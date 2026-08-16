ราคา Immunefi(IMU)
ราคาปัจจุบัน Immunefi (IMU) วันนี้ ฿ 0.002902, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IMU เป็น THB คือ ฿ 0.002902 ต่อ IMU.
Immunefi มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- IMU ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IMU เทรดระหว่าง ฿ 0.002532 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003247 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IMU เคลื่อนไหว -2.59% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -21.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 69.40K.
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Immunefi คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 69.40K อุปทานหมุนเวียนของ IMU คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 29.02M
-2.59%
+5.75%
-21.45%
-21.45%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Immunefi ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00518504
|+5.75%
|30 วัน
|฿ +0.001769
|+156.13%
|60 วัน
|฿ +0.001581
|+119.68%
|90 วัน
|฿ +0.000707
|+32.20%
วันนี้ IMU บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00518504 (+5.75%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.001769 (+156.13%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IMU เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.001581 (+119.68%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.000707 (+32.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Immunefi ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด IMU: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
【โครงสร้างตลาด】 IMU_USDT ณ ช่วงเวลา 4 ชั่วโมง มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.003192 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของช่วง 0.003236 และอยู่ในโซนแนวโน้มขาลงของระบบโครงสร้างราคา โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงสัญญาณซื้อ และราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยหลัก ทำให้โครงสร้างระยะสั้นยังคงเป็นไปในทิศทางขาขึ้น ขณะนี้ราคาห่างจากค่ากลางเพียง 44 จุดพื้นฐาน ถือว่าอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวที่สำคัญและทรงตัวอยู่ในระดับสมดุล 【สถานะพลังงานตลาด】 MACD ได้แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์แบบขาย (Dead Cross) ซึ่งแตกต่างจากสัญญาณซื้อของกลุ่มเส้น MA และ EMA ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงกลาง ขณะที่เครื่องมือวัดพลังงานเร็วและช้ามีทิศทางที่ไม่สอดคล้องกัน พลังงานระยะสั้นและระยะกลางเกิดภาวะเบี่ยงเบน (Divergence) โดยการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในกรอบแคบ ๆ 【ระดับราคาสำคัญ】 แนวต้านใกล้เคียง R1 อยู่ที่ 0.003357 (ห่างจากราคาปัจจุบัน 5.2%) ขณะที่ค่ากลาง 0.003236 ถือเป็นระดับอ้างอิงระยะใกล้ ส่วนแนวรับด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.003028 (ห่างจากราคาปัจจุบัน 5.1%) และ S2 ที่ 0.002907 เป็นแนวรับระยะไกลสำหรับการอ้างอิง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Immunefi อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Immunefi แพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยแบบคราวด์ซอร์สชั้นนำสำหรับ Web3 ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 พร้อมภารกิจที่ชัดเจน คือทำให้ Web3 ปลอดภัยเพื่อรองรับการนำผู้ใช้งานทั่วโลกเข้าสู่ระบบ
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Immunefi ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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