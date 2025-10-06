ราคาปัจจุบัน STBL วันนี้ คือ 0.10113 USD ติดตามการอัปเดตราคา STBL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STBL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน STBL วันนี้ คือ 0.10113 USD ติดตามการอัปเดตราคา STBL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STBL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา STBL(STBL)

ราคาปัจจุบัน 1 STBL เป็น USD

$0.10113
$0.10113$0.10113
-1.16%1D
USD
STBL (STBL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:16:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา STBL (STBL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.09222
$ 0.09222$ 0.09222
ต่ำสุด 24h
$ 0.10584
$ 0.10584$ 0.10584
สูงสุด 24h

$ 0.09222
$ 0.09222$ 0.09222

$ 0.10584
$ 0.10584$ 0.10584

$ 0.6107798696411226
$ 0.6107798696411226$ 0.6107798696411226

$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707

+0.22%

-1.16%

-19.04%

-19.04%

ราคาเรียลไทม์ STBL (STBL) คือ $ 0.10113 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTBL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.09222 และราคาสูงสุด $ 0.10584 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STBL คือ $ 0.6107798696411226 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.05027366108223707

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STBL มีการเปลี่ยนแปลง +0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.16% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -19.04% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

STBL (STBL) ข้อมูลการตลาด

No.524

$ 50.57M
$ 50.57M$ 50.57M

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 1.01B
$ 1.01B$ 1.01B

500.00M
500.00M 500.00M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.00%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ STBL คือ $ 50.57M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.55M อุปทานหมุนเวียนของ STBL คือ 500.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.01B

ประวัติราคา STBL (STBL) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา STBL ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0011869-1.16%
30 วัน$ -0.30264-74.96%
60 วัน$ +0.09613+1,922.60%
90 วัน$ +0.09613+1,922.60%
การเปลี่ยนแปลงราคา STBL ในวันนี้

วันนี้ STBL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0011869 (-1.16%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา STBL ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.30264 (-74.96%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา STBL ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน STBL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.09613 (+1,922.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา STBL ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.09613 (+1,922.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา STBL (STBL) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา STBLทันที

อะไรคือ STBL (STBL)

STBL คือแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์และไม่ต้องมีการดูแลทรัพย์สิน ที่สร้างขึ้นเพื่อยกระดับการใช้งานของสเตเบิลคอยน์ใหม่ โดยผสานผลตอบแทน ความโปร่งใส และการสนับสนุนด้วยสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) เข้าด้วยกัน แก่นหลักของ STBL คือกลไกในการสร้างสเตเบิลคอยน์ — ได้แก่ USST และ YLD — ที่มาพร้อมข้อได้เปรียบเฉพาะตัวซึ่งโดดเด่นในระบบนิเวศ DeFi: รับผลตอบแทนโดยไม่ต้องสเตก ไม่มีการล็อก และเติบโตได้ด้วยพลังของ RWA

STBL มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน STBL ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSTBLความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ STBL บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ STBL ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา STBL (USD)

STBL (STBL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ STBL (STBL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ STBL

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา STBL ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ STBL (STBL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ STBL (STBL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STBLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ STBL (STBL)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ STBLใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ STBL บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

STBL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 STBL(STBL) เป็น VND
2,661.23595
1 STBL(STBL) เป็น AUD
A$0.1527063
1 STBL(STBL) เป็น GBP
0.0758475
1 STBL(STBL) เป็น EUR
0.0859605
1 STBL(STBL) เป็น USD
$0.10113
1 STBL(STBL) เป็น MYR
RM0.424746
1 STBL(STBL) เป็น TRY
4.2434148
1 STBL(STBL) เป็น JPY
¥15.37176
1 STBL(STBL) เป็น ARS
ARS$148.2838851
1 STBL(STBL) เป็น RUB
8.0145525
1 STBL(STBL) เป็น INR
8.9216886
1 STBL(STBL) เป็น IDR
Rp1,685.4993258
1 STBL(STBL) เป็น PHP
5.9828508
1 STBL(STBL) เป็น EGP
￡E.4.7895168
1 STBL(STBL) เป็น BRL
R$0.5420568
1 STBL(STBL) เป็น CAD
C$0.1405707
1 STBL(STBL) เป็น BDT
12.3762894
1 STBL(STBL) เป็น NGN
147.4192236
1 STBL(STBL) เป็น COP
$391.9758348
1 STBL(STBL) เป็น ZAR
R.1.7333682
1 STBL(STBL) เป็น UAH
4.2565617
1 STBL(STBL) เป็น TZS
T.Sh.248.47641
1 STBL(STBL) เป็น VES
Bs21.84408
1 STBL(STBL) เป็น CLP
$95.36559
1 STBL(STBL) เป็น PKR
Rs28.4144961
1 STBL(STBL) เป็น KZT
54.3998496
1 STBL(STBL) เป็น THB
฿3.2705442
1 STBL(STBL) เป็น TWD
NT$3.0905328
1 STBL(STBL) เป็น AED
د.إ0.3711471
1 STBL(STBL) เป็น CHF
Fr0.0798927
1 STBL(STBL) เป็น HKD
HK$0.7847688
1 STBL(STBL) เป็น AMD
֏38.7166092
1 STBL(STBL) เป็น MAD
.د.م0.9324186
1 STBL(STBL) เป็น MXN
$1.8628146
1 STBL(STBL) เป็น SAR
ريال0.3792375
1 STBL(STBL) เป็น ETB
Br15.300969
1 STBL(STBL) เป็น KES
KSh13.0690299
1 STBL(STBL) เป็น JOD
د.أ0.07170117
1 STBL(STBL) เป็น PLN
0.3660906
1 STBL(STBL) เป็น RON
лв0.4399155
1 STBL(STBL) เป็น SEK
kr0.9465768
1 STBL(STBL) เป็น BGN
лв0.1688871
1 STBL(STBL) เป็น HUF
Ft33.6530301
1 STBL(STBL) เป็น CZK
2.1085605
1 STBL(STBL) เป็น KWD
د.ك0.03094578
1 STBL(STBL) เป็น ILS
0.3286725
1 STBL(STBL) เป็น BOB
Bs0.6988083
1 STBL(STBL) เป็น AZN
0.171921
1 STBL(STBL) เป็น TJS
SM0.9344412
1 STBL(STBL) เป็น GEL
0.2750736
1 STBL(STBL) เป็น AOA
Kz92.6947467
1 STBL(STBL) เป็น BHD
.د.ب0.03802488
1 STBL(STBL) เป็น BMD
$0.10113
1 STBL(STBL) เป็น DKK
kr0.647232
1 STBL(STBL) เป็น HNL
L2.6657868
1 STBL(STBL) เป็น MUR
4.5933246
1 STBL(STBL) เป็น NAD
$1.7424699
1 STBL(STBL) เป็น NOK
kr1.0082661
1 STBL(STBL) เป็น NZD
$0.1739436
1 STBL(STBL) เป็น PAB
B/.0.10113
1 STBL(STBL) เป็น PGK
K0.4237347
1 STBL(STBL) เป็น QAR
ر.ق0.3681132
1 STBL(STBL) เป็น RSD
дин.10.1665989
1 STBL(STBL) เป็น UZS
soʻm1,218.4334547
1 STBL(STBL) เป็น ALL
L8.4008691
1 STBL(STBL) เป็น ANG
ƒ0.1810227
1 STBL(STBL) เป็น AWG
ƒ0.182034
1 STBL(STBL) เป็น BBD
$0.20226
1 STBL(STBL) เป็น BAM
KM0.1688871
1 STBL(STBL) เป็น BIF
Fr298.23237
1 STBL(STBL) เป็น BND
$0.1304577
1 STBL(STBL) เป็น BSD
$0.10113
1 STBL(STBL) เป็น JMD
$16.2242859
1 STBL(STBL) เป็น KHR
407.7814425
1 STBL(STBL) เป็น KMF
Fr42.77799
1 STBL(STBL) เป็น LAK
2,198.4782169
1 STBL(STBL) เป็น LKR
රු30.794085
1 STBL(STBL) เป็น MDL
L1.709097
1 STBL(STBL) เป็น MGA
Ar457.6011144
1 STBL(STBL) เป็น MOP
P0.80904
1 STBL(STBL) เป็น MVR
1.547289
1 STBL(STBL) เป็น MWK
MK175.5728043
1 STBL(STBL) เป็น MZN
MT6.4632183
1 STBL(STBL) เป็น NPR
रु14.2836012
1 STBL(STBL) เป็น PYG
717.21396
1 STBL(STBL) เป็น RWF
Fr146.53737
1 STBL(STBL) เป็น SBD
$0.8322999
1 STBL(STBL) เป็น SCR
1.4411025
1 STBL(STBL) เป็น SRD
$3.9986802
1 STBL(STBL) เป็น SVC
$0.8848875
1 STBL(STBL) เป็น SZL
L1.7424699
1 STBL(STBL) เป็น TMT
m0.3549663
1 STBL(STBL) เป็น TND
د.ت0.29438943
1 STBL(STBL) เป็น TTD
$0.6866727
1 STBL(STBL) เป็น UGX
Sh352.33692
1 STBL(STBL) เป็น XAF
Fr56.83506
1 STBL(STBL) เป็น XCD
$0.273051
1 STBL(STBL) เป็น XOF
Fr56.83506
1 STBL(STBL) เป็น XPF
Fr10.31526
1 STBL(STBL) เป็น BWP
P1.4380686
1 STBL(STBL) เป็น BZD
$0.2032713
1 STBL(STBL) เป็น CVE
$9.627576
1 STBL(STBL) เป็น DJF
Fr17.90001
1 STBL(STBL) เป็น DOP
$6.4763652
1 STBL(STBL) เป็น DZD
د.ج13.136787
1 STBL(STBL) เป็น FJD
$0.2275425
1 STBL(STBL) เป็น GNF
Fr879.32535
1 STBL(STBL) เป็น GTQ
Q0.7746558
1 STBL(STBL) เป็น GYD
$21.1745994
1 STBL(STBL) เป็น ISK
kr12.33786

STBL ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก STBL ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ STBL อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ STBL

วันนี้ STBL (STBL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STBL เป็นUSD คือ 0.10113 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STBL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STBL เป็น USD คือ $ 0.10113 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ STBL คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STBL คือ $ 50.57M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STBL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STBL คือ 500.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STBL คือเท่าใด?
STBL ถึงราคา ATH ที่ 0.6107798696411226 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STBL คือเท่าไร?
STBL ถึงราคา ATL ที่ 0.05027366108223707 USD
ปริมาณการเทรดของ STBL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STBL คือ $ 1.55M USD
ปีนี้ STBL จะสูงขึ้นอีกไหม?
STBL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STBL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ STBL (STBL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

1 STBL = 0.10113 USD

เทรด STBL

STBL/USDT
$0.10113
$0.10113$0.10113
-1.05%

