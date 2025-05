XP

XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

ชื่อXP

อันดับNo.701

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)0.05%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน1,758,807,950.2773554

อุปทานสูงสุด5,500,000,000

อุปทานรวม1,758,807,950.2773554

อัตราการไหลเวียน0.3197%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.06942051775280159,2025-03-18

ราคาต่ำสุด0.01675743523012766,2025-03-30

บล็อกเชนสาธารณะXPHERE

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

