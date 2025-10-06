ราคาปัจจุบัน OHO PLUS วันนี้ คือ 0.499998 USD ติดตามการอัปเดตราคา OHO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OHO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน OHO PLUS วันนี้ คือ 0.499998 USD ติดตามการอัปเดตราคา OHO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OHO ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OHO

ข้อมูลราคา OHO

เอกสารไวท์เปเปอร์ OHO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ OHO

โทเคโนมิกส์ OHO

การคาดการณ์ราคา OHO

ประวัติ OHO

OHO คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง OHOเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต OHO

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

OHO PLUS โลโก้

ราคา OHO PLUS(OHO)

ราคาปัจจุบัน 1 OHO เป็น USD

$0.499998
$0.499998$0.499998
0.00%1D
USD
OHO PLUS (OHO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:16:49 (UTC+8)

ข้อมูลราคา OHO PLUS (OHO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.490198
$ 0.490198$ 0.490198
ต่ำสุด 24h
$ 0.521998
$ 0.521998$ 0.521998
สูงสุด 24h

$ 0.490198
$ 0.490198$ 0.490198

$ 0.521998
$ 0.521998$ 0.521998

--
----

--
----

+1.99%

0.00%

+26.04%

+26.04%

ราคาเรียลไทม์ OHO PLUS (OHO) คือ $ 0.499998 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOHO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.490198 และราคาสูงสุด $ 0.521998 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OHO คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OHO มีการเปลี่ยนแปลง +1.99% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +26.04% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

OHO PLUS (OHO) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 72.97K
$ 72.97K$ 72.97K

$ 84.00M
$ 84.00M$ 84.00M

--
----

168,000,000
168,000,000 168,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OHO PLUS คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 72.97K อุปทานหมุนเวียนของ OHO คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 168000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 84.00M

ประวัติราคา OHO PLUS (OHO) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา OHO PLUS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ +0.004508+0.90%
60 วัน$ +0.498998+49,899.80%
90 วัน$ +0.498998+49,899.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา OHO PLUS ในวันนี้

วันนี้ OHO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา OHO PLUS ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.004508 (+0.90%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา OHO PLUS ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OHO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.498998 (+49,899.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา OHO PLUS ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.498998 (+49,899.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา OHO PLUS (OHO) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา OHO PLUSทันที

อะไรคือ OHO PLUS (OHO)

OHO+ คือสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่พัฒนาโดย ONFA Fintech ภายในระบบนิเวศของ ONFA โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน ผ่านการผสานรวมของ Web3, บล็อกเชน, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และกลไกจูงใจที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่าย

OHO PLUS มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน OHO PLUS ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบOHOความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ OHO PLUS บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ OHO PLUS ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา OHO PLUS (USD)

OHO PLUS (OHO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ OHO PLUS (OHO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ OHO PLUS

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา OHO PLUS ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ OHO PLUS (OHO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ OHO PLUS (OHO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OHOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ OHO PLUS (OHO)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ OHO PLUSใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ OHO PLUS บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

OHO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 OHO PLUS(OHO) เป็น VND
13,157.44737
1 OHO PLUS(OHO) เป็น AUD
A$0.75499698
1 OHO PLUS(OHO) เป็น GBP
0.3749985
1 OHO PLUS(OHO) เป็น EUR
0.4249983
1 OHO PLUS(OHO) เป็น USD
$0.499998
1 OHO PLUS(OHO) เป็น MYR
RM2.09499162
1 OHO PLUS(OHO) เป็น TRY
20.97991608
1 OHO PLUS(OHO) เป็น JPY
¥75.999696
1 OHO PLUS(OHO) เป็น ARS
ARS$736.3720545
1 OHO PLUS(OHO) เป็น RUB
39.6248415
1 OHO PLUS(OHO) เป็น INR
44.10982356
1 OHO PLUS(OHO) เป็น IDR
Rp8,333.29666668
1 OHO PLUS(OHO) เป็น PHP
29.5748817
1 OHO PLUS(OHO) เป็น EGP
￡E.23.68490526
1 OHO PLUS(OHO) เป็น BRL
R$2.67998928
1 OHO PLUS(OHO) เป็น CAD
C$0.69499722
1 OHO PLUS(OHO) เป็น BDT
61.18975524
1 OHO PLUS(OHO) เป็น NGN
727.7970888
1 OHO PLUS(OHO) เป็น COP
$1,923.0673077
1 OHO PLUS(OHO) เป็น ZAR
R.8.57996568
1 OHO PLUS(OHO) เป็น UAH
21.04491582
1 OHO PLUS(OHO) เป็น TZS
T.Sh.1,228.495086
1 OHO PLUS(OHO) เป็น VES
Bs106.499574
1 OHO PLUS(OHO) เป็น CLP
$469.99812
1 OHO PLUS(OHO) เป็น PKR
Rs141.67943328
1 OHO PLUS(OHO) เป็น KZT
268.95892416
1 OHO PLUS(OHO) เป็น THB
฿16.15493538
1 OHO PLUS(OHO) เป็น TWD
NT$15.28993884
1 OHO PLUS(OHO) เป็น AED
د.إ1.83499266
1 OHO PLUS(OHO) เป็น CHF
Fr0.39499842
1 OHO PLUS(OHO) เป็น HKD
HK$3.87998448
1 OHO PLUS(OHO) เป็น AMD
֏191.41923432
1 OHO PLUS(OHO) เป็น MAD
.د.م4.61498154
1 OHO PLUS(OHO) เป็น MXN
$9.1999632
1 OHO PLUS(OHO) เป็น SAR
ريال1.8749925
1 OHO PLUS(OHO) เป็น ETB
Br75.81469674
1 OHO PLUS(OHO) เป็น KES
KSh64.56974172
1 OHO PLUS(OHO) เป็น JOD
د.أ0.354498582
1 OHO PLUS(OHO) เป็น PLN
1.80999276
1 OHO PLUS(OHO) เป็น RON
лв2.17999128
1 OHO PLUS(OHO) เป็น SEK
kr4.6749813
1 OHO PLUS(OHO) เป็น BGN
лв0.83499666
1 OHO PLUS(OHO) เป็น HUF
Ft166.43933424
1 OHO PLUS(OHO) เป็น CZK
10.43495826
1 OHO PLUS(OHO) เป็น KWD
د.ك0.152999388
1 OHO PLUS(OHO) เป็น ILS
1.6249935
1 OHO PLUS(OHO) เป็น BOB
Bs3.45498618
1 OHO PLUS(OHO) เป็น AZN
0.8499966
1 OHO PLUS(OHO) เป็น TJS
SM4.61998152
1 OHO PLUS(OHO) เป็น GEL
1.35999456
1 OHO PLUS(OHO) เป็น AOA
Kz455.78317686
1 OHO PLUS(OHO) เป็น BHD
.د.ب0.187999248
1 OHO PLUS(OHO) เป็น BMD
$0.499998
1 OHO PLUS(OHO) เป็น DKK
kr3.1999872
1 OHO PLUS(OHO) เป็น HNL
L13.16494734
1 OHO PLUS(OHO) เป็น MUR
22.66490934
1 OHO PLUS(OHO) เป็น NAD
$8.63496546
1 OHO PLUS(OHO) เป็น NOK
kr4.97998008
1 OHO PLUS(OHO) เป็น NZD
$0.86499654
1 OHO PLUS(OHO) เป็น PAB
B/.0.499998
1 OHO PLUS(OHO) เป็น PGK
K2.10499158
1 OHO PLUS(OHO) เป็น QAR
ر.ق1.81999272
1 OHO PLUS(OHO) เป็น RSD
дин.50.2747989
1 OHO PLUS(OHO) เป็น UZS
soʻm6,097.53560976
1 OHO PLUS(OHO) เป็น ALL
L41.51983392
1 OHO PLUS(OHO) เป็น ANG
ƒ0.89499642
1 OHO PLUS(OHO) เป็น AWG
ƒ0.8999964
1 OHO PLUS(OHO) เป็น BBD
$0.999996
1 OHO PLUS(OHO) เป็น BAM
KM0.83499666
1 OHO PLUS(OHO) เป็น BIF
Fr1,474.494102
1 OHO PLUS(OHO) เป็น BND
$0.64499742
1 OHO PLUS(OHO) เป็น BSD
$0.499998
1 OHO PLUS(OHO) เป็น JMD
$80.21467914
1 OHO PLUS(OHO) เป็น KHR
2,016.1169355
1 OHO PLUS(OHO) เป็น KMF
Fr211.499154
1 OHO PLUS(OHO) เป็น LAK
10,869.52152174
1 OHO PLUS(OHO) เป็น LKR
රු152.249391
1 OHO PLUS(OHO) เป็น MDL
L8.4499662
1 OHO PLUS(OHO) เป็น MGA
Ar2,232.13107144
1 OHO PLUS(OHO) เป็น MOP
P3.999984
1 OHO PLUS(OHO) เป็น MVR
7.6499694
1 OHO PLUS(OHO) เป็น MWK
MK868.05152778
1 OHO PLUS(OHO) เป็น MZN
MT31.95487218
1 OHO PLUS(OHO) เป็น NPR
रु70.61971752
1 OHO PLUS(OHO) เป็น PYG
3,545.985816
1 OHO PLUS(OHO) เป็น RWF
Fr726.497094
1 OHO PLUS(OHO) เป็น SBD
$4.11498354
1 OHO PLUS(OHO) เป็น SCR
6.83497266
1 OHO PLUS(OHO) เป็น SRD
$19.76992092
1 OHO PLUS(OHO) เป็น SVC
$4.3749825
1 OHO PLUS(OHO) เป็น SZL
L8.62996548
1 OHO PLUS(OHO) เป็น TMT
m1.75499298
1 OHO PLUS(OHO) เป็น TND
د.ت1.46749413
1 OHO PLUS(OHO) เป็น TTD
$3.39498642
1 OHO PLUS(OHO) เป็น UGX
Sh1,741.993032
1 OHO PLUS(OHO) เป็น XAF
Fr280.998876
1 OHO PLUS(OHO) เป็น XCD
$1.3499946
1 OHO PLUS(OHO) เป็น XOF
Fr280.998876
1 OHO PLUS(OHO) เป็น XPF
Fr50.999796
1 OHO PLUS(OHO) เป็น BWP
P7.10997156
1 OHO PLUS(OHO) เป็น BZD
$1.00499598
1 OHO PLUS(OHO) เป็น CVE
$47.31981072
1 OHO PLUS(OHO) เป็น DJF
Fr88.999644
1 OHO PLUS(OHO) เป็น DOP
$32.01487194
1 OHO PLUS(OHO) เป็น DZD
د.ج64.9497402
1 OHO PLUS(OHO) เป็น FJD
$1.12999548
1 OHO PLUS(OHO) เป็น GNF
Fr4,347.48261
1 OHO PLUS(OHO) เป็น GTQ
Q3.82998468
1 OHO PLUS(OHO) เป็น GYD
$104.68958124
1 OHO PLUS(OHO) เป็น ISK
kr61.499754

OHO PLUS ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก OHO PLUS ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ OHO PLUS อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OHO PLUS

วันนี้ OHO PLUS (OHO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน OHO เป็นUSD คือ 0.499998 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน OHO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ OHO เป็น USD คือ $ 0.499998 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ OHO PLUS คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ OHO คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ OHO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ OHO คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ OHO คือเท่าใด?
OHO ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ OHO คือเท่าไร?
OHO ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ OHO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ OHO คือ $ 72.97K USD
ปีนี้ OHO จะสูงขึ้นอีกไหม?
OHO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา OHO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:16:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ OHO PLUS (OHO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ OHO เป็น USD

จำนวน

OHO
OHO
USD
USD

1 OHO = 0.499998 USD

เทรด OHO

OHO/USDT
$0.499998
$0.499998$0.499998
0.00%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,856.87
$114,856.87$114,856.87

+0.18%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,103.32
$4,103.32$4,103.32

+0.15%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04500
$0.04500$0.04500

-3.10%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.58
$198.58$198.58

-0.16%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9574
$3.9574$3.9574

+2.59%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,103.32
$4,103.32$4,103.32

+0.15%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,856.87
$114,856.87$114,856.87

+0.18%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.58
$198.58$198.58

-0.16%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6422
$2.6422$2.6422

+0.23%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20005
$0.20005$0.20005

+0.14%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008803
$0.008803$0.008803

-11.97%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.386
$1.386$1.386

+84.80%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000409
$0.0000000409$0.0000000409

+375.58%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00241
$0.00241$0.00241

+141.00%

Jump Tom โลโก้

Jump Tom

JUMP

$0.00000814
$0.00000814$0.00000814

+25.23%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000054
$0.0000000000000000054$0.0000000000000000054

+20.00%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0094
$0.0094$0.0094

+17.50%