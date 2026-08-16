Kommunitas (KOM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 20:51:44 (UTC+8) ราคา Kommunitas วันนี้
ราคาปัจจุบัน Kommunitas (KOM) วันนี้
฿ 0.00052515, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KOM เป็น THB คือ ฿ 0.00052515 ต่อ KOM.
Kommunitas มีอันดับที่
#3920 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 KOM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KOM เทรดระหว่าง ฿ 0.00043674 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00054109 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.451502737241913314 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0023156098050640532
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KOM เคลื่อนไหว
0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +39.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.45K. Kommunitas (KOM) ข้อมูลการตลาด อุปทานสูงสุด 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 อุปทานรวม 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kommunitas คือ
฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.45K อุปทานหมุนเวียนของ KOM คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.05M ซื้อ Kommunitas ประวัติราคา Kommunitas THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00043674 ฿ 0.00043674 ฿ 0.00043674
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00054109 ฿ 0.00054109 ฿ 0.00054109
สูงสุด 24h
ต่ำสุด 24h ฿ 0.00043674 ฿ 0.00043674 ฿ 0.00043674 สูงสุด 24h ฿ 0.00054109 ฿ 0.00054109 ฿ 0.00054109 สูงตลอดเวลา ฿ 0.451502737241913314 ฿ 0.451502737241913314 ฿ 0.451502737241913314 ราคาต่ำสุด ฿ 0.0023156098050640532 ฿ 0.0023156098050640532 ฿ 0.0023156098050640532 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) 0.00% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) +11.22% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) +39.21% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) +39.21% ประวัติราคา Kommunitas (KOM) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Kommunitas ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ +0.0017408482 +11.22% 30 วัน ฿ +0.00035427 +207.32% 60 วัน ฿ +0.00037978 +261.25% 90 วัน ฿ +0.00044255 +535.77% การเปลี่ยนแปลงราคา Kommunitas ในวันนี้
วันนี้ KOM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ +0.0017408482 (+11.22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา Kommunitas ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ +0.00035427 (+207.32%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา Kommunitas ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KOM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ +0.00037978 (+261.25%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา Kommunitas ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ +0.00044255 (+535.77%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Kommunitas (KOM) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา Kommunitasทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Kommunitas?
ราคาโทเค็น KOM ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:
1. การยอมรับแพลตฟอร์มและการเติบโตของผู้ใช้งานบน Launchpad ของ Kommunitas 2. จำนวนและความสำเร็จของโครงการ IDO ที่เปิดตัว 3. ความต้องการด้านประโยชน์ของโทเค็นในการทำ staking และสิทธิประโยชน์ตามระดับสมาชิก 4. บรรยากาศและความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตโดยรวม 5. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวของตลาด 6. การประกาศความร่วมมือหรือพันธมิตร 7. โครงสร้างโทเค็นและแนวโน้มด้านอุปทาน ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Kommunitas วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ Kommunitas (KOM) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การติดตามพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการคำนวณกำไร/ขาดทุน เนื่องจาก KOM ถูกใช้สำหรับการเข้าร่วม Launchpad และการรับรางวัลจากการเดิมพัน ราคาปัจจุบันจึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมและประเมินมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การคาดการณ์ราคา Kommunitas การคาดการณ์ราคา Kommunitas (KOM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KOM ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา Kommunitas (KOM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Kommunitas อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kommunitas จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KOM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา Kommunitas วิธีการซื้อและลงทุน Kommunitas ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Kommunitas หรือยัง? การซื้อ KOM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ Kommunitas ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Kommunitas (KOM) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Kommunitas จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Kommunitas ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Kommunitas ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Kommunitas (KOM)
Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model.
There are 4 points that will make us lead the launchpad industry:
Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation.
Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation.
Revenue-Sharing Model.
We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners :
Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing.
Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues.
Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity.
We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months.
Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.
Kommunitas ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Kommunitas ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kommunitas
หาก Kommunitas เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Kommunitas ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Kommunitas วันนี้คือ ฿ 0.017256429 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Kommunitas ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน KOM โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Kommunitas มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน KOM จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Kommunitas ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา KOM เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ KOM ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ KOM/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Kommunitas เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Kommunitas อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Kommunitas (KOM) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 20:51:44 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kommunitas (KOM)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
KOM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ KOM โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส KOM USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.017256429 ฿0.017256429 ฿0.017256429 +11.22% 2.98M (USDT)
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