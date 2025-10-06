ราคาปัจจุบัน Plasma วันนี้ คือ 0.3774 USD ติดตามการอัปเดตราคา XPL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XPL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Plasma วันนี้ คือ 0.3774 USD ติดตามการอัปเดตราคา XPL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XPL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Plasma โลโก้

ราคา Plasma(XPL)

ราคาปัจจุบัน 1 XPL เป็น USD

$0.3775
$0.3775$0.3775
+2.97%1D
USD
Plasma (XPL) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Plasma (XPL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.3457
$ 0.3457$ 0.3457
ต่ำสุด 24h
$ 0.3778
$ 0.3778$ 0.3778
สูงสุด 24h

$ 0.3457
$ 0.3457$ 0.3457

$ 0.3778
$ 0.3778$ 0.3778

--
----

--
----

+1.39%

+2.97%

-9.39%

-9.39%

ราคาเรียลไทม์ Plasma (XPL) คือ $ 0.3774 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXPL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.3457 และราคาสูงสุด $ 0.3778 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XPL คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XPL มีการเปลี่ยนแปลง +1.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.97% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -9.39% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Plasma (XPL) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

$ 3.77B
$ 3.77B$ 3.77B

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

PLASMA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Plasma คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.41M อุปทานหมุนเวียนของ XPL คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.77B

ประวัติราคา Plasma (XPL) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Plasma ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.010888+2.97%
30 วัน$ -1.0151-72.90%
60 วัน$ +0.1774+88.70%
90 วัน$ +0.1774+88.70%
การเปลี่ยนแปลงราคา Plasma ในวันนี้

วันนี้ XPL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.010888 (+2.97%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Plasma ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -1.0151 (-72.90%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Plasma ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XPL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.1774 (+88.70%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Plasma ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.1774 (+88.70%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Plasma (XPL) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Plasmaทันที

อะไรคือ Plasma (XPL)

Plasma คือบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ประสิทธิภาพสูงที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับสเตเบิลคอยน์

Plasma มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Plasma ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบXPLความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Plasma บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Plasma ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Plasma (USD)

Plasma (XPL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Plasma (XPL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Plasma

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Plasma ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Plasma (XPL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Plasma (XPL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XPLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Plasma (XPL)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Plasmaใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Plasma บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

XPL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Plasma(XPL) เป็น VND
9,931.281
1 Plasma(XPL) เป็น AUD
A$0.569874
1 Plasma(XPL) เป็น GBP
0.28305
1 Plasma(XPL) เป็น EUR
0.32079
1 Plasma(XPL) เป็น USD
$0.3774
1 Plasma(XPL) เป็น MYR
RM1.58508
1 Plasma(XPL) เป็น TRY
15.835704
1 Plasma(XPL) เป็น JPY
¥57.3648
1 Plasma(XPL) เป็น ARS
ARS$553.370298
1 Plasma(XPL) เป็น RUB
29.90895
1 Plasma(XPL) เป็น INR
33.294228
1 Plasma(XPL) เป็น IDR
Rp6,289.997484
1 Plasma(XPL) เป็น PHP
22.326984
1 Plasma(XPL) เป็น EGP
￡E.17.873664
1 Plasma(XPL) เป็น BRL
R$2.022864
1 Plasma(XPL) เป็น CAD
C$0.524586
1 Plasma(XPL) เป็น BDT
46.186212
1 Plasma(XPL) เป็น NGN
550.143528
1 Plasma(XPL) เป็น COP
$1,462.787304
1 Plasma(XPL) เป็น ZAR
R.6.468636
1 Plasma(XPL) เป็น UAH
15.884766
1 Plasma(XPL) เป็น TZS
T.Sh.927.2718
1 Plasma(XPL) เป็น VES
Bs81.5184
1 Plasma(XPL) เป็น CLP
$355.8882
1 Plasma(XPL) เป็น PKR
Rs106.038078
1 Plasma(XPL) เป็น KZT
203.011008
1 Plasma(XPL) เป็น THB
฿12.205116
1 Plasma(XPL) เป็น TWD
NT$11.533344
1 Plasma(XPL) เป็น AED
د.إ1.385058
1 Plasma(XPL) เป็น CHF
Fr0.298146
1 Plasma(XPL) เป็น HKD
HK$2.928624
1 Plasma(XPL) เป็น AMD
֏144.483816
1 Plasma(XPL) เป็น MAD
.د.م3.479628
1 Plasma(XPL) เป็น MXN
$6.951708
1 Plasma(XPL) เป็น SAR
ريال1.41525
1 Plasma(XPL) เป็น ETB
Br57.10062
1 Plasma(XPL) เป็น KES
KSh48.771402
1 Plasma(XPL) เป็น JOD
د.أ0.2675766
1 Plasma(XPL) เป็น PLN
1.366188
1 Plasma(XPL) เป็น RON
лв1.64169
1 Plasma(XPL) เป็น SEK
kr3.532464
1 Plasma(XPL) เป็น BGN
лв0.630258
1 Plasma(XPL) เป็น HUF
Ft125.587398
1 Plasma(XPL) เป็น CZK
7.86879
1 Plasma(XPL) เป็น KWD
د.ك0.1154844
1 Plasma(XPL) เป็น ILS
1.22655
1 Plasma(XPL) เป็น BOB
Bs2.607834
1 Plasma(XPL) เป็น AZN
0.64158
1 Plasma(XPL) เป็น TJS
SM3.487176
1 Plasma(XPL) เป็น GEL
1.026528
1 Plasma(XPL) เป็น AOA
Kz345.921066
1 Plasma(XPL) เป็น BHD
.د.ب0.1419024
1 Plasma(XPL) เป็น BMD
$0.3774
1 Plasma(XPL) เป็น DKK
kr2.41536
1 Plasma(XPL) เป็น HNL
L9.948264
1 Plasma(XPL) เป็น MUR
17.141508
1 Plasma(XPL) เป็น NAD
$6.502602
1 Plasma(XPL) เป็น NOK
kr3.762678
1 Plasma(XPL) เป็น NZD
$0.649128
1 Plasma(XPL) เป็น PAB
B/.0.3774
1 Plasma(XPL) เป็น PGK
K1.581306
1 Plasma(XPL) เป็น QAR
ر.ق1.373736
1 Plasma(XPL) เป็น RSD
дин.37.940022
1 Plasma(XPL) เป็น UZS
soʻm4,546.986906
1 Plasma(XPL) เป็น ALL
L31.350618
1 Plasma(XPL) เป็น ANG
ƒ0.675546
1 Plasma(XPL) เป็น AWG
ƒ0.67932
1 Plasma(XPL) เป็น BBD
$0.7548
1 Plasma(XPL) เป็น BAM
KM0.630258
1 Plasma(XPL) เป็น BIF
Fr1,112.9526
1 Plasma(XPL) เป็น BND
$0.486846
1 Plasma(XPL) เป็น BSD
$0.3774
1 Plasma(XPL) เป็น JMD
$60.546282
1 Plasma(XPL) เป็น KHR
1,521.77115
1 Plasma(XPL) เป็น KMF
Fr159.6402
1 Plasma(XPL) เป็น LAK
8,204.347662
1 Plasma(XPL) เป็น LKR
රු114.9183
1 Plasma(XPL) เป็น MDL
L6.37806
1 Plasma(XPL) เป็น MGA
Ar1,707.689712
1 Plasma(XPL) เป็น MOP
P3.0192
1 Plasma(XPL) เป็น MVR
5.77422
1 Plasma(XPL) เป็น MWK
MK655.207914
1 Plasma(XPL) เป็น MZN
MT24.119634
1 Plasma(XPL) เป็น NPR
रु53.303976
1 Plasma(XPL) เป็น PYG
2,676.5208
1 Plasma(XPL) เป็น RWF
Fr546.8526
1 Plasma(XPL) เป็น SBD
$3.106002
1 Plasma(XPL) เป็น SCR
5.37795
1 Plasma(XPL) เป็น SRD
$14.922396
1 Plasma(XPL) เป็น SVC
$3.30225
1 Plasma(XPL) เป็น SZL
L6.502602
1 Plasma(XPL) เป็น TMT
m1.324674
1 Plasma(XPL) เป็น TND
د.ت1.0986114
1 Plasma(XPL) เป็น TTD
$2.562546
1 Plasma(XPL) เป็น UGX
Sh1,314.8616
1 Plasma(XPL) เป็น XAF
Fr212.0988
1 Plasma(XPL) เป็น XCD
$1.01898
1 Plasma(XPL) เป็น XOF
Fr212.0988
1 Plasma(XPL) เป็น XPF
Fr38.4948
1 Plasma(XPL) เป็น BWP
P5.366628
1 Plasma(XPL) เป็น BZD
$0.758574
1 Plasma(XPL) เป็น CVE
$35.92848
1 Plasma(XPL) เป็น DJF
Fr66.7998
1 Plasma(XPL) เป็น DOP
$24.168696
1 Plasma(XPL) เป็น DZD
د.ج49.02426
1 Plasma(XPL) เป็น FJD
$0.84915
1 Plasma(XPL) เป็น GNF
Fr3,281.493
1 Plasma(XPL) เป็น GTQ
Q2.890884
1 Plasma(XPL) เป็น GYD
$79.020012
1 Plasma(XPL) เป็น ISK
kr46.0428

Plasma ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Plasma ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Plasma อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Plasma

วันนี้ Plasma (XPL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XPL เป็นUSD คือ 0.3774 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XPL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XPL เป็น USD คือ $ 0.3774 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Plasma คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XPL คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XPL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XPL คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XPL คือเท่าใด?
XPL ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XPL คือเท่าไร?
XPL ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ XPL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XPL คือ $ 3.41M USD
ปีนี้ XPL จะสูงขึ้นอีกไหม?
XPL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XPL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Plasma (XPL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

1 XPL = 0.3774 USD

เทรด XPL

XPL/USDC
$0.3784
$0.3784$0.3784
+3.24%
XPL/USDT
$0.3775
$0.3775$0.3775
+2.94%

