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ราคาปัจจุบัน PortugalNationalTeam วันนี้ คือ 0.07736 THB มูลค่าตลาด POR เท่ากับ 1,002,927.010845726944 THB ติดตามการอัปเดตราคา POR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน PortugalNationalTeam วันนี้ คือ 0.07736 THB มูลค่าตลาด POR เท่ากับ 1,002,927.010845726944 THB ติดตามการอัปเดตราคา POR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา PortugalNationalTeam(POR)

ราคาปัจจุบัน 1 POR เป็น THB

฿2.5384832
฿2.5384832฿2.5384832
-3.13%1D
THB
PortugalNationalTeam (POR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:37:52 (UTC+8)

ราคา PortugalNationalTeam วันนี้

ราคาปัจจุบัน PortugalNationalTeam (POR) วันนี้ ฿ 0.07736, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน POR เป็น THB คือ ฿ 0.07736 ต่อ POR.

PortugalNationalTeam มีอันดับที่ #1378 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.00M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.96M POR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา POR เทรดระหว่าง ฿ 0.07711 (ต่ำ) กับ ฿ 0.08108 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 237.28894437699947056 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 8.622374311501268032

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น POR เคลื่อนไหว -1.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.55K.

PortugalNationalTeam (POR) ข้อมูลการตลาด

No.1378

฿ 1.00M
฿ 1.00M฿ 1.00M

฿ 56.55K
฿ 56.55K฿ 56.55K

฿ 1.55M
฿ 1.55M฿ 1.55M

12.96M
12.96M 12.96M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

19,930,000
19,930,000 19,930,000

64.82%

CHZ

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PortugalNationalTeam คือ ฿ 1.00M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.55K อุปทานหมุนเวียนของ POR คือ 12.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 19930000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.55M

ประวัติราคา PortugalNationalTeam THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.07711
฿ 0.07711฿ 0.07711
ต่ำสุด 24h
฿ 0.08108
฿ 0.08108฿ 0.08108
สูงสุด 24h

฿ 0.07711
฿ 0.07711฿ 0.07711

฿ 0.08108
฿ 0.08108฿ 0.08108

฿ 237.28894437699947056
฿ 237.28894437699947056฿ 237.28894437699947056

฿ 8.622374311501268032
฿ 8.622374311501268032฿ 8.622374311501268032

-1.23%

-3.13%

-9.15%

-9.15%

ประวัติราคา PortugalNationalTeam (POR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา PortugalNationalTeam ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0820218-3.13%
30 วัน฿ -0.00934-10.78%
60 วัน฿ -0.14704-65.53%
90 วัน฿ -0.53074-87.28%
การเปลี่ยนแปลงราคา PortugalNationalTeam ในวันนี้

วันนี้ POR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0820218 (-3.13%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา PortugalNationalTeam ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00934 (-10.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา PortugalNationalTeam ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน POR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.14704 (-65.53%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา PortugalNationalTeam ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.53074 (-87.28%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา PortugalNationalTeam (POR) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ PortugalNationalTeam

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด PortugalNationalTeam ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ PortugalNationalTeam?

ราคาโทเค็น POR ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ผลงานของทีมในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลกและยูโรแชมเปียนชิป
2. ความสำเร็จของผู้เล่นดาวเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ก้าวสำคัญในเส้นทางอาชีพของคริสเตียโน โรนัลโด
3. การมีส่วนร่วมของแฟนคลับและกิจกรรมในชุมชนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
4. บรรยากาศและความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวม
5. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
6. การประกาศความร่วมมือกับองค์กรกีฬาต่าง ๆ
7. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นและกรณีการใช้งานภายในระบบนิเวศ
8. การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในวงการฟุตบอล
9. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นแฟนคลับ
10. แนวโน้มด้านอุปสงค์และอุปทาน

โทเค็นแฟนคลับเหล่านี้มักจะมีความผันผวนของราคาในช่วงใกล้วันแข่งขันและระหว่างช่วงการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่าง ๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ PortugalNationalTeam วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาโทเค็น POR ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตการลงทุน โอกาสในการซื้อขาย การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด และการกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขาย ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้ประเมินความผันผวน เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคริปโตเคอร์เรนซีอื่น ๆ และทำการตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบคอบในตลาดคริปโตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การคาดการณ์ราคา PortugalNationalTeam

การคาดการณ์ราคา PortugalNationalTeam (POR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ POR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา PortugalNationalTeam (POR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ PortugalNationalTeam อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา PortugalNationalTeam จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา POR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา PortugalNationalTeam

วิธีการซื้อและลงทุน PortugalNationalTeam ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย PortugalNationalTeam หรือยัง? การซื้อ POR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ PortugalNationalTeam ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ PortugalNationalTeam (POR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว PortugalNationalTeam จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ PortugalNationalTeam (POR)

คุณสามารถทำอะไรกับ PortugalNationalTeam ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ PortugalNationalTeam ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ PortugalNationalTeam (POR)

One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

PortugalNationalTeam ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก PortugalNationalTeam ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ PortugalNationalTeam อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemChiliz Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PortugalNationalTeam

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:37:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PortugalNationalTeam (POR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PortugalNationalTeam

POR USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ POR โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส POR USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด PortugalNationalTeam (POR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน PortugalNationalTeam ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
POR/USDT
฿2.581425
฿2.581425฿2.581425
-1.51%
715.92K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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POR
POR
THB
THB

1 POR = 2.5358608 THB