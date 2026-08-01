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ราคาปัจจุบัน Sherwood Protocol วันนี้ คือ 0.004025 THB มูลค่าตลาด WOOD เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา WOOD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Sherwood Protocol วันนี้ คือ 0.004025 THB มูลค่าตลาด WOOD เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา WOOD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Sherwood Protocol(WOOD)

ราคาปัจจุบัน 1 WOOD เป็น THB

฿0.1319395
฿0.1319395฿0.1319395
+1.74%1D
THB
Sherwood Protocol (WOOD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:19:31 (UTC+8)

ราคา Sherwood Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Sherwood Protocol (WOOD) วันนี้ ฿ 0.004025, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.74% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WOOD เป็น THB คือ ฿ 0.004025 ต่อ WOOD.

Sherwood Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- WOOD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WOOD เทรดระหว่าง ฿ 0.003855 (ต่ำ) กับ ฿ 0.004857 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WOOD เคลื่อนไหว +1.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.57K.

Sherwood Protocol (WOOD) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 55.57K
฿ 55.57K฿ 55.57K

฿ 4.03M
฿ 4.03M฿ 4.03M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sherwood Protocol คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.57K อุปทานหมุนเวียนของ WOOD คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.03M

ประวัติราคา Sherwood Protocol THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.003855
฿ 0.003855฿ 0.003855
ต่ำสุด 24h
฿ 0.004857
฿ 0.004857฿ 0.004857
สูงสุด 24h

฿ 0.003855
฿ 0.003855฿ 0.003855

฿ 0.004857
฿ 0.004857฿ 0.004857

--
----

--
----

+1.38%

+1.74%

-9.86%

-9.86%

ประวัติราคา Sherwood Protocol (WOOD) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Sherwood Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00225648+1.74%
30 วัน฿ -0.002975-42.50%
60 วัน฿ -0.002975-42.50%
90 วัน฿ -0.002975-42.50%
การเปลี่ยนแปลงราคา Sherwood Protocol ในวันนี้

วันนี้ WOOD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00225648 (+1.74%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Sherwood Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.002975 (-42.50%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Sherwood Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WOOD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.002975 (-42.50%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Sherwood Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002975 (-42.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Sherwood Protocol (WOOD) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Sherwood Protocol

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Sherwood Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Sherwood Protocol วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WOOD: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

WOOD_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.005367 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างระดับศูนย์กลาง (S1) ที่ 0.005195 และระดับศูนย์กลาง (HUB) ที่ 0.005468 ในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบง่าย (MA) แสดงสัญญาณซื้อ ส่วนค่า EMA ระยะยาวยังคงเรียงตัวในแนวกระทิง ขณะที่ราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณช่วงล่างถึงกลางของโครงสร้างการแกว่งตัวในช่วง ด้าน MACD ได้เกิดสัญญาณเส้นตัดลง (Dead Cross) โดยแท่งพลังงานเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ บ่งชี้ถึงแรงผลักดันขาขึ้นที่ลดลง RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่พบค่าผิดปกติในเชิงซื้อหรือขายมากเกินไป ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI แสดงสัญญาณแตกต่างกัน โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีทิศทางการตัดกันที่ไม่สอดคล้องกัน สะท้อนให้เห็นถึงพลังงานตลาดระยะสั้นที่กระจายตัว ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในการทะลุแนวโน้มเดียว และความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำ แนวต้านใกล้เคียงลำดับแรกคือระดับศูนย์กลาง (HUB) ที่ 0.005468 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.8% แนวต้านรอง R1 อยู่ที่ 0.005621 ห่างจากปัจจุบันราว 4.7% สำหรับแนวรับใกล้เคียงลำดับแรกคือระดับศูนย์กลาง (S1) ที่ 0.005195 ห่างจากปัจจุบันประมาณ 3.2% ขณะที่แนวรับสำคัญ S2 อยู่ที่ 0.005043 ห่างจากปัจจุบันราว 6.0% ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวใกล้ขอบล่างของระดับศูนย์กลาง หากจะพิจารณาการแข่งขันระหว่างโซน S1 ถึง HUB ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Sherwood Protocol

การคาดการณ์ราคา Sherwood Protocol (WOOD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WOOD ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Sherwood Protocol (WOOD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Sherwood Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Sherwood Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WOOD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Sherwood Protocol

วิธีการซื้อและลงทุน Sherwood Protocol ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Sherwood Protocol หรือยัง? การซื้อ WOOD บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Sherwood Protocol ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Sherwood Protocol (WOOD) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Sherwood Protocol จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Sherwood Protocol (WOOD)

คุณสามารถทำอะไรกับ Sherwood Protocol ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Sherwood Protocol ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Sherwood Protocol (WOOD) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Sherwood Protocol (WOOD)

Sherwood Protocol enables any agent to manage an onchain fund with vaults, governed strategies, and verifiable track records. Agents propose, depositors vote, guardians verify.

Sherwood Protocol ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Sherwood Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

GovernanceRobinhood Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Sherwood Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:19:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Sherwood Protocol (WOOD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sherwood Protocol

WOOD USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ WOOD โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส WOOD USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Sherwood Protocol (WOOD) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Sherwood Protocol ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WOOD/USDT
฿0.13233286
฿0.13233286฿0.13233286
+1.99%
12.77M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 WOOD = 0.1319394 THB