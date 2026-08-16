PortugalNationalTeam (POR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 22:37:52 (UTC+8) ราคา PortugalNationalTeam วันนี้
ราคาปัจจุบัน PortugalNationalTeam (POR) วันนี้
฿ 0.07736, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน POR เป็น THB คือ ฿ 0.07736 ต่อ POR.
PortugalNationalTeam มีอันดับที่
#1378 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.00M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.96M POR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา POR เทรดระหว่าง ฿ 0.07711 (ต่ำ) กับ ฿ 0.08108 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 237.28894437699947056 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 8.622374311501268032
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น POR เคลื่อนไหว
-1.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.55K. PortugalNationalTeam (POR) ข้อมูลการตลาด อุปทานสูงสุด 20,000,000 20,000,000 20,000,000 อุปทานรวม 19,930,000 19,930,000 19,930,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PortugalNationalTeam คือ
฿ 1.00M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.55K อุปทานหมุนเวียนของ POR คือ 12.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 19930000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.55M ซื้อ PortugalNationalTeam ประวัติราคา PortugalNationalTeam THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.07711 ฿ 0.07711 ฿ 0.07711
ต่ำสุด 24h
฿ 0.08108 ฿ 0.08108 ฿ 0.08108
สูงสุด 24h
ต่ำสุด 24h ฿ 0.07711 ฿ 0.07711 ฿ 0.07711 สูงสุด 24h ฿ 0.08108 ฿ 0.08108 ฿ 0.08108 สูงตลอดเวลา ฿ 237.28894437699947056 ฿ 237.28894437699947056 ฿ 237.28894437699947056 ราคาต่ำสุด ฿ 8.622374311501268032 ฿ 8.622374311501268032 ฿ 8.622374311501268032 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) -1.23% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) -3.13% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -9.15% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -9.15% ประวัติราคา PortugalNationalTeam (POR) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา PortugalNationalTeam ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ -0.0820218 -3.13% 30 วัน ฿ -0.00934 -10.78% 60 วัน ฿ -0.14704 -65.53% 90 วัน ฿ -0.53074 -87.28% การเปลี่ยนแปลงราคา PortugalNationalTeam ในวันนี้
วันนี้ POR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.0820218 (-3.13%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา PortugalNationalTeam ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ -0.00934 (-10.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา PortugalNationalTeam ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน POR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.14704 (-65.53%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา PortugalNationalTeam ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ -0.53074 (-87.28%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา PortugalNationalTeam (POR) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา PortugalNationalTeamทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ PortugalNationalTeam?
ราคาโทเค็น POR ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:
1. ผลงานของทีมในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลกและยูโรแชมเปียนชิป 2. ความสำเร็จของผู้เล่นดาวเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ก้าวสำคัญในเส้นทางอาชีพของคริสเตียโน โรนัลโด 3. การมีส่วนร่วมของแฟนคลับและกิจกรรมในชุมชนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย 4. บรรยากาศและความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวม 5. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด 6. การประกาศความร่วมมือกับองค์กรกีฬาต่าง ๆ 7. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นและกรณีการใช้งานภายในระบบนิเวศ 8. การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในวงการฟุตบอล 9. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นแฟนคลับ 10. แนวโน้มด้านอุปสงค์และอุปทาน โทเค็นแฟนคลับเหล่านี้มักจะมีความผันผวนของราคาในช่วงใกล้วันแข่งขันและระหว่างช่วงการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่าง ๆ ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ PortugalNationalTeam วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาโทเค็น POR ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตการลงทุน โอกาสในการซื้อขาย การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด และการกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขาย ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้ประเมินความผันผวน เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคริปโตเคอร์เรนซีอื่น ๆ และทำการตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบคอบในตลาดคริปโตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การคาดการณ์ราคา PortugalNationalTeam การคาดการณ์ราคา PortugalNationalTeam (POR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ POR ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา PortugalNationalTeam (POR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ PortugalNationalTeam อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา PortugalNationalTeam จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา POR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา PortugalNationalTeam วิธีการซื้อและลงทุน PortugalNationalTeam ใน ประเทศไทย
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วิธีการซื้อ PortugalNationalTeam ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ PortugalNationalTeam (POR) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
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ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ PortugalNationalTeam (POR)
One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid).
Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.
PortugalNationalTeam ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก PortugalNationalTeam ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PortugalNationalTeam
หาก PortugalNationalTeam เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา PortugalNationalTeam ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา PortugalNationalTeam วันนี้คือ ฿ 2.5358608 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
PortugalNationalTeam ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน POR โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
PortugalNationalTeam มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน POR จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา PortugalNationalTeam ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา POR เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ POR ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ POR/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ PortugalNationalTeam เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา PortugalNationalTeam อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PortugalNationalTeam (POR) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 22:37:52 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PortugalNationalTeam (POR)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
POR USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
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฿2.581425 ฿2.581425 ฿2.581425 -1.51% 715.92K (USDT)
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