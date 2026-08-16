ราคา BAS(BAS)
ราคาปัจจุบัน BAS (BAS) วันนี้ ฿ 0.025652, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BAS เป็น THB คือ ฿ 0.025652 ต่อ BAS.
BAS มีอันดับที่ #665 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 64.13M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.50B BAS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BAS เทรดระหว่าง ฿ 0.024861 (ต่ำ) กับ ฿ 0.025983 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5.4950588823225013644 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.13748562722535784484
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BAS เคลื่อนไหว +1.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.84% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 70.49K.
No.665
25.00%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BAS คือ ฿ 64.13M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 70.49K อุปทานหมุนเวียนของ BAS คือ 2.50B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 256.52M
+1.56%
+1.81%
-1.84%
-1.84%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา BAS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.01496961
|+1.81%
|30 วัน
|฿ -0.00161
|-5.91%
|60 วัน
|฿ -0.00531
|-17.16%
|90 วัน
|฿ +0.005095
|+24.78%
วันนี้ BAS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.01496961 (+1.81%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00161 (-5.91%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BAS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00531 (-17.16%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.005095 (+24.78%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด BAS ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BAS: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
BAS_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.025086 ซึ่งใกล้เคียงกับจุดศูนย์กลางของช่วงการเคลื่อนไหวที่ 0.025064 ราคาปัจจุบันอยู่ในบริเวณใจกลางของช่วงการแกว่งตัวระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ขณะที่โครงสร้างแนวโน้มระยะสั้นยังคงขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับระบบฮับ (Hub) พบว่าราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญได้ ส่งผลให้โครงสร้างโดยรวมยังคงทรงตัวและสมดุล ดัชนี MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังห่างออกจากกันในแนวลง ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงพลังงานซื้อขายระหว่างฝ่ายกระทิงและหมีที่ยังคงสมดุลในระยะสั้น ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ปรับตัวลดลง บ่งชี้ถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่อ่อนตัวลง แถบ Bollinger Bands หดตัวเข้าหากัน ทำให้ความผันผวนของราคาลดลง และเกิดการแยกชั้นของดัชนีค่าเฉลี่ย ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่างแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวกับแรงเคลื่อนไหวระยะสั้นที่กำลังปรับตัวลง ส่งผลให้ตลาดเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานการเคลื่อนไหว แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.025979 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 3.5% ส่วนแนวต้านระยะไกลอ้างอิงที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.026765 ด้านแนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.024278 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 3.2% ขณะที่แนวรับระยะไกลอ้างอิงที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.023363 ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 โดยมีจุดศูนย์กลางของช่วงการเคลื่อนไหวที่ 0.025064 ซึ่งเป็นจุดแบ่งแยกระหว่างฝ่ายกระทิงและฝ่ายหมีในระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ BAS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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BAS คือเลเยอร์ยืนยันตัวตนและชื่อเสียงแบบเนทีฟของ BNB Chain ซึ่งรองรับการยืนยันตัวตนแบบ KYC บนเชน การยืนยันตัวตน และการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์สำหรับ RWA, DeFi และการเปิดตัวโทเคน โดยออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระบบนิเวศของ Binance
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก BAS ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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