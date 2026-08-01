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ราคาปัจจุบัน Talus วันนี้ คือ 0.01784 THB มูลค่าตลาด US เท่ากับ 39,248,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา US เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Talus วันนี้ คือ 0.01784 THB มูลค่าตลาด US เท่ากับ 39,248,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา US เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Talus(US)

ราคาปัจจุบัน 1 US เป็น THB

฿0.5847952
฿0.5847952฿0.5847952
-0.05%1D
THB
Talus (US) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:44:56 (UTC+8)

ราคา Talus วันนี้

ราคาปัจจุบัน Talus (US) วันนี้ ฿ 0.01784, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน US เป็น THB คือ ฿ 0.01784 ต่อ US.

Talus มีอันดับที่ #627 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 39.25M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.20B US ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา US เทรดระหว่าง ฿ 0.01624 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01948 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.8654231359014256796 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0877888461473861112

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น US เคลื่อนไหว +1.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -62.78% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 283.33K.

Talus (US) ข้อมูลการตลาด

No.627

฿ 39.25M
฿ 39.25M฿ 39.25M

฿ 283.33K
฿ 283.33K฿ 283.33K

฿ 178.40M
฿ 178.40M฿ 178.40M

2.20B
2.20B 2.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.00%

SUI

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Talus คือ ฿ 39.25M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 283.33K อุปทานหมุนเวียนของ US คือ 2.20B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 178.40M

ประวัติราคา Talus THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01624
฿ 0.01624฿ 0.01624
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01948
฿ 0.01948฿ 0.01948
สูงสุด 24h

฿ 0.01624
฿ 0.01624฿ 0.01624

฿ 0.01948
฿ 0.01948฿ 0.01948

฿ 0.8654231359014256796
฿ 0.8654231359014256796฿ 0.8654231359014256796

฿ 0.0877888461473861112
฿ 0.0877888461473861112฿ 0.0877888461473861112

+1.01%

-0.05%

-62.78%

-62.78%

ประวัติราคา Talus (US) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Talus ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0002925-0.05%
30 วัน฿ -0.02721-60.40%
60 วัน฿ +0.00263+17.29%
90 วัน฿ +0.01253+235.96%
การเปลี่ยนแปลงราคา Talus ในวันนี้

วันนี้ US บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0002925 (-0.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Talus ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.02721 (-60.40%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Talus ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน US เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00263 (+17.29%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Talus ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.01253 (+235.96%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Talus

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Talus ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Talus วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด US: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

US_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.015783 และขณะนี้อยู่ภายใต้แนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.017594 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นการเรียงตัวแบบกระทิง โดย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ โครงสร้างราคาสามารถยืนหยัดเหนือแกนกลางของระบบฮับได้อย่างมั่นคง ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดกันแบบตายตัว (Dead Cross) และพลังงานตลาดเริ่มแสดงสัญญาณความเบี่ยงเบน (Divergence) ขณะที่ดัชนี RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไป บ่งชี้ว่าแรงขายในระยะสั้นถูกปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ ทิศทางของดัชนีเร็วและช้ามีการแยกตัวชัดเจน ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มขาขึ้นของเส้นค่าเฉลี่ย ขณะเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างรุนแรง ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพลังงาน แนวต้านสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.017594 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 3.8% สำหรับแนวรับแรกอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลาง 0.015783 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 6.8% แนวรับระยะไกล S1 อยู่ที่ระดับ 0.012315 และแนวต้านระยะไกล R2 อยู่ที่ระดับ 0.021062 หากราคาสามารถทะลุ R1 ได้ จะมีโอกาสทดสอบโซนราคาที่สูงขึ้นต่อไป แต่หากหลุดพ้นจากค่าเฉลี่ยกลาง ก็อาจปรับตัวลงกลับมาทดสอบแนวรับ S1 ได้เช่นกัน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Talus?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาคริปโตเคอร์เรนซีของ Talus (สหรัฐฯ):

1. ความรู้สึกของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2. ปริมาณการซื้อขายและระดับสภาพคล่อง
3. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและการแสดงผลของบิตคอยน์
4. ข่าวสารด้านกฎระเบียบและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
5. การอัปเดตเทคโนโลยีและการพัฒนาแพลตฟอร์ม
6. การประกาศความร่วมมือและอัตราการนำไปใช้
7. ภาวะดีมานด์และซัพพลาย
8. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย
9. การแข่งขันจากโครงการบล็อกเชนที่คล้ายคลึงกัน
10. การรายงานข่าวในสื่อและกระแสบนโซเชียลมีเดีย

องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ก่อให้เกิดความผันผวนของราคาซึ่งเป็นลักษณะปกติของสินทรัพย์ดิจิทัล

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Talus วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Talus ในวันนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกตลาด การติดตามผลการลงทุน การเปรียบเทียบกับคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ และการติดตามแนวโน้มตลาดเพื่อหาโอกาสที่อาจเกิดขึ้น

การคาดการณ์ราคา Talus

การคาดการณ์ราคา Talus (US) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ US ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Talus (US) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Talus อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Talus จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา US ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Talus

วิธีการซื้อและลงทุน Talus ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Talus หรือยัง? การซื้อ US บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Talus ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Talus (US) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Talus จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Talus (US)

คุณสามารถทำอะไรกับ Talus ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Talus ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Talus (US)

Talus เป็นเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่มอบเลเยอร์ปฏิบัติการบนเชนสำหรับเอเจนต์อัตโนมัติและเอเจนต์อัจฉริยะ ช่วยให้ระบบ AI ทำงานบนเชนได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ผ่าน Nexus ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กออโตเมชันแบบกระจายศูนย์ของแพลตฟอร์ม

Talus ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Talus ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Talus อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Talus

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:44:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Talus (US)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Talus (US) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Talus ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
US/USDT
฿0.5877454
฿0.5877454฿0.5877454
+0.56%
16.08M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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