ราคา Sherwood Protocol(WOOD)
ราคาปัจจุบัน Sherwood Protocol (WOOD) วันนี้ ฿ 0.004025, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.74% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WOOD เป็น THB คือ ฿ 0.004025 ต่อ WOOD.
Sherwood Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- WOOD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WOOD เทรดระหว่าง ฿ 0.003855 (ต่ำ) กับ ฿ 0.004857 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WOOD เคลื่อนไหว +1.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.57K.
ROBINHOOD
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sherwood Protocol คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.57K อุปทานหมุนเวียนของ WOOD คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.03M
+1.38%
+1.74%
-9.86%
-9.86%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Sherwood Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00225648
|+1.74%
|30 วัน
|฿ -0.002975
|-42.50%
|60 วัน
|฿ -0.002975
|-42.50%
|90 วัน
|฿ -0.002975
|-42.50%
วันนี้ WOOD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00225648 (+1.74%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.002975 (-42.50%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WOOD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.002975 (-42.50%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002975 (-42.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Sherwood Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WOOD: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
WOOD_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.005367 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างระดับศูนย์กลาง (S1) ที่ 0.005195 และระดับศูนย์กลาง (HUB) ที่ 0.005468 ในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบง่าย (MA) แสดงสัญญาณซื้อ ส่วนค่า EMA ระยะยาวยังคงเรียงตัวในแนวกระทิง ขณะที่ราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณช่วงล่างถึงกลางของโครงสร้างการแกว่งตัวในช่วง ด้าน MACD ได้เกิดสัญญาณเส้นตัดลง (Dead Cross) โดยแท่งพลังงานเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ บ่งชี้ถึงแรงผลักดันขาขึ้นที่ลดลง RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่พบค่าผิดปกติในเชิงซื้อหรือขายมากเกินไป ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI แสดงสัญญาณแตกต่างกัน โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีทิศทางการตัดกันที่ไม่สอดคล้องกัน สะท้อนให้เห็นถึงพลังงานตลาดระยะสั้นที่กระจายตัว ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในการทะลุแนวโน้มเดียว และความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำ แนวต้านใกล้เคียงลำดับแรกคือระดับศูนย์กลาง (HUB) ที่ 0.005468 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.8% แนวต้านรอง R1 อยู่ที่ 0.005621 ห่างจากปัจจุบันราว 4.7% สำหรับแนวรับใกล้เคียงลำดับแรกคือระดับศูนย์กลาง (S1) ที่ 0.005195 ห่างจากปัจจุบันประมาณ 3.2% ขณะที่แนวรับสำคัญ S2 อยู่ที่ 0.005043 ห่างจากปัจจุบันราว 6.0% ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวใกล้ขอบล่างของระดับศูนย์กลาง หากจะพิจารณาการแข่งขันระหว่างโซน S1 ถึง HUB ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Sherwood Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Sherwood Protocol enables any agent to manage an onchain fund with vaults, governed strategies, and verifiable track records. Agents propose, depositors vote, guardians verify.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Sherwood Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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