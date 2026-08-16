ราคา RE(RE)
ราคาปัจจุบัน RE (RE) วันนี้ ฿ 0.44904, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RE เป็น THB คือ ฿ 0.44904 ต่อ RE.
RE มีอันดับที่ #291 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 71.67M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 159.60M RE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RE เทรดระหว่าง ฿ 0.43865 (ต่ำ) กับ ฿ 0.46947 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 19.388452112972438518 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 12.91766005019225813
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RE เคลื่อนไหว -1.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +11.85% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 123.17K.
No.291
15.96%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RE คือ ฿ 71.67M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 123.17K อุปทานหมุนเวียนของ RE คือ 159.60M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 449.04M
-1.11%
-0.01%
+11.85%
+11.85%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา RE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0014721
|-0.01%
|30 วัน
|฿ -0.00462
|-1.02%
|60 วัน
|฿ +0.34904
|+349.04%
|90 วัน
|฿ +0.34904
|+349.04%
วันนี้ RE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0014721 (-0.01%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00462 (-1.02%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.34904 (+349.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.34904 (+349.04%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด RE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RE: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
RE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือแกนกลางของช่วงเวลา 4 ชั่วโมงที่ระดับ 0.4521 โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.45258 ซึ่งใกล้เคียงกับจุดศูนย์กลางของช่วงการเคลื่อนไหวมาก ราคาขณะนี้อยู่ในบริเวณใจกลางของช่วงการแกว่งตัวที่กำหนดโดยแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ทำให้เกิดสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น โดยโครงสร้างตลาดยังไม่แสดงสัญญาณการแตกแนวชัดเจน กลุ่มค่าเฉลี่ย EMA แสดงสัญญาณซื้อในระยะสั้น MACD ได้สร้างรูปแบบ Golden Cross ขณะที่ดัชนีแรงเคลื่อนไหว (Momentum) บ่งชี้ว่าฝ่ายซื้อกำลังพยายามผลักดันราคาขึ้น RSI อยู่ในโซนกลาง ส่วนค่า KDJ และ StochRSI ยังไม่แสดงภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับปกติ ขณะที่แนวโน้มของดัชนีเร็วและช้ามีความแตกต่างเล็กน้อย และความเข้มข้นของแรงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับปานกลาง แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 0.4608 (R1) ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.8% ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 0.4474 (S1) ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.1% สำหรับแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.4654 (R2) และแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.4387 (S2) ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ทำให้ขอบเขตของช่วงการซื้อขายค่อนข้างชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ RE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Re Protocol is a decentralized platform that channels stablecoin capital into fully collateralized reinsurance contracts through licensed insurers. Users deposit stablecoins into Insurance Capital Layers (ICLs), which allocate capital to quota-share reinsurance agreements. In return, depositors earn yield derived from a blend of on-chain and off-chain sources, plus a token-specific spread.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก RE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
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ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
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