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ราคาปัจจุบัน Bifrost วันนี้ คือ 0.014505 THB มูลค่าตลาด BNC เท่ากับ 543,068.43322283682195 THB ติดตามการอัปเดตราคา BNC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bifrost วันนี้ คือ 0.014505 THB มูลค่าตลาด BNC เท่ากับ 543,068.43322283682195 THB ติดตามการอัปเดตราคา BNC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BNC

ข้อมูลราคา BNC

BNC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BNC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BNC

โทเคโนมิกส์ BNC

การคาดการณ์ราคา BNC

ประวัติ BNC

BNC คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BNCเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Bifrost(BNC)

ราคาปัจจุบัน 1 BNC เป็น THB

฿0.47521166
฿0.47521166฿0.47521166
+0.20%1D
THB
Bifrost (BNC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:57:36 (UTC+8)

ราคา Bifrost วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bifrost (BNC) วันนี้ ฿ 0.014505, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BNC เป็น THB คือ ฿ 0.014505 ต่อ BNC.

Bifrost มีอันดับที่ #1982 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 543.07K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 37.44M BNC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BNC เทรดระหว่าง ฿ 0.014327 (ต่ำ) กับ ฿ 0.014656 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 221.8317497178670146138 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BNC เคลื่อนไหว -0.25% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 27.65K.

Bifrost (BNC) ข้อมูลการตลาด

No.1982

฿ 543.07K
฿ 543.07K฿ 543.07K

฿ 27.65K
฿ 27.65K฿ 27.65K

฿ 1.16M
฿ 1.16M฿ 1.16M

37.44M
37.44M 37.44M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

80,000,000
80,000,000 80,000,000

46.80%

2021-10-21 00:00:00

BNC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bifrost คือ ฿ 543.07K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 27.65K อุปทานหมุนเวียนของ BNC คือ 37.44M โดยมีอุปทานรวมที่ 80000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.16M

ประวัติราคา Bifrost THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.014327
฿ 0.014327฿ 0.014327
ต่ำสุด 24h
฿ 0.014656
฿ 0.014656฿ 0.014656
สูงสุด 24h

฿ 0.014327
฿ 0.014327฿ 0.014327

฿ 0.014656
฿ 0.014656฿ 0.014656

฿ 221.8317497178670146138
฿ 221.8317497178670146138฿ 221.8317497178670146138

฿ 0
฿ 0฿ 0

-0.25%

+0.20%

-2.47%

-2.47%

ประวัติราคา Bifrost (BNC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Bifrost ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00094853+0.20%
30 วัน฿ -0.000381-2.56%
60 วัน฿ -0.006155-29.80%
90 วัน฿ -0.016505-53.23%
การเปลี่ยนแปลงราคา Bifrost ในวันนี้

วันนี้ BNC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00094853 (+0.20%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Bifrost ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000381 (-2.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Bifrost ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BNC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.006155 (-29.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Bifrost ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.016505 (-53.23%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Bifrost (BNC) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Bifrost

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Bifrost ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Bifrost?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น Bifrost (BNC):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. การนำโซลูชันการ staking แบบไหลเวียนของ Bifrost ไปใช้ในระบบนิเวศ Polkadot
3. มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ (TVL) ในโปรโตคอลของ Bifrost
4. ประสิทธิภาพของ parachain Polkadot และความสัมพันธ์กับราคา DOT
5. การเติบโตและการแข่งขันในภาค DeFi
6. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและรางวัลจากการ staking
7. การประกาศความร่วมมือและการผสานเข้ากับระบบนิเวศ
8. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ DeFi และการ staking
9. การพัฒนาด้านเทคนิคและการอัปเกรดโปรโตคอล
10. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Bifrost วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา Bifrost (BNC) ในวันนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน ในฐานะโทเค็นของโปรโตคอล DeFi ที่เปิดให้สามารถทำ Staking แบบมีสภาพคล่องได้ ราคา BNC จึงส่งผลต่อการคำนวณผลตอบแทนและการคำนวณรางวัลจากการ Staking นักเทรดจึงติดตามราคาประจำวันเพื่อหาจุดเข้าออกการซื้อขาย

การคาดการณ์ราคา Bifrost

การคาดการณ์ราคา Bifrost (BNC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BNC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bifrost (BNC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bifrost อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bifrost จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BNC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bifrost

วิธีการซื้อและลงทุน Bifrost ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Bifrost หรือยัง? การซื้อ BNC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Bifrost ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Bifrost (BNC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Bifrost จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Bifrost (BNC)

คุณสามารถทำอะไรกับ Bifrost ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Bifrost ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Bifrost (BNC) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Bifrost (BNC)

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

Bifrost ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Bifrost ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Bifrost อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bifrost

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:57:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bifrost (BNC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Bifrost (BNC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Bifrost ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BNC/USDT
฿0.47570336
฿0.47570336฿0.47570336
+0.36%
1.91M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 BNC = 0.4754739 THB