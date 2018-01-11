ราคา IOSToken(IOST)
ราคาปัจจุบัน IOSToken (IOST) วันนี้ ฿ 0.0005576, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.44% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IOST เป็น THB คือ ฿ 0.0005576 ต่อ IOST.
IOSToken มีอันดับที่ #612 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 18.96M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 34.00B IOST ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IOST เทรดระหว่าง ฿ 0.0005523 (ต่ำ) กับ ฿ 0.000569 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.4743391239643098486 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0248486415826186142
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IOST เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 66.98K.
No.612
37.77%
2018-01-11 00:00:00
IOST
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ IOSToken คือ ฿ 18.96M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 66.98K อุปทานหมุนเวียนของ IOST คือ 34.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 48298553487 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 50.18M
-0.22%
-1.44%
-8.49%
-8.49%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา IOSToken ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.000267051
|-1.44%
|30 วัน
|฿ -0.0001187
|-17.56%
|60 วัน
|฿ -0.0002794
|-33.39%
|90 วัน
|฿ -0.0004934
|-46.95%
วันนี้ IOST บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000267051 (-1.44%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0001187 (-17.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IOST เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0002794 (-33.39%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0004934 (-46.95%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด IOSToken ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด IOST: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
IOST_USDT อยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 5.44E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 5.507E-4 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 5.489E-4 โครงสร้างราคาแสดงรูปแบบการทะลุในระยะสั้น โดยฝ่ายซื้อครองพื้นที่ครึ่งบนของระบบจุดศูนย์กลาง และช่วงระหว่าง S2 ถึง R2 กลายเป็นขอบเขตการแกว่งตัวหลัก ราคาในระดับปัจจุบันถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ จำเป็นต้องติดตามว่าสามารถยืนเหนือ R1 ได้อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ เพื่อยืนยันโอกาสในการปรับตัวขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA และ EMA ต่างให้สัญญาณซื้อ ส่วน MACD ก็เกิดการตัดขึ้น (Golden Cross) สะท้อนถึงพลังงานเชิงบวกที่กระจุกตัวในระยะสั้น ขณะเดียวกัน RSI อยู่ในโซนกลาง บ่งชี้ว่าตลาดยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อเกินหรือขายเกินมากจนเกินไป ทำให้แรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลในระดับหนึ่ง ตัวชี้วัดเร็วและช้าเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวโดยไม่ปรากฏสัญญาณการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน ขณะที่สภาพการซื้อขายในตลาดมีความคึกคักในระดับปานกลาง แนวต้านใกล้เคียงในระยะสั้นอยู่ที่ R1 (5.489E-4) และ R2 (5.518E-4) ซึ่งอยู่ใกล้กับราคาปัจจุบันมาก จึงเป็นเป้าหมายทดสอบที่สำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวในระยะนี้ ส่วนแนวรับรองรับในบริเวณใกล้เคียงประกอบด้วย S1 (5.41E-4) และจุดศูนย์กลาง (5.44E-4) ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.7% ถึง 3.5% สำหรับแนวรับระยะไกล กำหนดไว้ที่ S2 (5.361E-4) ซึ่งเป็นแนวรับล่างสุดของโครงสร้างระยะใกล้ หากราคาหลุดลงมาต่ำกว่านี้ จะบ่งชี้ถึงการเสียสมดุลของโครงสร้างฝ่ายซื้อในระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ IOSToken อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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