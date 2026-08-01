ราคา Wrapped BTC(WBTC)
ราคาปัจจุบัน Wrapped BTC (WBTC) วันนี้ ฿ 63,302.3, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WBTC เป็น THB คือ ฿ 63,302.3 ต่อ WBTC.
Wrapped BTC มีอันดับที่ #7964 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 7.37B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 116.50K WBTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WBTC เทรดระหว่าง ฿ 63,000 (ต่ำ) กับ ฿ 63,399.79 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4,122,984.7499600384614 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 109,161.2139162864
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WBTC เคลื่อนไหว +0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.98% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.91K.
No.7964
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped BTC คือ ฿ 7.37B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.91K อุปทานหมุนเวียนของ WBTC คือ 116.50K โดยมีอุปทานรวมที่ 116499.2025127 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 7.37B
+0.19%
+0.21%
-2.98%
-2.98%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BTC ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +4,348.4719
|+0.21%
|30 วัน
|฿ -722.73
|-1.13%
|60 วัน
|฿ -850.91
|-1.33%
|90 วัน
|฿ -13,349.93
|-17.42%
วันนี้ WBTC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +4,348.4719 (+0.21%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -722.73 (-1.13%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WBTC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -850.91 (-1.33%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -13,349.93 (-17.42%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Wrapped BTC ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ในปี 2040 ราคาของ Wrapped BTC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Wrapped BTC ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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