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ราคาปัจจุบัน Allora วันนี้ คือ 0.26468 THB มูลค่าตลาด ALLO เท่ากับ 53,068,340 THB ติดตามการอัปเดตราคา ALLO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Allora วันนี้ คือ 0.26468 THB มูลค่าตลาด ALLO เท่ากับ 53,068,340 THB ติดตามการอัปเดตราคา ALLO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Allora(ALLO)

ราคาปัจจุบัน 1 ALLO เป็น THB

฿8.6762104
฿8.6762104฿8.6762104
+2.44%1D
THB
Allora (ALLO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:08:32 (UTC+8)

ราคา Allora วันนี้

ราคาปัจจุบัน Allora (ALLO) วันนี้ ฿ 0.26468, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.44% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ALLO เป็น THB คือ ฿ 0.26468 ต่อ ALLO.

Allora มีอันดับที่ #300 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 53.07M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 200.50M ALLO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ALLO เทรดระหว่าง ฿ 0.25598 (ต่ำ) กับ ฿ 0.26985 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 55.818721156330282546 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.5330458531258183126

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ALLO เคลื่อนไหว -0.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -15.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 90.98K.

Allora (ALLO) ข้อมูลการตลาด

No.300

฿ 53.07M
฿ 53.07M฿ 53.07M

฿ 90.98K
฿ 90.98K฿ 90.98K

฿ 264.68M
฿ 264.68M฿ 264.68M

200.50M
200.50M 200.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

785,499,999
785,499,999 785,499,999

20.05%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Allora คือ ฿ 53.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 90.98K อุปทานหมุนเวียนของ ALLO คือ 200.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 785499999 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 264.68M

ประวัติราคา Allora THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.25598
฿ 0.25598฿ 0.25598
ต่ำสุด 24h
฿ 0.26985
฿ 0.26985฿ 0.26985
สูงสุด 24h

฿ 0.25598
฿ 0.25598฿ 0.25598

฿ 0.26985
฿ 0.26985฿ 0.26985

฿ 55.818721156330282546
฿ 55.818721156330282546฿ 55.818721156330282546

฿ 1.5330458531258183126
฿ 1.5330458531258183126฿ 1.5330458531258183126

-0.46%

+2.44%

-15.08%

-15.08%

ประวัติราคา Allora (ALLO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Allora ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.2066571+2.44%
30 วัน฿ -0.13671-34.06%
60 วัน฿ -0.10877-29.13%
90 วัน฿ +0.18195+219.93%
การเปลี่ยนแปลงราคา Allora ในวันนี้

วันนี้ ALLO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.2066571 (+2.44%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Allora ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.13671 (-34.06%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Allora ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ALLO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.10877 (-29.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Allora ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.18195 (+219.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Allora (ALLO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Allora

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Allora ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Allora วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ALLO: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

ALLO_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.26619 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.26578 ขณะนี้ราคาอยู่ในช่วงระหว่างแนวรับและแนวต้านของค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.27059 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในระดับต่ำ ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็ส่งสัญญาณซื้อ บ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะสั้นยังคงมีแรงหนุนอยู่ ส่วนดัชนี MACD อยู่ในสถานะ Cross Down ซึ่งแสดงถึงการแยกตัวของเส้น Fast Line และ Slow Line สะท้อนให้เห็นว่าแรงขายเริ่มทยอยปล่อยออกมาแล้ว ขณะเดียวกัน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง บ่งบอกถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในระยะสั้น KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงสัญญาณซื้อหรือขายเกินขีดจำกัดมากจนเกินไป อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ทำให้ราคาเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ยกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดขาดแรงผลักดันในการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางชัดเจน แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.26578 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.2% เท่านั้น ส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ 0.27059 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 1.6% สำหรับแนวต้านระยะไกล R1 อยู่ที่ระดับ 0.27394 ซึ่งห่างจากปัจจุบันประมาณ 2.9% ขณะที่แนวรับรองระดับรอง S2 อยู่ที่ระดับ 0.26243 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 1.4%

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Allora?

ราคาของ Allora (ALLO) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานแลกเปลี่ยน
3. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นและการนำไปใช้ในระบบนิเวศของ Allora
4. การประกาศความร่วมมือและพันธมิตรต่างๆ
5. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลต่อคริปโตเคอร์เรนซีที่เน้น AI
6. การแข่งขันจากโครงการบล็อกเชน AI ที่คล้ายคลึงกัน
7. พัฒนาการทางเทคนิคและความก้าวหน้าในโรดแมป
8. การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่และพฤติกรรมของผู้ถือครองจำนวนมาก
9. ความสัมพันธ์กับราคาของบิทคอยน์และเอธิเรียม
10. กระแสในโซเชียลมีเดียและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Allora วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Allora (ALLO) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะในการเข้าหรือออกตลาด การประเมินกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา Allora

การคาดการณ์ราคา Allora (ALLO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ALLO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Allora (ALLO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Allora อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Allora จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ALLO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Allora

วิธีการซื้อและลงทุน Allora ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Allora หรือยัง? การซื้อ ALLO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Allora ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Allora (ALLO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Allora จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Allora (ALLO)

คุณสามารถทำอะไรกับ Allora ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Allora ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Allora (ALLO)

Allora เป็นเครือข่าย AI แบบกระจายศูนย์ที่พัฒนาตนเองได้ เปิดโอกาสให้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ใช้งาน AI ที่ชาญฉลาดและปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่านเครือข่ายของโมเดล Machine Learning ที่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงได้ด้วยตนเอง

Allora ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Allora ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Allora อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Allora

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:08:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Allora (ALLO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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ALLO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Allora (ALLO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Allora ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ALLO/USDT
฿8.671949
฿8.671949฿8.671949
+2.36%
349.75K (USDT)
ALLO/USDC
฿8.6578536
฿8.6578536฿8.6578536
+2.26%
201.52K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ALLO เป็น THB

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ALLO
ALLO
THB
THB

1 ALLO = 8.6762104 THB