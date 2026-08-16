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ราคาปัจจุบัน Immunefi วันนี้ คือ 0.002902 THB มูลค่าตลาด IMU เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา IMU เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Immunefi วันนี้ คือ 0.002902 THB มูลค่าตลาด IMU เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา IMU เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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โทเคโนมิกส์ IMU

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ราคา Immunefi(IMU)

ราคาปัจจุบัน 1 IMU เป็น THB

฿0.09535972
฿0.09535972฿0.09535972
+5.75%1D
THB
Immunefi (IMU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:20:54 (UTC+8)

ราคา Immunefi วันนี้

ราคาปัจจุบัน Immunefi (IMU) วันนี้ ฿ 0.002902, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IMU เป็น THB คือ ฿ 0.002902 ต่อ IMU.

Immunefi มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- IMU ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IMU เทรดระหว่าง ฿ 0.002532 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003247 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IMU เคลื่อนไหว -2.59% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -21.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 69.40K.

Immunefi (IMU) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 69.40K
฿ 69.40K฿ 69.40K

฿ 29.02M
฿ 29.02M฿ 29.02M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Immunefi คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 69.40K อุปทานหมุนเวียนของ IMU คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 29.02M

ประวัติราคา Immunefi THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.002532
฿ 0.002532฿ 0.002532
ต่ำสุด 24h
฿ 0.003247
฿ 0.003247฿ 0.003247
สูงสุด 24h

฿ 0.002532
฿ 0.002532฿ 0.002532

฿ 0.003247
฿ 0.003247฿ 0.003247

--
----

--
----

-2.59%

+5.75%

-21.45%

-21.45%

ประวัติราคา Immunefi (IMU) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Immunefi ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00518504+5.75%
30 วัน฿ +0.001769+156.13%
60 วัน฿ +0.001581+119.68%
90 วัน฿ +0.000707+32.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา Immunefi ในวันนี้

วันนี้ IMU บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00518504 (+5.75%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Immunefi ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.001769 (+156.13%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Immunefi ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IMU เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.001581 (+119.68%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Immunefi ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.000707 (+32.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Immunefi (IMU) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Immunefi

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Immunefi ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Immunefi วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด IMU: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

【โครงสร้างตลาด】 IMU_USDT ณ ช่วงเวลา 4 ชั่วโมง มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.003192 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของช่วง 0.003236 และอยู่ในโซนแนวโน้มขาลงของระบบโครงสร้างราคา โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงสัญญาณซื้อ และราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยหลัก ทำให้โครงสร้างระยะสั้นยังคงเป็นไปในทิศทางขาขึ้น ขณะนี้ราคาห่างจากค่ากลางเพียง 44 จุดพื้นฐาน ถือว่าอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวที่สำคัญและทรงตัวอยู่ในระดับสมดุล 【สถานะพลังงานตลาด】 MACD ได้แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์แบบขาย (Dead Cross) ซึ่งแตกต่างจากสัญญาณซื้อของกลุ่มเส้น MA และ EMA ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงกลาง ขณะที่เครื่องมือวัดพลังงานเร็วและช้ามีทิศทางที่ไม่สอดคล้องกัน พลังงานระยะสั้นและระยะกลางเกิดภาวะเบี่ยงเบน (Divergence) โดยการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในกรอบแคบ ๆ 【ระดับราคาสำคัญ】 แนวต้านใกล้เคียง R1 อยู่ที่ 0.003357 (ห่างจากราคาปัจจุบัน 5.2%) ขณะที่ค่ากลาง 0.003236 ถือเป็นระดับอ้างอิงระยะใกล้ ส่วนแนวรับด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.003028 (ห่างจากราคาปัจจุบัน 5.1%) และ S2 ที่ 0.002907 เป็นแนวรับระยะไกลสำหรับการอ้างอิง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Immunefi?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น Immunefi (IMU):

1. การยอมรับแพลตฟอร์ม – การเติบโตของโครงการรางวัลสำหรับการแจ้งจุดบกพร่องและการตรวจสอบความปลอดภัยช่วยเพิ่มความต้องการ
2. แนวโน้มด้านความปลอดภัยใน DeFi – เหตุการณ์การถูกแฮ็กที่เพิ่มขึ้นช่วยยกระดับความเกี่ยวข้องของแพลตฟอร์ม
3. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็น – รางวัลจากการเดิมพัน สิทธิในการกำกับดูแล และกลไกการชำระเงิน
4. ความเชื่อมั่นของตลาด – สภาพตลาดคริปโตโดยรวมส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา
5. การประกาศความร่วมมือ – การจับมือร่วมกับโปรโตคอล DeFi รายใหญ่ช่วยกระตุ้นความสนใจ
6. กลไกด้านอุปทาน – การเผาโทเค็น ตารางการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียน
7. การแข่งขัน – แพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เน้นด้านความปลอดภัยมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด
8. บรรยากาศด้านกฎระเบียบ – ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยส่งผลต่อการนำไปใช้

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Immunefi วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Immunefi (IMU) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การบริหารพอร์ตการลงทุน และการวิเคราะห์ตลาด นักเทรดจำเป็นต้องใช้ราคาแบบเรียลไทม์เพื่อทำการสั่งซื้อหรือขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวัน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน

การคาดการณ์ราคา Immunefi

การคาดการณ์ราคา Immunefi (IMU) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IMU ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Immunefi (IMU) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Immunefi อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Immunefi จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IMU ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Immunefi

วิธีการซื้อและลงทุน Immunefi ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Immunefi หรือยัง? การซื้อ IMU บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Immunefi ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Immunefi (IMU) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Immunefi จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Immunefi (IMU)

คุณสามารถทำอะไรกับ Immunefi ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Immunefi ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Immunefi (IMU)

Immunefi แพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยแบบคราวด์ซอร์สชั้นนำสำหรับ Web3 ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 พร้อมภารกิจที่ชัดเจน คือทำให้ Web3 ปลอดภัยเพื่อรองรับการนำผู้ใช้งานทั่วโลกเข้าสู่ระบบ

Immunefi ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Immunefi ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Immunefi อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)CoinList Launchpad

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Immunefi

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:20:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Immunefi (IMU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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IMU USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ IMU โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส IMU USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Immunefi (IMU) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Immunefi ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
IMU/USDT
฿0.09664126
฿0.09664126฿0.09664126
+7.17%
25.79M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 IMU = 0.09535972 THB