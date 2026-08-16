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ราคาปัจจุบัน Kommunitas วันนี้ คือ 0.00052515 THB มูลค่าตลาด KOM เท่ากับ 0 THB ติดตามการอัปเดตราคา KOM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kommunitas วันนี้ คือ 0.00052515 THB มูลค่าตลาด KOM เท่ากับ 0 THB ติดตามการอัปเดตราคา KOM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Kommunitas(KOM)

ราคาปัจจุบัน 1 KOM เป็น THB

฿0.017256429
฿0.017256429฿0.017256429
+11.22%1D
THB
Kommunitas (KOM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:51:44 (UTC+8)

ราคา Kommunitas วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kommunitas (KOM) วันนี้ ฿ 0.00052515, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KOM เป็น THB คือ ฿ 0.00052515 ต่อ KOM.

Kommunitas มีอันดับที่ #3920 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 KOM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KOM เทรดระหว่าง ฿ 0.00043674 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00054109 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.451502737241913314 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0023156098050640532

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KOM เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +39.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.45K.

Kommunitas (KOM) ข้อมูลการตลาด

No.3920

฿ 0.00
฿ 0.00฿ 0.00

฿ 1.45K
฿ 1.45K฿ 1.45K

฿ 1.05M
฿ 1.05M฿ 1.05M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kommunitas คือ ฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.45K อุปทานหมุนเวียนของ KOM คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.05M

ประวัติราคา Kommunitas THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00043674
฿ 0.00043674฿ 0.00043674
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00054109
฿ 0.00054109฿ 0.00054109
สูงสุด 24h

฿ 0.00043674
฿ 0.00043674฿ 0.00043674

฿ 0.00054109
฿ 0.00054109฿ 0.00054109

฿ 0.451502737241913314
฿ 0.451502737241913314฿ 0.451502737241913314

฿ 0.0023156098050640532
฿ 0.0023156098050640532฿ 0.0023156098050640532

0.00%

+11.22%

+39.21%

+39.21%

ประวัติราคา Kommunitas (KOM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Kommunitas ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0017408482+11.22%
30 วัน฿ +0.00035427+207.32%
60 วัน฿ +0.00037978+261.25%
90 วัน฿ +0.00044255+535.77%
การเปลี่ยนแปลงราคา Kommunitas ในวันนี้

วันนี้ KOM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0017408482 (+11.22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Kommunitas ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00035427 (+207.32%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Kommunitas ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KOM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00037978 (+261.25%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Kommunitas ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00044255 (+535.77%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Kommunitas (KOM) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Kommunitas

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Kommunitas ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Kommunitas?

ราคาโทเค็น KOM ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การยอมรับแพลตฟอร์มและการเติบโตของผู้ใช้งานบน Launchpad ของ Kommunitas
2. จำนวนและความสำเร็จของโครงการ IDO ที่เปิดตัว
3. ความต้องการด้านประโยชน์ของโทเค็นในการทำ staking และสิทธิประโยชน์ตามระดับสมาชิก
4. บรรยากาศและความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตโดยรวม
5. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวของตลาด
6. การประกาศความร่วมมือหรือพันธมิตร
7. โครงสร้างโทเค็นและแนวโน้มด้านอุปทาน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Kommunitas วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Kommunitas (KOM) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การติดตามพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการคำนวณกำไร/ขาดทุน เนื่องจาก KOM ถูกใช้สำหรับการเข้าร่วม Launchpad และการรับรางวัลจากการเดิมพัน ราคาปัจจุบันจึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมและประเมินมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา Kommunitas

การคาดการณ์ราคา Kommunitas (KOM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KOM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kommunitas (KOM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kommunitas อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kommunitas จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KOM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kommunitas

วิธีการซื้อและลงทุน Kommunitas ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Kommunitas หรือยัง? การซื้อ KOM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Kommunitas ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Kommunitas (KOM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Kommunitas จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Kommunitas (KOM)

คุณสามารถทำอะไรกับ Kommunitas ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Kommunitas ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Kommunitas (KOM) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Kommunitas (KOM)

Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry:

  1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation.
  2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation.
  3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners :
  • Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing.
  • Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues.
  1. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.

Kommunitas ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Kommunitas ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Kommunitas อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemLaunchpad

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kommunitas

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:51:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kommunitas (KOM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kommunitas

KOM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ KOM โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส KOM USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Kommunitas (KOM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Kommunitas ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KOM/USDT
฿0.017256429
฿0.017256429฿0.017256429
+11.22%
2.98M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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