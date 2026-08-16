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ราคาปัจจุบัน RE วันนี้ คือ 0.44904 THB มูลค่าตลาด RE เท่ากับ 71,666,784 THB ติดตามการอัปเดตราคา RE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน RE วันนี้ คือ 0.44904 THB มูลค่าตลาด RE เท่ากับ 71,666,784 THB ติดตามการอัปเดตราคา RE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RE

ข้อมูลราคา RE

RE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ RE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RE

โทเคโนมิกส์ RE

การคาดการณ์ราคา RE

ประวัติ RE

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ราคา RE(RE)

ราคาปัจจุบัน 1 RE เป็น THB

฿14.7195312
฿14.7195312฿14.7195312
-0.01%1D
THB
RE (RE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:00:30 (UTC+8)

ราคา RE วันนี้

ราคาปัจจุบัน RE (RE) วันนี้ ฿ 0.44904, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RE เป็น THB คือ ฿ 0.44904 ต่อ RE.

RE มีอันดับที่ #291 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 71.67M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 159.60M RE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RE เทรดระหว่าง ฿ 0.43865 (ต่ำ) กับ ฿ 0.46947 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 19.388452112972438518 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 12.91766005019225813

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RE เคลื่อนไหว -1.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +11.85% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 123.17K.

RE (RE) ข้อมูลการตลาด

No.291

฿ 71.67M
฿ 71.67M฿ 71.67M

฿ 123.17K
฿ 123.17K฿ 123.17K

฿ 449.04M
฿ 449.04M฿ 449.04M

159.60M
159.60M 159.60M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.96%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RE คือ ฿ 71.67M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 123.17K อุปทานหมุนเวียนของ RE คือ 159.60M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 449.04M

ประวัติราคา RE THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.43865
฿ 0.43865฿ 0.43865
ต่ำสุด 24h
฿ 0.46947
฿ 0.46947฿ 0.46947
สูงสุด 24h

฿ 0.43865
฿ 0.43865฿ 0.43865

฿ 0.46947
฿ 0.46947฿ 0.46947

฿ 19.388452112972438518
฿ 19.388452112972438518฿ 19.388452112972438518

฿ 12.91766005019225813
฿ 12.91766005019225813฿ 12.91766005019225813

-1.11%

-0.01%

+11.85%

+11.85%

ประวัติราคา RE (RE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา RE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0014721-0.01%
30 วัน฿ -0.00462-1.02%
60 วัน฿ +0.34904+349.04%
90 วัน฿ +0.34904+349.04%
การเปลี่ยนแปลงราคา RE ในวันนี้

วันนี้ RE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0014721 (-0.01%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา RE ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00462 (-1.02%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา RE ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.34904 (+349.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา RE ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.34904 (+349.04%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา RE (RE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ RE

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด RE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด RE วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RE: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

RE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือแกนกลางของช่วงเวลา 4 ชั่วโมงที่ระดับ 0.4521 โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.45258 ซึ่งใกล้เคียงกับจุดศูนย์กลางของช่วงการเคลื่อนไหวมาก ราคาขณะนี้อยู่ในบริเวณใจกลางของช่วงการแกว่งตัวที่กำหนดโดยแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ทำให้เกิดสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น โดยโครงสร้างตลาดยังไม่แสดงสัญญาณการแตกแนวชัดเจน กลุ่มค่าเฉลี่ย EMA แสดงสัญญาณซื้อในระยะสั้น MACD ได้สร้างรูปแบบ Golden Cross ขณะที่ดัชนีแรงเคลื่อนไหว (Momentum) บ่งชี้ว่าฝ่ายซื้อกำลังพยายามผลักดันราคาขึ้น RSI อยู่ในโซนกลาง ส่วนค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่แสดงภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับปกติ ขณะที่แนวโน้มของดัชนีเร็วและช้ามีความแตกต่างเล็กน้อย และความเข้มข้นของแรงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับปานกลาง แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 0.4608 (R1) ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.8% ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 0.4474 (S1) ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.1% สำหรับแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.4654 (R2) และแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.4387 (S2) ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ทำให้ขอบเขตของช่วงการซื้อขายค่อนข้างชัดเจน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา RE

การคาดการณ์ราคา RE (RE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา RE (RE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ RE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา RE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา RE

วิธีการซื้อและลงทุน RE ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย RE หรือยัง? การซื้อ RE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ RE ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ RE (RE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว RE จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ RE (RE)

คุณสามารถทำอะไรกับ RE ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ RE ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ RE (RE)

Re Protocol is a decentralized platform that channels stablecoin capital into fully collateralized reinsurance contracts through licensed insurers. Users deposit stablecoins into Insurance Capital Layers (ICLs), which allocate capital to quota-share reinsurance agreements. In return, depositors earn yield derived from a blend of on-chain and off-chain sources, plus a token-specific spread.

RE ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก RE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ RE อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemGovernanceInsurance

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:00:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RE (RE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RE

RE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ RE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส RE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด RE (RE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน RE ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RE/USDT
฿14.6972408
฿14.6972408฿14.6972408
-0.16%
261.67K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ RE เป็น THB

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RE
RE
THB
THB

1 RE = 14.7195312 THB