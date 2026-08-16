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ราคาปัจจุบัน NSGP Governance วันนี้ คือ 0.008622 THB มูลค่าตลาด NSG เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา NSG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน NSGP Governance วันนี้ คือ 0.008622 THB มูลค่าตลาด NSG เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา NSG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา NSGP Governance(NSG)

ราคาปัจจุบัน 1 NSG เป็น THB

฿0.28262916
฿0.28262916฿0.28262916
+0.03%1D
THB
NSGP Governance (NSG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:53:55 (UTC+8)

ราคา NSGP Governance วันนี้

ราคาปัจจุบัน NSGP Governance (NSG) วันนี้ ฿ 0.008622, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NSG เป็น THB คือ ฿ 0.008622 ต่อ NSG.

NSGP Governance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- NSG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NSG เทรดระหว่าง ฿ 0.00856 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008627 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NSG เคลื่อนไหว +0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.99% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 6.30K.

NSGP Governance (NSG) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 6.30K
฿ 6.30K฿ 6.30K

฿ 34.49M
฿ 34.49M฿ 34.49M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NSGP Governance คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 6.30K อุปทานหมุนเวียนของ NSG คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 4000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 34.49M

ประวัติราคา NSGP Governance THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00856
฿ 0.00856฿ 0.00856
ต่ำสุด 24h
฿ 0.008627
฿ 0.008627฿ 0.008627
สูงสุด 24h

฿ 0.00856
฿ 0.00856฿ 0.00856

฿ 0.008627
฿ 0.008627฿ 0.008627

--
----

--
----

+0.18%

+0.03%

+0.99%

+0.99%

ประวัติราคา NSGP Governance (NSG) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา NSGP Governance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00008476+0.03%
30 วัน฿ +0.0012+16.16%
60 วัน฿ -0.002468-22.26%
90 วัน฿ -0.002858-24.90%
การเปลี่ยนแปลงราคา NSGP Governance ในวันนี้

วันนี้ NSG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00008476 (+0.03%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา NSGP Governance ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0012 (+16.16%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา NSGP Governance ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NSG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.002468 (-22.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา NSGP Governance ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002858 (-24.90%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา NSGP Governance (NSG) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา NSGP Governanceทันที

การวิเคราะห์ NSGP Governance

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด NSGP Governance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ NSGP Governance?

ราคาโทเค็น NSGP Governance (NSG) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล – ความเคลื่อนไหวในการลงคะแนนเสียงและการมีส่วนร่วมในข้อเสนอต่าง ๆ ที่สูงขึ้นสามารถเพิ่มความต้องการโทเค็นได้
2. ประโยชน์ของแพลตฟอร์ม – การใช้ NSG ในการตัดสินใจด้านการกำกับดูแลและผลตอบแทนจากการเดิมพันส่งผลต่อมูลค่าของโทเค็น
3. พฤติกรรมของอุปทานโทเค็น – กลไกการเดิมพันและการเผาโทเค็นมีผลกระทบต่อปริมาณอุปทานที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด
4. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและระดับความมั่นใจของนักลงทุน
5. ความก้าวหน้าด้านการพัฒนา – การอัปเกรดโปรโตคอลและฟีเจอร์ใหม่ ๆ ช่วยผลักดันการนำไปใช้งาน
6. การเติบโตของชุมชน – ฐานผู้ใช้ที่มีความกระตือรือร้นและการขยายตัวของระบบนิเวศ
7. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ – การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นการกำกับดูแล DeFi

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ NSGP Governance วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาโทเค็น NSGP Governance (NSG) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะในการสั่งซื้อหรือขาย การประเมินความผันผวนของตลาด และการพิจารณาโอกาสในการลงทุน ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างเต็มที่

การคาดการณ์ราคา NSGP Governance

การคาดการณ์ราคา NSGP Governance (NSG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NSG ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา NSGP Governance (NSG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ NSGP Governance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา NSGP Governance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NSG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา NSGP Governance

วิธีการซื้อและลงทุน NSGP Governance ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย NSGP Governance หรือยัง? การซื้อ NSG บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ NSGP Governance ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ NSGP Governance (NSG) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว NSGP Governance จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ NSGP Governance (NSG)

คุณสามารถทำอะไรกับ NSGP Governance ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ NSGP Governance ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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การซื้อ NSGP Governance (NSG) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ NSGP Governance (NSG)

NSGP Governance (NSG) เป็นโทเคนด้านกำกับดูแลและยูทิลิตีของอีโคซิสเต็ม New Society — โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ที่เชื่อมโลก Web3 เข้ากับการโทเคนไนซ์สินทรัพย์โลกจริง (RWA) NSG เปิดให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมบนเชน การสเตก และการโหวตในโปรเจ็กต์ที่มุ่งเน้นการผสาน RWA ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย การเงินข้ามพรมแดน และการประสานงานแบบกระจายศูนย์

NSGP Governance ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก NSGP Governance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ NSGP Governance อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NSGP Governance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:53:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NSGP Governance (NSG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NSGP Governance

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เทรดตลาด NSGP Governance (NSG) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน NSGP Governance ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NSG/USDT
฿0.28262916
฿0.28262916฿0.28262916
+0.03%
731.95K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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NSG
THB
THB

1 NSG = 0.28262916 THB