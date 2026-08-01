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ราคาปัจจุบัน Wrapped BTC วันนี้ คือ 63,302.3 THB มูลค่าตลาด WBTC เท่ากับ 7,374,667,467.21968921 THB ติดตามการอัปเดตราคา WBTC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped BTC วันนี้ คือ 63,302.3 THB มูลค่าตลาด WBTC เท่ากับ 7,374,667,467.21968921 THB ติดตามการอัปเดตราคา WBTC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WBTC

ข้อมูลราคา WBTC

WBTC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ WBTC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WBTC

โทเคโนมิกส์ WBTC

การคาดการณ์ราคา WBTC

ประวัติ WBTC

WBTC คู่มือการซื้อ

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ราคา Wrapped BTC(WBTC)

ราคาปัจจุบัน 1 WBTC เป็น THB

฿2,075,049.394
฿2,075,049.394฿2,075,049.394
+0.21%1D
THB
Wrapped BTC (WBTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:09:15 (UTC+8)

ราคา Wrapped BTC วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped BTC (WBTC) วันนี้ ฿ 63,302.3, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WBTC เป็น THB คือ ฿ 63,302.3 ต่อ WBTC.

Wrapped BTC มีอันดับที่ #7964 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 7.37B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 116.50K WBTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WBTC เทรดระหว่าง ฿ 63,000 (ต่ำ) กับ ฿ 63,399.79 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4,122,984.7499600384614 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 109,161.2139162864

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WBTC เคลื่อนไหว +0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.98% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.91K.

Wrapped BTC (WBTC) ข้อมูลการตลาด

No.7964

฿ 7.37B
฿ 7.37B฿ 7.37B

฿ 58.91K
฿ 58.91K฿ 58.91K

฿ 7.37B
฿ 7.37B฿ 7.37B

116.50K
116.50K 116.50K

116,499.2025127
116,499.2025127 116,499.2025127

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped BTC คือ ฿ 7.37B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.91K อุปทานหมุนเวียนของ WBTC คือ 116.50K โดยมีอุปทานรวมที่ 116499.2025127 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 7.37B

ประวัติราคา Wrapped BTC THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 63,000
฿ 63,000฿ 63,000
ต่ำสุด 24h
฿ 63,399.79
฿ 63,399.79฿ 63,399.79
สูงสุด 24h

฿ 63,000
฿ 63,000฿ 63,000

฿ 63,399.79
฿ 63,399.79฿ 63,399.79

฿ 4,122,984.7499600384614
฿ 4,122,984.7499600384614฿ 4,122,984.7499600384614

฿ 109,161.2139162864
฿ 109,161.2139162864฿ 109,161.2139162864

+0.19%

+0.21%

-2.98%

-2.98%

ประวัติราคา Wrapped BTC (WBTC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BTC ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +4,348.4719+0.21%
30 วัน฿ -722.73-1.13%
60 วัน฿ -850.91-1.33%
90 วัน฿ -13,349.93-17.42%
การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BTC ในวันนี้

วันนี้ WBTC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +4,348.4719 (+0.21%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BTC ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -722.73 (-1.13%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BTC ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WBTC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -850.91 (-1.33%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BTC ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -13,349.93 (-17.42%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Wrapped BTC (WBTC) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Wrapped BTC

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Wrapped BTC ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Wrapped BTC?

ราคาของ WBTC ได้รับอิทธิพลหลักมาจากราคาของ Bitcoin เนื่องจาก WBTC ถูกผูกมัดอย่างหนึ่งต่อหนึ่งกับ BTC ปัจจัยสำคัญประกอบด้วย: ความเชื่อมั่นในตลาด Bitcoin การยอมรับจากสถาบันข่าวสารด้านกฎระเบียบ ความต้องการ WBTC ในระบบนิเวศ DeFi กิจกรรมบนเครือข่าย Ethereum แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต และดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทานบนกระดานซื้อขาย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Wrapped BTC วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา WBTC ในวันนี้ เพราะราคาดังกล่าวอ้างอิงตามมูลค่าของบิทคอยน์บนเครือข่าย Ethereum ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมระบบนิเวศ DeFi ได้ นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาแบบเรียลไทม์เพื่อหาโอกาสในการทำอาร์บิทราจ จัดการพอร์ตโฟลิโอ และตัดสินใจเกี่ยวกับการปลูกผลผลิต (yield farming) การเคลื่อนไหวของราคาส่งผลต่ออัตราการให้กู้ยืม/การกู้ยืม และผลตอบแทนจากการขุดสภาพคล่อง

การคาดการณ์ราคา Wrapped BTC

การคาดการณ์ราคา Wrapped BTC (WBTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WBTC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped BTC (WBTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped BTC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped BTC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WBTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped BTC

วิธีการซื้อและลงทุน Wrapped BTC ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Wrapped BTC หรือยัง? การซื้อ WBTC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Wrapped BTC ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Wrapped BTC (WBTC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Wrapped BTC จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Wrapped BTC (WBTC)

คุณสามารถทำอะไรกับ Wrapped BTC ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Wrapped BTC ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Wrapped BTC (WBTC) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Wrapped BTC ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Wrapped BTC ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Wrapped BTC อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Aptos EcosystemArbitrum EcosystemCrypto-Backed Tokens

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped BTC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:09:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped BTC (WBTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wrapped BTC

WBTC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ WBTC โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส WBTC USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Wrapped BTC (WBTC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Wrapped BTC ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WBTC/USDT
฿2,076,859.8334
฿2,076,859.8334฿2,076,859.8334
+0.30%
0.93 (USDT)
WBTC/USDC
฿2072679.4
฿2072679.4฿2072679.4
+0.32%
0.48 (USDT)
WBTC/BTC
฿32.79639
฿32.79639฿32.79639
0.00%
0.14 (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 WBTC = 2,075,049.394 THB