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ราคาปัจจุบัน BAS วันนี้ คือ 0.025652 THB มูลค่าตลาด BAS เท่ากับ 64,130,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา BAS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BAS วันนี้ คือ 0.025652 THB มูลค่าตลาด BAS เท่ากับ 64,130,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา BAS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BAS

ข้อมูลราคา BAS

BAS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BAS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BAS

โทเคโนมิกส์ BAS

การคาดการณ์ราคา BAS

ประวัติ BAS

BAS คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BASเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต BAS

BAS USDT-M Futures

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ราคา BAS(BAS)

ราคาปัจจุบัน 1 BAS เป็น THB

฿0.84201986
฿0.84201986฿0.84201986
+1.81%1D
THB
BAS (BAS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:44:05 (UTC+8)

ราคา BAS วันนี้

ราคาปัจจุบัน BAS (BAS) วันนี้ ฿ 0.025652, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BAS เป็น THB คือ ฿ 0.025652 ต่อ BAS.

BAS มีอันดับที่ #665 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 64.13M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.50B BAS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BAS เทรดระหว่าง ฿ 0.024861 (ต่ำ) กับ ฿ 0.025983 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5.4950588823225013644 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.13748562722535784484

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BAS เคลื่อนไหว +1.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.84% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 70.49K.

BAS (BAS) ข้อมูลการตลาด

No.665

฿ 64.13M
฿ 64.13M฿ 64.13M

฿ 70.49K
฿ 70.49K฿ 70.49K

฿ 256.52M
฿ 256.52M฿ 256.52M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BAS คือ ฿ 64.13M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 70.49K อุปทานหมุนเวียนของ BAS คือ 2.50B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 256.52M

ประวัติราคา BAS THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.024861
฿ 0.024861฿ 0.024861
ต่ำสุด 24h
฿ 0.025983
฿ 0.025983฿ 0.025983
สูงสุด 24h

฿ 0.024861
฿ 0.024861฿ 0.024861

฿ 0.025983
฿ 0.025983฿ 0.025983

฿ 5.4950588823225013644
฿ 5.4950588823225013644฿ 5.4950588823225013644

฿ 0.13748562722535784484
฿ 0.13748562722535784484฿ 0.13748562722535784484

+1.56%

+1.81%

-1.84%

-1.84%

ประวัติราคา BAS (BAS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา BAS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.01496961+1.81%
30 วัน฿ -0.00161-5.91%
60 วัน฿ -0.00531-17.16%
90 วัน฿ +0.005095+24.78%
การเปลี่ยนแปลงราคา BAS ในวันนี้

วันนี้ BAS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.01496961 (+1.81%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา BAS ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00161 (-5.91%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา BAS ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BAS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00531 (-17.16%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา BAS ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.005095 (+24.78%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา BAS (BAS) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ BAS

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด BAS ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด BAS วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BAS: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

BAS_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.025086 ซึ่งใกล้เคียงกับจุดศูนย์กลางของช่วงการเคลื่อนไหวที่ 0.025064 ราคาปัจจุบันอยู่ในบริเวณใจกลางของช่วงการแกว่งตัวระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ขณะที่โครงสร้างแนวโน้มระยะสั้นยังคงขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับระบบฮับ (Hub) พบว่าราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญได้ ส่งผลให้โครงสร้างโดยรวมยังคงทรงตัวและสมดุล ดัชนี MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังห่างออกจากกันในแนวลง ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงพลังงานซื้อขายระหว่างฝ่ายกระทิงและหมีที่ยังคงสมดุลในระยะสั้น ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ปรับตัวลดลง บ่งชี้ถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่อ่อนตัวลง แถบ Bollinger Bands หดตัวเข้าหากัน ทำให้ความผันผวนของราคาลดลง และเกิดการแยกชั้นของดัชนีค่าเฉลี่ย ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่างแนวรับจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวกับแรงเคลื่อนไหวระยะสั้นที่กำลังปรับตัวลง ส่งผลให้ตลาดเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานการเคลื่อนไหว แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.025979 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 3.5% ส่วนแนวต้านระยะไกลอ้างอิงที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.026765 ด้านแนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.024278 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 3.2% ขณะที่แนวรับระยะไกลอ้างอิงที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.023363 ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 โดยมีจุดศูนย์กลางของช่วงการเคลื่อนไหวที่ 0.025064 ซึ่งเป็นจุดแบ่งแยกระหว่างฝ่ายกระทิงและฝ่ายหมีในระยะสั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ BAS?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น BAS:

1. ดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาด
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. ความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซี
4. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอื่น ๆ ที่สำคัญ
5. อัปเดตการพัฒนาโครงการและความก้าวหน้าในแผนงาน
6. การประกาศความร่วมมือและการเปิดเผยข้อตกลงพันธมิตร
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต
8. การเติบโตของชุมชนและอัตราการนำไปใช้
9. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและการขยายขอบเขตการใช้งาน
10. กิจกรรมของผู้ทำตลาดและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ BAS วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา BAS ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจลงทุน – นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อซื้อหรือขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนต้องตรวจสอบมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่แบบเรียลไทม์
3. การวิเคราะห์ตลาด – ข้อมูลราคาช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มและรูปแบบต่าง ๆ ได้
4. การบริหารความเสี่ยง – ราคาปัจจุบันเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนและการทำกำไร
5. โอกาสการทำอาร์บิทราจ – ความแตกต่างของราคาในแต่ละตลาดแลกเปลี่ยนสร้างโอกาสในการซื้อขาย

การให้ราคาแบบเรียลไทม์ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขายคริปโตและการวางแผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา BAS

การคาดการณ์ราคา BAS (BAS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BAS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BAS (BAS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BAS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BAS จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BAS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BAS

วิธีการซื้อและลงทุน BAS ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย BAS หรือยัง? การซื้อ BAS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ BAS ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ BAS (BAS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว BAS จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ BAS (BAS)

คุณสามารถทำอะไรกับ BAS ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ BAS ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ BAS (BAS) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ BAS (BAS)

BAS คือเลเยอร์ยืนยันตัวตนและชื่อเสียงแบบเนทีฟของ BNB Chain ซึ่งรองรับการยืนยันตัวตนแบบ KYC บนเชน การยืนยันตัวตน และการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์สำหรับ RWA, DeFi และการเปิดตัวโทเคน โดยออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระบบนิเวศของ Binance

BAS ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก BAS ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ BAS อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AnalyticsBNB Chain EcosystemBinance Wallet IDO

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BAS

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:44:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BAS (BAS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BAS

BAS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ BAS โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส BAS USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด BAS (BAS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน BAS ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BAS/USDT
฿0.84201986
฿0.84201986฿0.84201986
+1.83%
2.79M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ BAS เป็น THB

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BAS
BAS
THB
THB

1 BAS = 0.84087256 THB