NSGP Governance (NSG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:53:55 (UTC+8)
ราคา NSGP Governance วันนี้
ราคาปัจจุบัน NSGP Governance (NSG) วันนี้ ฿ 0.008622, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NSG เป็น THB คือ ฿ 0.008622 ต่อ NSG.
NSGP Governance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- NSG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NSG เทรดระหว่าง ฿ 0.00856 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008627 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NSG เคลื่อนไหว +0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.99% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 6.30K.
NSGP Governance (NSG) ข้อมูลการตลาด
4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NSGP Governance คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 6.30K อุปทานหมุนเวียนของ NSG คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 4000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 34.49M
ประวัติราคา NSGP Governance THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00856
฿ 0.00856฿ 0.00856
ต่ำสุด 24h
฿ 0.008627
฿ 0.008627฿ 0.008627
สูงสุด 24h
฿ 0.00856
฿ 0.00856฿ 0.00856
฿ 0.008627
฿ 0.008627฿ 0.008627
+0.18%
+0.03%
+0.99%
+0.99%
ประวัติราคา NSGP Governance (NSG) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา NSGP Governance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00008476
|+0.03%
|30 วัน
|฿ +0.0012
|+16.16%
|60 วัน
|฿ -0.002468
|-22.26%
|90 วัน
|฿ -0.002858
|-24.90%
การเปลี่ยนแปลงราคา NSGP Governance ในวันนี้
วันนี้ NSG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00008476 (+0.03%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา NSGP Governance ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0012 (+16.16%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
การเปลี่ยนแปลงราคา NSGP Governance ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NSG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.002468 (-22.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
การเปลี่ยนแปลงราคา NSGP Governance ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002858 (-24.90%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ NSGP Governance?
ราคาโทเค็น NSGP Governance (NSG) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:
1. การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล – ความเคลื่อนไหวในการลงคะแนนเสียงและการมีส่วนร่วมในข้อเสนอต่าง ๆ ที่สูงขึ้นสามารถเพิ่มความต้องการโทเค็นได้
2. ประโยชน์ของแพลตฟอร์ม – การใช้ NSG ในการตัดสินใจด้านการกำกับดูแลและผลตอบแทนจากการเดิมพันส่งผลต่อมูลค่าของโทเค็น
3. พฤติกรรมของอุปทานโทเค็น – กลไกการเดิมพันและการเผาโทเค็นมีผลกระทบต่อปริมาณอุปทานที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด
4. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและระดับความมั่นใจของนักลงทุน
5. ความก้าวหน้าด้านการพัฒนา – การอัปเกรดโปรโตคอลและฟีเจอร์ใหม่ ๆ ช่วยผลักดันการนำไปใช้งาน
6. การเติบโตของชุมชน – ฐานผู้ใช้ที่มีความกระตือรือร้นและการขยายตัวของระบบนิเวศ
7. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ – การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นการกำกับดูแล DeFi
ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ NSGP Governance วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาโทเค็น NSGP Governance (NSG) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะในการสั่งซื้อหรือขาย การประเมินความผันผวนของตลาด และการพิจารณาโอกาสในการลงทุน ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างเต็มที่
การคาดการณ์ราคา NSGP Governance
การคาดการณ์ราคา NSGP Governance (NSG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NSG ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%การคาดการณ์ราคา NSGP Governance (NSG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ NSGP Governance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NSGP Governance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NSG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NSGP Governance
วิธีการซื้อและลงทุน NSGP Governance ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย NSGP Governance หรือยัง? การซื้อ NSG บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ NSGP Governance ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ NSGP Governance (NSG) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว NSGP Governance จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ NSGP Governance ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ NSGP Governance ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การซื้อ NSGP Governance (NSG) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ NSGP Governance (NSG)
NSGP Governance (NSG) เป็นโทเคนด้านกำกับดูแลและยูทิลิตีของอีโคซิสเต็ม New Society — โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ที่เชื่อมโลก Web3 เข้ากับการโทเคนไนซ์สินทรัพย์โลกจริง (RWA) NSG เปิดให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมบนเชน การสเตก และการโหวตในโปรเจ็กต์ที่มุ่งเน้นการผสาน RWA ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การเงินข้ามพรมแดน และการประสานงานแบบกระจายศูนย์
NSGP Governance ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก NSGP Governance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NSGP Governance
หาก NSGP Governance เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา NSGP Governance ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา NSGP Governance วันนี้คือ ฿ 0.28262916 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
NSGP Governance ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน NSG โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
NSGP Governance มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน NSG จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา NSGP Governance ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา NSG เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ NSG ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ NSG/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ NSGP Governance เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา NSGP Governance อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NSGP Governance (NSG) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:53:55 (UTC+8)
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NSG USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ NSG โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส NSG USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.28262916
฿0.28262916฿0.28262916
+0.03%
731.95K (USDT)
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