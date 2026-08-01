ราคา Talus(US)
ราคาปัจจุบัน Talus (US) วันนี้ ฿ 0.01784, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน US เป็น THB คือ ฿ 0.01784 ต่อ US.
Talus มีอันดับที่ #627 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 39.25M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.20B US ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา US เทรดระหว่าง ฿ 0.01624 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01948 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.8654231359014256796 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0877888461473861112
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น US เคลื่อนไหว +1.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -62.78% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 283.33K.
No.627
22.00%
SUI
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Talus คือ ฿ 39.25M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 283.33K อุปทานหมุนเวียนของ US คือ 2.20B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 178.40M
+1.01%
-0.05%
-62.78%
-62.78%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Talus ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0002925
|-0.05%
|30 วัน
|฿ -0.02721
|-60.40%
|60 วัน
|฿ +0.00263
|+17.29%
|90 วัน
|฿ +0.01253
|+235.96%
วันนี้ US บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0002925 (-0.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.02721 (-60.40%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน US เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00263 (+17.29%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.01253 (+235.96%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Talus ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด US: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
US_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.015783 และขณะนี้อยู่ภายใต้แนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.017594 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นการเรียงตัวแบบกระทิง โดย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ โครงสร้างราคาสามารถยืนหยัดเหนือแกนกลางของระบบฮับได้อย่างมั่นคง ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดกันแบบตายตัว (Dead Cross) และพลังงานตลาดเริ่มแสดงสัญญาณความเบี่ยงเบน (Divergence) ขณะที่ดัชนี RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไป บ่งชี้ว่าแรงขายในระยะสั้นถูกปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ ทิศทางของดัชนีเร็วและช้ามีการแยกตัวชัดเจน ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มขาขึ้นของเส้นค่าเฉลี่ย ขณะเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างรุนแรง ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพลังงาน แนวต้านสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.017594 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 3.8% สำหรับแนวรับแรกอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลาง 0.015783 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 6.8% แนวรับระยะไกล S1 อยู่ที่ระดับ 0.012315 และแนวต้านระยะไกล R2 อยู่ที่ระดับ 0.021062 หากราคาสามารถทะลุ R1 ได้ จะมีโอกาสทดสอบโซนราคาที่สูงขึ้นต่อไป แต่หากหลุดพ้นจากค่าเฉลี่ยกลาง ก็อาจปรับตัวลงกลับมาทดสอบแนวรับ S1 ได้เช่นกัน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Talus อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Talus เป็นเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่มอบเลเยอร์ปฏิบัติการบนเชนสำหรับเอเจนต์อัตโนมัติและเอเจนต์อัจฉริยะ ช่วยให้ระบบ AI ทำงานบนเชนได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ผ่าน Nexus ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กออโตเมชันแบบกระจายศูนย์ของแพลตฟอร์ม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Talus ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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