู่ในระดับค่อนข้างแน่นหนา แถบ Bollinger Bands ยังไม่ได้แสดงสัญญาณการขยายหรือหดตัวอย่างชัดเจน สถานะของแถบในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการประเมินความกว้างของแถบในแต่ละช่วงเวลา แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.00452 โดยห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.7% แนวต้านรอง R2 วางไว้ที่ 0.004528 ห่างจากปัจจุบันราว 0.4% สำหรับแนวรับด้านล่าง แนวรับ S1 อยู่ที่ 0.004495 ห่างจากปัจจุบันประมาณ 1.1% และแนวรับสำคัญ S2 อยู่ที่ 0.004478 ห่างจากปัจจุบันราว 1.5% ค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.004503 ถือเป็นจุดแบ่งแนวโน้มระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย หากราคาปรับตัวลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลาง โครงสร้างตลาดอาจเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงมา ณ ขณะนี้ ราคาปัจจุบันอยู่ในบริเวณครึ่งบนของระบบแนวรับ-แนวต้าน ทำให้พื้นที่ด้านบนและด้านล่างมีการกระจายตัวอย่างสมดุล

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ VeChain?

ราคา VET ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การยอมรับและการเป็นพันธมิตร: พันธมิตรระดับองค์กรและกรณีการใช้งานในโลกจริงช่วยขับเคลื่อนความต้องการ
2. กิจกรรมเครือข่าย: ปริมาณการทำธุรกรรมและการใช้งาน dApp บนบล็อกเชน VeChainThor
3. ความรู้สึกของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
4. ภาวะด้านอุปทาน: การเผาโทเค็น ผลตอบแทนจากการเดิมพัน และการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการหมุนเวียน
5. ข่าวสารด้านกฎระเบียบ: นโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการนำบล็อกเชนมาใช้
6. พัฒนาการทางเทคนิค: การอัปเกรดแพลตฟอร์มและฟีเจอร์ใหม่ๆ
7. การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับคริปโตเคอเรนซีด้านห่วงโซ่อุปทานอื่นๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ VeChain วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา VET ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตการลงทุน โอกาสในการซื้อขาย การจับจังหวะตลาด การคำนวณกำไร/ขาดทุน และการติดตามความก้าวหน้าของการนำบล็อกเชนของ VeChain ไปใช้งาน แนวโน้มราคามีส่วนช่วยในการประเมินมูลค่าโครงการและการเติบโตของระบบนิเวศ

การคาดการณ์ราคา VeChain

การคาดการณ์ราคา VeChain (VET) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VET ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา VeChain (VET) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ VeChain อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา VeChain จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VET ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา VeChain

วิธีการซื้อและลงทุน VeChain ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย VeChain หรือยัง? การซื้อ VET บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ VeChain ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ VeChain (VET) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว VeChain จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ VeChain (VET)

คุณสามารถทำอะไรกับ VeChain ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ VeChain ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ VeChain (VET) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ VeChain (VET)

Founded in 2015 by Sunny Lu, VeChain began as a blockchain solution for supply chain transparency and anti-counterfeiting. Early enterprise adoption, backing from Fenbushi Capital, and the 2017 ICO paved the way for the launch of the VeChainThor blockchain—an efficient, enterprise-grade Layer-1 network. Major partnerships with organisations such as DNV, Walmart, and BCG helped validate VeChain’s real-world use cases and expand its global reach. As part of its Renaissance roadmap, VeChain is rolling out Ethereum-compatible infrastructure, dPoS consensus, dynamic VTHO tokenomics, and StarGate NFT staking. Combined with MiCA-compliant tokens and enhanced interoperability, VeChain is positioning itself as a blockchain where real adoption, network utility, and sustainability converge to create long-term value.

VeChain ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก VeChain ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ VeChain อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Internet of Things (IOT)Layer 1 (L1)Made in China

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VeChain

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:56:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ VeChain (VET)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VeChain

VET USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ VET โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส VET USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด VeChain (VET) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน VeChain ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
VET/USDT
฿0.14534652
฿0.14534652฿0.14534652
+0.15%
7.19M (USDT)
VET/USDC
฿0.1452154
฿0.1452154฿0.1452154
+0.11%
11.56M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ VET เป็น THB

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VET
VET
THB
THB

1 VET = 0.1453793 THB