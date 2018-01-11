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ราคาปัจจุบัน IOSToken วันนี้ คือ 0.0005576 THB มูลค่าตลาด IOST เท่ากับ 18,957,871.3243848 THB ติดตามการอัปเดตราคา IOST เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน IOSToken วันนี้ คือ 0.0005576 THB มูลค่าตลาด IOST เท่ากับ 18,957,871.3243848 THB ติดตามการอัปเดตราคา IOST เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IOST

ข้อมูลราคา IOST

IOST คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ IOST

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ IOST

โทเคโนมิกส์ IOST

การคาดการณ์ราคา IOST

ประวัติ IOST

IOST คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง IOSTเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต IOST

IOST USDT-M Futures

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ราคา IOSToken(IOST)

ราคาปัจจุบัน 1 IOST เป็น THB

฿0.018278128
฿0.018278128฿0.018278128
-1.44%1D
THB
IOSToken (IOST) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:26:51 (UTC+8)

ราคา IOSToken วันนี้

ราคาปัจจุบัน IOSToken (IOST) วันนี้ ฿ 0.0005576, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.44% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IOST เป็น THB คือ ฿ 0.0005576 ต่อ IOST.

IOSToken มีอันดับที่ #612 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 18.96M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 34.00B IOST ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IOST เทรดระหว่าง ฿ 0.0005523 (ต่ำ) กับ ฿ 0.000569 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.4743391239643098486 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0248486415826186142

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IOST เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 66.98K.

IOSToken (IOST) ข้อมูลการตลาด

No.612

฿ 18.96M
฿ 18.96M฿ 18.96M

฿ 66.98K
฿ 66.98K฿ 66.98K

฿ 50.18M
฿ 50.18M฿ 50.18M

34.00B
34.00B 34.00B

90,000,000,000
90,000,000,000 90,000,000,000

48,298,553,487
48,298,553,487 48,298,553,487

37.77%

2018-01-11 00:00:00

฿ 0.3278
฿ 0.3278฿ 0.3278

IOST

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ IOSToken คือ ฿ 18.96M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 66.98K อุปทานหมุนเวียนของ IOST คือ 34.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 48298553487 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 50.18M

ประวัติราคา IOSToken THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0005523
฿ 0.0005523฿ 0.0005523
ต่ำสุด 24h
฿ 0.000569
฿ 0.000569฿ 0.000569
สูงสุด 24h

฿ 0.0005523
฿ 0.0005523฿ 0.0005523

฿ 0.000569
฿ 0.000569฿ 0.000569

฿ 4.4743391239643098486
฿ 4.4743391239643098486฿ 4.4743391239643098486

฿ 0.0248486415826186142
฿ 0.0248486415826186142฿ 0.0248486415826186142

-0.22%

-1.44%

-8.49%

-8.49%

ประวัติราคา IOSToken (IOST) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา IOSToken ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.000267051-1.44%
30 วัน฿ -0.0001187-17.56%
60 วัน฿ -0.0002794-33.39%
90 วัน฿ -0.0004934-46.95%
การเปลี่ยนแปลงราคา IOSToken ในวันนี้

วันนี้ IOST บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000267051 (-1.44%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา IOSToken ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0001187 (-17.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา IOSToken ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IOST เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0002794 (-33.39%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา IOSToken ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0004934 (-46.95%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา IOSToken (IOST) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ IOSToken

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด IOSToken ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด IOSToken วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด IOST: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

IOST_USDT อยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 5.44E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 5.507E-4 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 5.489E-4 โครงสร้างราคาแสดงรูปแบบการทะลุในระยะสั้น โดยฝ่ายซื้อครองพื้นที่ครึ่งบนของระบบจุดศูนย์กลาง และช่วงระหว่าง S2 ถึง R2 กลายเป็นขอบเขตการแกว่งตัวหลัก ราคาในระดับปัจจุบันถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ จำเป็นต้องติดตามว่าสามารถยืนเหนือ R1 ได้อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ เพื่อยืนยันโอกาสในการปรับตัวขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA และ EMA ต่างให้สัญญาณซื้อ ส่วน MACD ก็เกิดการตัดขึ้น (Golden Cross) สะท้อนถึงพลังงานเชิงบวกที่กระจุกตัวในระยะสั้น ขณะเดียวกัน RSI อยู่ในโซนกลาง บ่งชี้ว่าตลาดยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อเกินหรือขายเกินมากจนเกินไป ทำให้แรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลในระดับหนึ่ง ตัวชี้วัดเร็วและช้าเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวโดยไม่ปรากฏสัญญาณการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน ขณะที่สภาพการซื้อขายในตลาดมีความคึกคักในระดับปานกลาง แนวต้านใกล้เคียงในระยะสั้นอยู่ที่ R1 (5.489E-4) และ R2 (5.518E-4) ซึ่งอยู่ใกล้กับราคาปัจจุบันมาก จึงเป็นเป้าหมายทดสอบที่สำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวในระยะนี้ ส่วนแนวรับรองรับในบริเวณใกล้เคียงประกอบด้วย S1 (5.41E-4) และจุดศูนย์กลาง (5.44E-4) ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.7% ถึง 3.5% สำหรับแนวรับระยะไกล กำหนดไว้ที่ S2 (5.361E-4) ซึ่งเป็นแนวรับล่างสุดของโครงสร้างระยะใกล้ หากราคาหลุดลงมาต่ำกว่านี้ จะบ่งชี้ถึงการเสียสมดุลของโครงสร้างฝ่ายซื้อในระยะสั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ IOSToken?

ราคาของ IOST ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. การพัฒนาเทคโนโลยีและการอัปเกรดแพลตฟอร์ม
3. อัตราการนำไปใช้งานบล็อกเชน IOST โดยนักพัฒนาและองค์กรต่าง ๆ
4. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
5. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มบล็อกเชนอื่น ๆ
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อคริปโทเคอร์เรนซี
7. การประกาศความร่วมมือและการเติบโตของระบบนิเวศ
8. ภาวะอุปทานโทเคนและการให้รางวัลจากการเดิมพัน
9. การผสานรวม DeFi และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ
10. สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ IOSToken วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา IOST ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้า/ออก การติดตามกำไร/ขาดทุน และทำการตัดสินใจซื้อ/ขายอย่างรอบคอบและมีข้อมูลสนับสนุน

การคาดการณ์ราคา IOSToken

การคาดการณ์ราคา IOSToken (IOST) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IOST ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา IOSToken (IOST) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ IOSToken อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา IOSToken จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IOST ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา IOSToken

วิธีการซื้อและลงทุน IOSToken ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย IOSToken หรือยัง? การซื้อ IOST บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ IOSToken ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ IOSToken (IOST) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว IOSToken จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ IOSToken (IOST)

คุณสามารถทำอะไรกับ IOSToken ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ IOSToken ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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การซื้อ IOSToken (IOST) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ IOSToken (IOST)

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

IOSToken ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก IOSToken ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ IOSToken อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ IOSToken

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:26:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ IOSToken (IOST)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IOSToken

IOST USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ IOST โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส IOST USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด IOSToken (IOST) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน IOSToken ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
IOST/USDT
฿0.018278128
฿0.018278128฿0.018278128
-1.35%
119.90M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 IOST = 0.018278128 THB